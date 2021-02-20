療癒身心之旅！ 柳町美食、信濃國分寺 隱藏版日本遺產「上田・別所溫泉地區」能量景點巡禮

【撰文:Shinon/ 窩日本】

被工作及生活追趕，每日忙碌過活的你，在難得的假期要離開都會來一場療癒之旅嗎？其實從東京搭乘新幹線，只要約90分鐘便可到達能同時享受溫泉，並拜訪以龍脈聞名的能量景點「上田・別所溫泉地區」，那裡還在2020年被登錄為日本遺產，非常有一訪的價值！

這篇文章會為你介紹上田・別所溫泉地區2天1夜之旅的推薦行程。除了沿著龍脈開運之外，還有美食及網美拍照景點推薦。先把這篇存起來，等疫情過去就參考小編的介紹，來場開運又享受美食的溫泉之旅吧！

什麼是日本遺產？

日本文化廳把藉由當地的歷史魅力與特色，來發揚日本文化傳統的地方認定為「日本遺產（Japan Heritage）」。由政府配合支援，加以整合運用在宣揚傳承上有著不可或缺魅力的各種有形、無形的文化資產。

在2020年6月19日，上田・別所溫泉地區憑籍「貫通龍脈『太陽與大地的聖地』〜與龍共存的小鎮 信州上田・鹽田平」(レイラインがつなぐ 信州上田・塩田平)而被認定為日本遺產。龍脈是指陽光直通路徑上的神社、寺廟等歷史建築及古代遺跡於地圖上呈一直線並排的現象。雖然眾說紛紜，但擁有龍脈的地方都作為能量景點而在日本人間十分人氣。

上田・別所溫泉地區擁有信州最古老歷史的「別所溫泉」、以陽光會穿透鳥居中心而聞名的神社、掌管太陽日照神聖職務的寺廟等等，這些景點都在太陽的龍脈上直線並排，作為一個神秘的開運聖地而受到注目！

上田・別所溫泉地區2天1夜之旅推薦行程

接下來為大家介紹充滿魅力的上田・別所溫泉地區的推薦行程吧。

第一天: 搭乘新幹線遠離都會

位於長野縣的上田市，從東京搭乘北陸新幹線約90分鐘，從輕井澤只要19分鐘便能到達，非常便利。

從東京車站出發到上田車站的新幹線車費為單程(自由席)6,260日幣，不過JR東日本從即日起至2021年2月28日正在發售面向在日外國人的「JR EAST Welcome Rail Pass 2020」，只要12,000日幣便可連續3天任乘JR東日本範圍內的新幹線及特急等列車，單是來往東京及上田車站已值回票價！如果想充分利用3天的車票也可以搭配周邊的輕井澤、白馬滑雪場地區等等，把長野縣景點玩個透！

新幹線出發後，車窗外的景色會慢慢從高樓大廈變成田園及延綿不絕的山脈，與平常不同的風景可以讓人忘卻日常的煩惱，開始一場愉快的旅程。

①從龍脈起點「信濃國分寺」吸收能量

在室町時代重建的「信濃國分寺」位在龍脈的起點，境內的「三重塔」是現存國分寺中最古老的塔，也被國家指定為重要文化財。除了有可以感受歷史的本堂(藥師堂)、鐘樓等建築物，春天有櫻花及紫藤花、夏天有蓮花、秋天有紅葉，在四季不同時期前往都可欣賞到各種花卉及植物。

另外，每年1月7日、8日會舉行「八日堂緣日」的活動，頒發可以祈求家庭內消災安穩、帶來繁榮的護符「蘇民將來符」。這個蘇民將來符是以人手把遼楊木雕刻而成，表面畫上花紋及文字，十分特別。每年都有很多人為了領取這個護符而特地前來，場面好不熱鬧。

前往方法：信濃鐵道信濃鐵道線「信濃國分寺站」下車徒歩5分

②在柳町大啖當地美食

柳町早在戰國時代已作為上田城的城下町而繁盛，現在仍留下古典的房屋，懷舊的氛圍讓人可以體驗如穿越時空的感覺。這裡可找到以擁有350年歷史的酒蔵與信州蕎麥麵店為首的各種美食，而當中最受注目的就是「美味醬汁串燒」(美味だれ焼き鳥)，一定要試試看！

串燒我們常常都吃到，但上田市的串燒所使用的醬汁是加入蒜泥的醬油，有著強烈的風味。而柳町的居酒屋「EN」(隠れ家 えん)提供的「美味醬汁串燒」更是在烤得剛剛好的雞肉上澆上使用大量信州上田産蘋果的特製美味醬汁，鹹鹹甜甜的醬汁會讓你一吃上癮！

前往方法：從JR北陸新幹線／上田電鐵別所線/信濃鐵道信濃鐵道線「上田站」徒歩約15分

③在別所溫泉的旅館上松や好好休息

在柳町散步後，太陽也快要下山了，來搭乘上田電鐵別所線前往別所溫泉吧！別所溫泉擁有1,400年歷史，是長野縣最古老的溫泉地區，既有石湯、大師湯、大湯等公眾浴場與免費的足湯，也有很多優質的溫泉旅館。

其中一家推薦的溫泉旅館就是「上松屋」(上松や)，這裡提供9種不同房型，從傳統日式客房到個人旅遊限定的真田戰國風客房都有，每家客房都寬敞而整潔，從窗戶更可眺望溫泉街景或別所溫泉山脈壯觀景色。

而作為溫泉旅館，他們提供室內戶外6種不同的溫泉浴池，讓你泡在暖暖的溫泉中洗走旅途的疲累。晚餐的日式會席料理來自鹽田平當地的新鮮食材，品嚐信州產特選牛(和牛)石板燒，讓這天以最棒的心情完結吧！

前往方法：上田電鐵別所線「別所溫泉站」徒步約10分，或利用免費接駁車到上松屋旅館

第二天的景點介紹請看接下來的下集喔~~

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