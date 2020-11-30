來公園住宿！ 静岡 INN THE PARK 體驗「飄浮球體客房」超吸睛

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

住在森林中的球形帳篷裡，而且還是懸空的，是什麼樣的有趣體驗？讓我們一起到靜岡「INN THE PARK」公園體驗探險般的住宿吧！

靜岡「INN THE PARK」的球體帳篷

最近幾年特色的住宿旅館如雨後春筍般的出現，像是可以住在電影院、監獄、海中等等意想不到的地點。

現在日本靜岡也出現了新奇的住宿選擇：「INN THE PARK」。INN THE PARK的前身是一個自然體驗設施：「少年自然之家」，於2017年結束營業後轉型成可以住宿的公園重新改造，結合住宿、餐飲與體驗活動煥然一新、重新登場！

INN THE PARK建造時便以大人小孩都能同時玩樂為宗旨。當小孩們在大自然中盡情玩耍時，大人也可以在一旁品嘗咖啡或是體驗瑜珈課程，夜晚再一起享受泡澡與住宿的天倫之樂。

在這裡最受矚目的正是新建完成的超吸睛住宿客房：「球體型帳篷」！在公園內新設的4座球形帳篷，有吊掛漂浮型與落地巨蛋型，全白的球體獨具特色。吊掛漂浮型內有兩張床，可以一邊感受漂浮的神奇體驗，一邊從觀景天窗欣賞夜晚的景致。

另外設有大型澡堂空間，洗澡問題完全不用擔心哦！

除了球型帳篷外，還有採包棟制的客房，每間臥室提供兩張雙人床、最多容納八人入住，是個適合家族、親友共同來體驗放鬆的住宿好選擇！

INN THE PARK

静岡県沼津市足高字尾上220−4

https://www.innthepark.jp/

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