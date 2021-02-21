安樂寺、八木澤車站、倉乃蕎麥麵 隱藏版日本遺產「上田・別所溫泉地區」能量景點巡禮

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續上集，讓我們繼續在上田別所溫泉的小旅行吧~~

第二天: 繼續愉快的世外桃源之旅

④在安樂寺感受自然與歷史

安樂寺與鎌倉的建長寺一同是日本最古老的臨濟禪宗寺院之一，境內有被指定為「國寶」的木造八角三重塔，是日本唯一現存、在近世以前年代建成的八角塔，擁有很高的歷史價值，非常珍貴。

安樂寺被高聳的樹木所包圍，境內有一棵希望之樹「高野槙」，這是於真言宗的總本山所在的高野山上廣泛種植的靈木。在寺廟參拜的同時一定要好好吸收芬多精，獲取來自大自然的能力喔！

前往方法：從上田電鐵別所線「別所溫泉站」徒歩15分

⑤在八木澤車站拍攝網美照

在搭乘上田電鐵別所線時，車窗外一片田園風光映入眼簾，讓人心曠神怡。在近年流行的復古風潮下，別所線很多車站自身就是一個網美拍照點，例如與別所溫泉站只有一站之隔的八木澤站。雖然這是個無人車站，但曾被用作AKB48、生物股長的MV拍攝場地，在JPOP粉絲間可是很有名氣。

木造的車站塗上鮮明奪目的薄荷綠，月台上的長椅更畫上紅色的愛心，看起來就像童話繪本中的車站一樣，因為太可愛而在日本Instagram上引起話題！在這裡拍攝的照片絕對可以獲得很多讚好！

前往方法：上田電鐵別所線「八木澤站」

⑥在倉乃蕎麥麵店品嚐信州蕎麥麵

難得來到信州、長野地區又怎可不嚐嚐信州蕎麥麵呢！由於長野縣有著很大的日夜溫差，所以能種植出高品質的蕎麥，再製作出美味的信州蕎麥麵。

「倉乃」(そば処倉乃)使用自家栽培及製作的蕎麥粉，蕎麥來自海拔1,000米的霧下，海拔高的地方容易產生晨霧，能好好保護植物，涼快的氣候也有助蕎麥的成長。以如此優良的蕎麥粉與天然泉水所製成的手打蕎麥麵，有著順滑的口感與蕎麥純樸的香氣，會巔覆你以往對於蕎麥麵的印象。

前往方法：從上田電鐵別所線「八木澤站」徒歩7分。

⑦在生島足島神社的池心之宮參拜

生島足島神社境內中央有一個被神池所圍繞神島，那裡有著神社的御本社「池心之宮」，這種神島的設計方式是日本最古老的樣式之一。想要到御本社參拜可要從石橋越過池塘，讓人有種走進神域的感覺。

另外，鮮紅的鳥居讓人留下深刻印象，在夏至的日子裡，太陽會在東方的鳥居中心昇起，冬至的日子裡則於西方的鳥居落下，充滿意境。境內還有一棵御神木「夫婦欅」與保佑安産、夫婦圓滿的子安社，所以也很推薦夫婦一同前往來拜拜。

前往方法：從上田電鐵別所線「下之鄉站」徒歩5分

⑧在信州蘋果派研究所購買美味甜點

回到上田車站後，旅程也快要來到尾聲了，那麼在回東京前購買一些甜點當伴手禮如何呢？「信州蘋果派研究所」(信州アップルパイ研究所)把信州產的蘋果直接放在酥皮麵糰上，把蘋果的風味原原本本保留下來，鬆脆的派餅與香甜的蘋果達至絕妙的平衡，讓美味提升到最大極限。由於這是外帶為主的商店，所以建議帶回去當伴手禮，不過要小心不要在新幹線上忍不住都吃光喔(笑)

前往方法：從JR北陸新幹線／上田電鐵別所線/信濃鐵道信濃鐵道線「上田站」徒歩8分

在東京難以感受到的寧靜氛圍與豐富自然，在上田・別所溫泉地區都可以一一享受，讓你身心都可以完全放鬆。而且還可以體驗到日本的歷史及美食，不妨花兩三天時間盡情發掘這個隱藏版景點吧！

*取材日期: 2020.Dec

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