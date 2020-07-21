日本中部最療癒之所？貓控貓奴必訪隱藏景點「御誕生寺」

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂
日本中部最療癒之所？貓控貓奴必訪隱藏景點：御誕生寺
日本中部最療癒之所？貓控貓奴必訪隱藏景點：御誕生寺

本來是為了全世界前三大的「越前恐龍博物館」，才千里迢迢來到北陸，誰知道剛好遇上休館⋯⋯雖然很可惜，不過沒關係，因為在北陸還有一個連導覽上也很少提到，號稱日本最療癒的隱藏景點 –「御誕生寺」。

被貓控制的寺廟

御誕生寺主要信奉釋迦如來。跟一般寺院有點不一樣，御誕生寺是一間「專門僧堂」，主要是讓僧侶修行、取得住持資格的研修道場，一年大概有三萬名左右的參拜人潮，不過～大多不是為了修行，是為了……「貓」！

日本人愛貓，也不乏有好幾間貓寺，但為什麼御誕生寺是我認為「最溫馨療癒」的呢？

2002年寺院才建好沒多久後，竟然就遇上4隻被棄養的小貓。住持捨不得小貓流浪，本著護生的善心於是收留了貓咪，誰知道一傳十、十傳百(?)，不知不覺貓咪們竟然就都聚集過來了……有被棄養的，也有自己流浪來找奴才的（笑），在極盛時期居然有多達80多隻貓咪呢！❤

也因為收養流浪貓，僧侶們的每日修行項目中，也增加了「照顧貓咪」這一項。但不只是收留，御誕生寺還做了非常感人的事……

領養代替購買　購買幫助貓咪

很幸運的是拜訪這天幾乎沒什麼訪客，寺方非常友善地拿零食讓我到處餵貓。這些孩子都被照顧得很不錯，每隻都肥肥胖胖的～

而貓咪們也相當爭氣、自食其力，寺廟裡充斥著各種貓咪相關的商品，像是貓占卜籤、貓腳印平安符、貓掛曆等等，就連御朱印都是滿滿的貓咪！你們以為有貓我就會買單嗎？……對！通通來一份～（瘋掉）

貓咪們除了賣萌自籌伙食費跟醫療費之外，寺方也會用來幫貓咪們結紮，定期舉辦認養會，推廣「認養代替購買」的觀念（非常佛心～）。雖然我不能認養日本的貓咪，但我可以透過瘋狂購買來幫助這邊的貓咪～（自己愛買，還推給貓咪）

寺廟中除了600尊地藏菩薩外，還有貓咪地藏呢～（笑）

萬貓堆中一隻狗

現在寺內大約還有30幾隻貓（數量不一定，有一些人會來丟貓……千萬母湯～），隨時都有貓來求關注，貓控一不小心就會融化。❤

但除了貓之外，寺廟還養了一隻黃金獵犬，叫做Andy，今年3歲。

到訪當天，Andy一看到下大雪就很嗨的跑出來玩雪，寺方還特別帶Andy跟我們玩丟雪球。來一趟御誕生寺，除了錢包不保之外，其他保證你通體舒暢，超級開心～！

御誕生寺題外話

什麼御誕生寺這麼少人知道呢？

因為想要到這裡，你得先到北陸，再到越前武生站這偏僻小鎮，然後再搭15分鐘的計程車，或一小時都不一定有一班的福鐵巴士，再走將近500公尺才能到這裡……所以，開心是有代價的。

御誕生寺

地址：福井縣越前市庄田町32-1-1

本文內容節錄自《妖怪、貓島、富士山，我在日本旅圖中》一書，由城邦文化創意市集出版，作者王君瑭。本文記述內容為當時拜訪時的狀況，若想了解最新當地情報，建議還是從景點設施官方網站上確認。

關注作者>>

B級旅遊粉絲團

延伸閱讀：狗奴才犬迷日本必訪：秋田大館 走訪忠犬小八故鄉

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

書店 必訪 市集

延伸閱讀

日本第2波「優先鬆綁」台灣入境 韓媒酸：台灣興趣不大

追逐愛情還是歷史定位？Honda Super Cub「天氣之子」特別版登場

首例！豐田採用大陸電磁鋼板 質量追趕日企

外商企業誠信論壇 蔡清祥：盼台灣清廉和日本並駕齊驅

相關新聞

日本中部最療癒之所？貓控貓奴必訪隱藏景點「御誕生寺」

本來是為了全世界前三大的「越前恐龍博物館」，才千里迢迢來到北陸，誰知道剛好遇上休館⋯⋯雖然很可惜，不過沒關係，因為在北陸還有一個連導覽上也很少提到，號稱日本最療癒的隱藏景點 –「御誕生寺」。

