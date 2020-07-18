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沿著龍脊一直走！ 踏上「昇龍道」玩中部9縣 搭配迎賓卡除了帥還有優惠

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日本旅遊推薦及優惠：沿著龍脊一直走 踏上昇龍道玩中部9縣
日本旅遊推薦及優惠：沿著龍脊一直走 踏上昇龍道玩中部9縣

龍頭向海 潛睡日本中部的昇龍

乍聽「昇龍道」這個名字，是否有種很酷的感覺？彷彿走上這一條路，便能有龍魂覺醒的錯覺。有趣的是，這「昇龍道」雖然稱之為「道」，實際上指的是日本中部北陸9縣地區，包括​岐阜縣、福井縣、富山縣、石川縣、長野縣、靜岡縣、愛知縣、滋賀縣及三重縣，包含了許多日本重量級的觀光景點，如富士山、白川鄉合掌村、黑部立山、金澤、輕井澤、飛驒高山、伊勢神宮等。

不過這些區域，為何被稱為「昇龍道」呢？那主要是因為在石川富山一代的有個能登半島，形狀與龍頭非常相似，彷彿御風飛昇的龍一般，且當地也有不少與龍相關的傳說，因而在觀光上將這一帶地區概稱為「昇龍道」。

圖片來源：昇龍道官方網站

昇龍道除了很帥以外 玩起來還有優惠

前文和大家提過，昇龍道這個統稱，主要常被用於觀光方面，因而搭配這一「氣勢磅礴」的區域名及豐富的觀光資源，日本觀光局也推出了「昇龍道」區域限定的一些外國觀光客限定的旅遊優惠措施——那便是「昇龍道迎賓卡」。只要持有這張卡片，在昇龍道區域9縣內的眾多特定店家中，可以享受專屬折扣，包括購物設施、餐飲設施、住宿設施、觀光設施與交通工具等，據說據點總數達到500個以上。

圖片來源：昇龍道官方網站

若是搭乘大眾交通運輸，購買名古屋鐵道發行的「SHORYUDO FREE BUS Ticket」、近畿日本鐵道發行的 「KINTETSU RAIL PASS」或外國人專用的「公車・地下鐵全線一日乘車券」及「Central Japan Travel Card」，也都可直接享用與昇龍道迎賓卡一樣的優惠。

圖片來源：昇龍道官方網站

光聽「昇龍道」這名字還不夠吸引你？

對日本有一些了解的朋友，若說起日本北陸和中部，除了前文提到的哪些名景點外，你腦袋裡還能浮現哪些觀光景點呢？不妨先看看下面JAPANKURU為大家剪輯的昇龍道旅遊精華影片，近期我們也會慢慢跟大家詳細介紹更多昇龍道區域的旅遊資訊唷！

如果是我們的老讀者，或許已經在影片中發現了日本重磅級別的紅葉名所香嵐溪，黑部峽谷小火車，以及前不久才跟大家分享過的濱松市美景了吧。你最想先去哪裡呢？（笑）

延伸閱讀：可不可以不消失？大阪地標河豚燈籠照片插畫影像特集 恐成永遠回憶的風景

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觀光 美景 富士山

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