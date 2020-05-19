靜岡濱松「濱名湖」行程精選！仿佛置身吉卜力場景，還能賞花喝茶吃鰻魚

大家應該對靜岡縣不陌生吧？！以「富士山」聞名的靜岡縣，在西部的濱松市是靜岡縣第二個政令指定都市，也是日本最重要的工業都市，知名日本企業鈴木SUZUKI、本田HONDA、山葉YAMAHA等等發跡於濱松市。不只在日本近代工業佔一席之地，濱松市作為代表性美食的鰻魚與餃子也廣為人知！當然也有很多隱藏版的好玩景點，濱松市只距離東京約一個半小時的新幹線距離，對於觀光客來說是個十分便利的地理位置。

這次JAPANKURU要從濱松市的濱名湖為起點，濱名湖位在靜岡縣與愛媛縣的交界之處，在悠久的古老歷史中曾經是淡水湖的濱名湖，後來因地形變動已成為是湖海交錯的鹹水湖，你知道嗎？濱名湖更是在2016年時與台灣的日月潭締結為姊妹湖唷！

現在的濱名湖更是以館山寺溫泉聞名的溫泉勝地，跟著JAPANKURU一起以濱名湖為起點，看看有什麼好玩好吃的行程吧！

玩濱松有沒有什麼方便的交通套票呢？當然是有的啦！無論你是從名古屋的中部國際機場轉進濱松，或是從東京搭著新幹線過來，這裡都推薦大家：濱名湖周遊券（Hamanako Rail Pass 2 Days / 3Days）

▶ 濱名湖周遊券的好用之處：

1. 包含名古屋中部國際機場 → 濱名湖 e-wing 單程搭乘資格

2. 濱松市區大眾交通運輸工具無限次搭乘（ 遠鐵電車、天龍濱名湖鐵道、遠鐵巴士、濱名湖遊覽船）

3. 濱松各大景點優惠

▶ 詳細請上官網內介紹：2日券 ／ 3日券

OK了嗎？！那我們就來遊湖泡溫泉吃東西吧！

湖與海的交界：濱名湖

前文也有提到濱名湖的南面與海口連接，是日本第十大的湖泊，延湖周圍有不少可以玩樂的景點，像是湖畔邊的遊樂園「濱名湖PALPAL遊樂園（浜名湖パルパル）」、館山寺溫泉區等等，絕對不能錯過的是日本唯一可以橫越湖面空中纜車—「館山寺纜車」，全長723公尺，搭乘時間約4分鐘，移動的途中漸漸將濱名湖完整收入眼底，能見度高時也可眺望富士山與太平洋，纜車的終點為大草山觀景台與濱名湖音樂盒博物館，湖景與清揚的音樂相襯，十分悠哉宜人。

▶ 館山寺纜車 ／大草山觀景台

營運時間：09:00 - 17:30

搭乘費用：大人｜單程420日圓，來回840日圓 ／ 兒童｜單程210日圓，來回420日圓

官方網站

▶ 濱名湖音樂盒博物館

營運時間：09:00 - 17:00

入館費用：大人｜840日圓 ／ 兒童｜420日圓

官方網站

國家文化財：天龍濱名湖線

沿著濱名湖北邊，起源於靜岡縣掛川市的掛川站，經過濱松市天龍二俣站結束在湖西市的新所原站，全長67.7公里的天龍濱名湖線（天竜浜名湖鉄道），完整保存昭和時代傳承下的鐵路設施，沿線的橋樑、隧道、車站、月台、到車庫等等，整條路線皆被列入日本登錄有形文化財，是鐵道迷絕不能錯過的重要景點。

