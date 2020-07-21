日本中部最療癒之所？貓控貓奴必訪隱藏景點「御誕生寺」

本來是為了全世界前三大的「越前恐龍博物館」，才千里迢迢來到北陸，誰知道剛好遇上休館⋯⋯雖然很可惜，不過沒關係，因為在北陸還有一個連導覽上也很少提到，號稱日本最療癒的隱藏景點 –「御誕生寺」。

被貓控制的寺廟

御誕生寺主要信奉釋迦如來。跟一般寺院有點不一樣，御誕生寺是一間「專門僧堂」，主要是讓僧侶修行、取得住持資格的研修道場，一年大概有三萬名左右的參拜人潮，不過～大多不是為了修行，是為了……「貓」！

日本人愛貓，也不乏有好幾間貓寺，但為什麼御誕生寺是我認為「最溫馨療癒」的呢？

2002年寺院才建好沒多久後，竟然就遇上4隻被棄養的小貓。住持捨不得小貓流浪，本著護生的善心於是收留了貓咪，誰知道一傳十、十傳百(?)，不知不覺貓咪們竟然就都聚集過來了……有被棄養的，也有自己流浪來找奴才的（笑），在極盛時期居然有多達80多隻貓咪呢！❤

也因為收養流浪貓，僧侶們的每日修行項目中，也增加了「照顧貓咪」這一項。但不只是收留，御誕生寺還做了非常感人的事……

領養代替購買 購買幫助貓咪

很幸運的是拜訪這天幾乎沒什麼訪客，寺方非常友善地拿零食讓我到處餵貓。這些孩子都被照顧得很不錯，每隻都肥肥胖胖的～

而貓咪們也相當爭氣、自食其力，寺廟裡充斥著各種貓咪相關的商品，像是貓占卜籤、貓腳印平安符、貓掛曆等等，就連御朱印都是滿滿的貓咪！你們以為有貓我就會買單嗎？……對！通通來一份～（瘋掉）

貓咪們除了賣萌自籌伙食費跟醫療費之外，寺方也會用來幫貓咪們結紮，定期舉辦認養會，推廣「認養代替購買」的觀念（非常佛心～）。雖然我不能認養日本的貓咪，但我可以透過瘋狂購買來幫助這邊的貓咪～（自己愛買，還推給貓咪）

寺廟中除了600尊地藏菩薩外，還有貓咪地藏呢～（笑）

萬貓堆中一隻狗

現在寺內大約還有30幾隻貓（數量不一定，有一些人會來丟貓……千萬母湯～），隨時都有貓來求關注，貓控一不小心就會融化。❤

但除了貓之外，寺廟還養了一隻黃金獵犬，叫做Andy，今年3歲。

到訪當天，Andy一看到下大雪就很嗨的跑出來玩雪，寺方還特別帶Andy跟我們玩丟雪球。來一趟御誕生寺，除了錢包不保之外，其他保證你通體舒暢，超級開心～！

御誕生寺題外話

什麼御誕生寺這麼少人知道呢？

因為想要到這裡，你得先到北陸，再到越前武生站這偏僻小鎮，然後再搭15分鐘的計程車，或一小時都不一定有一班的福鐵巴士，再走將近500公尺才能到這裡……所以，開心是有代價的。

御誕生寺

地址：福井縣越前市庄田町32-1-1

本文內容節錄自《妖怪、貓島、富士山，我在日本旅圖中》一書，由城邦文化創意市集出版，作者王君瑭。本文記述內容為當時拜訪時的狀況，若想了解最新當地情報，建議還是從景點設施官方網站上確認。

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