沿著龍脊一直走！ 踏上「昇龍道」玩中部9縣 搭配迎賓卡除了帥還有優惠

龍頭向海 潛睡日本中部的昇龍 乍聽「昇龍道」這個名字，是否有種很酷的感覺？彷彿走上這一條路，便能有龍魂覺醒的錯覺。有趣的是，這「昇龍道」雖然稱之為「道」，實際上指的是日本中部北陸9縣地區，包括​

鳥取砂丘、柯南機場、戀愛白兔神都在這！「鳥取自由行」交通、景點、行程一篇搞定

鳥取砂丘想必大家多多少少都聽說過吧？那你知道柯南機場、妖怪小鎮、可愛白兔神也通通都在鳥取縣嗎？鳥取雖小，但五臟俱全，想拍出與以往不同風格的照片？想體驗在沙丘沙漠中行走的感覺？單身已久想要求一段好姻緣？ 趕快來看這篇鳥取懶人包吧～鳥取交通景點通通都幫你看好了！

靜岡濱松「濱名湖」行程精選！彷彿置身吉卜力場景，還能賞花喝茶吃鰻魚

大家應該對靜岡縣不陌生吧？！以「富士山」聞名的靜岡縣，在西部的濱松市是靜岡縣第二個政令指定都市，也是日本最重要的工業都市，知名日本企業鈴木SUZUKI、本田HONDA、山葉YAMAHA等等發跡於濱松市

雪原景色無敵壯闊！滑雪行家天堂「志賀高原」 日本最大冬春雪樂園新手也好玩

位於長野縣的志賀高原，是位於上信越國家公園的中央高原地帶，在這海拔2000公尺的高海拔地區，春夏秋時能見到雄壯的山岳景色和高山植物，冬天雪季時，能見到那宛如史詩電影般那壯闊的雪原景色。由於地處內陸，讓

聞名國際的「溫泉猴子」！地獄谷野猿公苑，長野旅遊志賀高原行必訪景點

地獄谷為何被稱為「地獄」？ 以「猴子泡溫泉」聞名全世界的地獄谷野猿公苑，位於長野縣北部，處於發源於志賀高原的橫湯川的溪谷位置。由於溪谷地勢險峻，懸崖峭壁，由於有地熱溫泉因而噴煙裊裊，因此被人稱作

城下町的繁華街道！金澤最大「東茶屋街」必訪 體驗舊時花街趣味

金澤城中的茶屋街主要分「東茶屋街」、「主計町茶屋街」及「西茶屋街」，也被稱為「金澤三大花街」。其中最大規模的，就屬「東茶屋街」。

誰說豐田只有汽車！ 賞楓賞櫻逛老街 日本中部紅葉旅遊推薦

說到日本豐田，大家應該很直覺就會想到汽車。今天JAPANKURU就是要來打破大家的這個迷思。其實位於愛知縣的豐田市內，有一個日本國內非常有名的賞楓名所「香嵐溪」，更特別的是還有秋天開的櫻花「四季櫻」，周邊還有許多有趣的景點！秋楓的紅、銀杏的黃與四季櫻的粉，形成了一道獨特的秋日風景，想要規劃行程，就先跟著JAPANKURU一起來看看吧。

來眺望日本海與嗑白飯日本酒吧~~青春18通票三天兩夜行程推薦(下)

青春18通票三天兩夜行程 Day2 & Day3

來眺望日本海與嗑白飯日本酒吧~~青春18通票三天兩夜行程推薦(上)

旅行，沒有標準行程，沒有標準答案，因爲從來沒有想過自己會拿著青春18的通票，搭著普通車8小時從東京去到新潟，如此放慢腳步看著窗外的景色。

經典櫻花水岸！ 2020日本櫻花季「伊豆河津櫻祭典」重頭戲開跑

2月日本旅遊重頭戲之一：賞河津櫻 想要賞櫻花？其實2月來日本已經有櫻花可賞囉，那就是作為早櫻非常有名的河津櫻。在伊豆半島的河津町，種有約8000棵河津櫻，其中最經典的櫻花景色，莫過於河津川兩岸約

日本大阪周遊卡玩透透！大阪周遊卡景點10大精選

去日本自由行怎樣玩最划算？「大阪周遊卡」提供超過40個免費景點，和多個店鋪免費、折扣優惠券，深度體驗大阪的美食、景點、文化，分為一日券和兩日券的方案。此外，也可選擇「關西周遊卡」同時讓你賞京都的古風、大阪的現代、奈良的可愛。準備好了嗎？LET'S GO！

熱門新聞

日本中部最療癒之所？貓控貓奴必訪隱藏景點「御誕生寺」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。