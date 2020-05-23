鳥取砂丘、柯南機場、戀愛白兔神都在這！「鳥取自由行」交通、景點、行程一篇搞定

鳥取砂丘想必大家多多少少都聽說過吧？那你知道柯南機場、妖怪小鎮、可愛白兔神也通通都在鳥取縣嗎？鳥取雖小，但五臟俱全，想拍出與以往不同風格的照片？想體驗在沙丘沙漠中行走的感覺？單身已久想要求一段好姻緣？

趕快來看這篇鳥取懶人包吧～鳥取交通景點通通都幫你看好了！

鳥取怎麼去

搭飛機

搭飛機。 圖／Wikimedia

從台中直飛

如果想要直飛鳥取，目前只有參加旅行社與華信航空公司合作的「台中-鳥取」包機行程這一個方法唷。

※2020年包機行程因應疫情關係，目前尚未公告資訊。

轉機航班

從台灣往返大阪和岡山的航班天天都有，如果直飛鳥取的時間不方便，也可以飛到大阪or岡山轉機，前往鳥取。

搭乘JR

搭乘JR。 圖／Wikimedia

從岡山出發：

岡山JR站→搭乘超級因幡號列車→鳥取站JR站

乘車時間：約1小時50分

費用：5100日圓

從關西、北陸出發：

鳥取市是日本人口最少的縣市，如果要直達鳥取，最便利的方式就是搭乘超級因幡號和超級白兔號；若是從北陸出發則需先搭乘雷鳥號再轉乘超級白兔號。

從關西、北陸出發。 圖／FunTime

※通往鳥取的列車無法使用「關西、北陸周遊券」唷。

鳥取市內交通

鳥取觀光計程車

因應觀光方便，鳥取市推出了計程車包車方案，包車3小時1人只要2000日圓，只要到鳥取觀光中心辦理即可。

價格：2000日圓/人

購買地點：鳥取觀光中心

麒麟獅子巴士

除了計程車，鳥取市也推出了麒麟獅子巴士（一天12個班次），主要繞行景點在鳥取市內，以環狀路線串起鳥取砂丘、鳥取機場等知名景點，適合想要集中一天在鳥取市內觀光的朋友們。

價格：單程300日圓（成人）、150日圓（小孩）；另售一日券600日圓

購買地點：鳥取市觀光中心、鳥取站巴士總站、上車後向司機購買

※麒麟獅子循環巴士僅運行周末、國定假日（不含元旦）、及夏季（8月1日～8月31日）。

100圓循環巴士

鳥取市的100圓循環巴士為くる梨巴士，以鳥取站為中心的市區內，分成紅、藍、綠三條路線，每次上車都只收費100日圓。

※循環巴士大約每20分鐘一班唷

鳥取10大景點

鳥取砂丘柯南機場

鳥取砂丘柯南機場。 圖／IG, aaronthkao

鳥取砂丘柯南機場原名為鳥取機場，因作者青山剛昌先生出生於鳥取市大榮町（現為北榮町），再加上推動在地觀光改名成柯南機場。柯南機場內不僅能看到柯南3D地景、作者手繪、動畫中的犯罪名場面，此外還有小蘭、柯南、毛利小五郎的塑像可以合照打卡唷。

小編偷偷說：機場內還有柯南機長、小蘭空姐的衣服可以換裝拍照唷。

營業時間：7:00~21:30

地址：鳥取縣鳥取市湖山町西4-110-5

青山剛昌紀念館

青山剛昌紀念館。 圖／IG, teresa002211

青山剛昌紀念館不僅可以看到青山老師出道至今有關柯南的全系列作品，生平回憶錄介紹還有柯南道具展示區、體驗區可以參觀，入場還能免費參加解謎，柯南迷一生一定要來朝聖一次！也可以預留多一點時間到柯南大橋、米花商店街拍照購物，超級多周邊可以買回家！

小編偷偷說：搭乘JR的朋友請搭至由良車站唷，步行到紀念館的路上都能看到跟柯南相關的藝術裝置唷。

營業時間：9:30～17:30

門票：350日圓（成人）※入館須出示護照

地址：鳥取縣東伯郡北榮町由良宿１４１４

白兔神社

白兔神社。 圖／Wikimedia

白兔神社是有名的戀愛結緣神社，祭拜日本古神話《因幡白兔》中的白兔神。故事中，因幡白兔先是遇人不淑被扒光皮，後又被欺騙、誤信治療方法使得全身皮膚龜裂、痛苦不已，所幸在海邊遇到大國主神拯救，便報恩牽起大國主神與八上姬的姻緣，因此被視為結緣之神，是日本人也會去拜的戀愛結緣神社。

小編偷偷說：神社內會販售姻緣石和白兔御守，相傳將姻緣石順利丟到鳥居上就能實現姻緣；若丟不上，將石頭供奉給神社裡的石兔也能祈求好運。

營業時間：9:00-16:00

地址：鳥取縣鳥取市白兔宮腰603

白兔海岸

白兔海岸。 圖／Wikimedia

白兔海岸不僅為日本有名的戀人聖地，相傳還是當時大國主神拯救因幡白兔相遇的地方。來到這裡，不僅可以向白兔神祈求姻緣好運，還能看到碧海藍天連成一片的海景，一舉兩得！

小編偷偷說：白兔神社的正對面就是白兔海岸唷，步行約3分鐘左右。

鳥取砂丘

鳥取砂丘。 圖／Wikimedia

除了動漫、戀愛神社以外，說到鳥取最廣為人知的還是鳥取砂丘！一眼望不到盡頭的砂丘，還能夠看見駱駝、要走又要爬的漫漫長路真的讓人有種置身於沙漠中的錯覺，翻過砂丘後，還能看到沙灘、海水、天空連成一片的畫面，是非常特別的景色。

地址：鳥取市福部町湯山2164-661

砂之美術館

砂之美術館。 圖／Flickr

砂之美術館自2012年開幕，每年都會從各國集合專業的沙雕藝術家前往，以「用砂環遊世界」之概念每年都打造出不同主題的砂之建築讓大家環遊世界。砂之美術館歷年的展期多從4月開始至隔年1月，是目前日本少有能近距離欣賞砂作品的美術館。

營業時間：4月～隔年1月

地址：鳥取県鳥取市福部町湯山2083-17

鳥取城跡

鳥取城跡。 圖／Wikimedia

鳥取城經專家推估約在16世紀中前期所建造，後經戰爭、廢城等因素，目前能看到被保存下來的建築，只有天守台、復元城門、石垣、堀、井戶等建築，但獨特的「梯郭式城郭」遺跡還是讓鳥取城在2006年被選定為日本100名城之一，如果是喜歡古城建築的朋友一定就不能錯過鳥取城。

小編偷偷說：這裡也是知名的賞櫻花景點唷。

營業時間：24H

地址：鳥取縣鳥取市東町2丁目121番地

浦富海岸

浦富海岸。 圖／Wikimedia

浦富海岸位於岩美町，由於日本海和季風侵蝕形成了海蝕洞、洞窟、浪蝕台、孤岩等特殊自然美景，現為日本山陰海岸國立公園的一部分，還被日本指定為國家名勝和天然紀念物，選為日本百景、日本砂灘百選等項目，非常值得一看！

小編偷偷說：在浦富海岸會有環島遊覽船可以載遊客參觀，大約30分鐘一班，每班航行時間約40分鐘左右。

營業時間：

周一：11:00-16:00

週二～週五：10:00-16:00

週六、日：8:00-17:00

遊覧船營業時間：3～11月底

地址：鳥取縣岩美郡岩美町大谷2182

米子鬼太郎機場

米子鬼太郎機場。 圖／IG, whyblog

擁有漫畫王國美名的鳥取縣，坐擁日本兩大著名動漫作者，一為青山剛昌，二為《鬼太郎》作者─水木茂，兩部作品在當時都紅遍了日本成為家喻戶曉的動漫，因此在鳥取推動當地觀光時，當然也不會忘了鬼太郎。米子鬼太郎機場就和柯南機場一樣，在機場裡除了能看到鬼太郎、臭鼠人、貓女等角色塑像，還能看見各式各樣的妖怪裝飾，真的超級有趣！

小編偷偷說：機場內有販售鬼太郎蛋糕唷。

妖怪小鎮

妖怪小鎮。 圖／IG, evajimmy331

水木茂不僅為世界妖怪協會會長，同時還有妖怪博士之稱，那麼因他而起的這個妖怪小鎮到底在哪呢？其實就位於鳥取縣境港市，漫步在境港市真的隨處可見妖怪蹤跡，不只在電車月台能夠看見鬼太郎列車、日本妖怪圖鑑，在境港市內的水木茂大道更是有153座形狀不一的妖怪青銅像佇立在街道，其它還有可以抽妖怪籤的妖怪神社和蓋妖怪郵戳章的妖怪郵局，想要拍照打卡來這邊就對了～真的是名符其實的妖怪小鎮！

小編偷偷說：就連路燈都是眼球老爹造型唷。

鳥取3大體驗活動

滑翔傘飛起來

滑翔傘飛起來。 圖／IG, lizchoco

滑翔傘不稀奇，但在砂丘上面滑翔你可就沒體驗過了吧？不僅讓你俯瞰砂丘之壯闊，同時讓你感受日本海的浩瀚，熱愛美景、喜歡極限運動的你一定要來鳥取體驗。

駱駝騎起來

駱駝騎起來。 圖／IG, abby3636

除了滑翔傘，來到這你不能錯過的體驗活動還有騎駱駝，雖然騎駱駝台灣也有，但看圖！鳥取砂丘是不是真的就像讓你像在在沙漠中騎駱駝？如果有怕高空又想體驗活動的朋友，那來騎駱駝吧！

松葉蟹吃起來

松葉蟹吃起來。 圖／IG, louis.luk

鳥松的賀露海鮮市場有著從賀露港剛捕撈上來的海產，在這邊你不僅可以吃到新鮮海產所做的美食，還能買到許多生鮮產品與伴手禮，其中鳥取縣又以松葉蟹最有名，出產量甚至超過北海道，來到這你千萬不要錯過拉。

要動漫有名偵探柯南、鬼太郎可以朝聖，要戀愛有白兔神可以求姻緣；要景有鳥取砂丘、浦富海岸，還有各種體驗活動任你玩，鳥取根本人間小天堂！不瞞大家說小編已經在看之後的機票了，等疫情結束後立馬衝一波！

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