【氣賀站】

天龍濱名湖線上的每個車站都別具特色，而被列入國有形文化財的氣賀站，木造的車站與月台充滿懷舊的氣氛，彷彿走進時空隧道，電車即將開回昭和年間。

氣賀站的月台是開放式的，春日來訪時你會見到鐵道對面一整排櫻花樹搖擺，就像是日劇或電影一般的場景，或許不能重回過去至少能忘記眼前的時間。

行駛在天龍濱名湖線上的電車車廂並不多，少許的車廂承載多年的歷史，也運送在地居民的日常。

別於一般都市景觀，速度緩慢的天龍濱名湖線讓你悠悠哉哉地欣賞靜岡沿線美景。

▶天龍濱名湖線（天竜浜名湖鉄道）

官方網站

▶天龍濱名湖線：氣賀站

地址：浜松市北区細江町気賀429-1

* 此車站為無人車站

童話景點再現：溫暖之森（ぬくもりの森）

這是吉卜力的場景再現？還是來到歐洲小屋呢？其實都不是唷！這是道道地地由日本建築師佐佐木茂良親手打造出的莊園小屋，每一間都長得不一樣，開一次門就是一個驚喜。

建立於1983的「溫暖之森（ぬくもりの森）」，是建築師佐佐木茂良一手策劃，最初他將老家重新打造為歐風小屋的事務所後，再接著築起了一座座不一樣的小屋們，每間小屋都是不一樣的店家，有點心坊，餐廳和手作小舖等等，逐漸打造成宛如吉卜力動畫中才會有的小村落。

正如其名「溫暖之森」，這裡的確散發著獨到的溫暖與幸福，這裡集結11間餐廳、小舖和cafe等等，其中「ぬくもりガレリア」結合佐佐木先生過去的住宅所改建的展示空間「SALLTO CLASSICA」和cafe「Cafe CacheCache」就像電影場景一般夢幻，想要拍出驚人網美照的朋友萬萬不可錯過。（推薦指數：★★★★★）

▶ぬくもりガレリア入場需另外收費，中學生以上每人300日圓

▶其他店鋪詳細地圖

這是不是有點經典等待龍貓巴士場景呢？佐佐木先生獨到的暖心歐風村莊「溫暖之森」，也許為總是在現實生活中忙碌的我們，找回一些純粹的溫暖。

▶溫暖之森（ぬくもりの森）

地址：静岡県浜松市西区和地町2949

營業時間：請看官網所示各店鋪營業時間

交通方式：JR松濱站北口，1號公車站牌轉乘往「舘山寺温泉」 方向公車，

「すじかいばし」站下車（約40分鐘）

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草莓採到飽：アグリス浜名湖

每次到了春天，來日本最重要的事之一就是「草莓」！比起買草莓來吃吃，直接到草莓園邊採邊吃到飽一定是更過癮啦，在濱名湖附近一帶有許多可以採果的園區，從12月開始到5中旬都是適合採草莓的時機，邊採邊吃實在太幸福～除了草莓外，這裡也有櫻桃可以採收唷！

▶アグリス浜名湖

地址：静岡県浜松市西区平松町2014-1

營業時間：09:00 - 16:00，12月29.30,31為公休

入場費用：（小學生以上）

・12月中旬～1月6日：1800

・ 1月7日～3月31日：1600

・ 4月1日～ 5月上旬：1200

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矗立在海中的鳥居：弁天島

在濱名湖靠近出海口的弁天島，站立在沙洲上的鳥居搭配夕陽，是許多人來到濱名湖一定要朝聖的遠江八景（註）之「弁天夕照」。到了春夏季，弁天島海濱公園也開放「有潮干狩り（撈貝殼，視漁獲狀況而定）」，作為悠閒散步賞美景的景點剛剛好。

▶弁天島海濱公園

地址：静岡県浜松市西区舞阪町弁天島3775-2

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▶ 遠江八景

以的藝術、歷史和文學角度所選出濱名湖周邊的八個景色，詳細可上靜岡縣觀光網站介紹。

住在湖畔賞景品茶香：星野集團 界 遠州

既然遊湖去了，當然也要選個濱名湖畔飯店來歇腳囉！以日本各地文化作為系列飯店特色的星野集團，旗下溫泉旅館的「界」系列，以融入地域文化而別風格，當然在擁有館山寺溫泉區的濱名湖邊也有一間－「界 遠州」。

以精緻服務聞名的星野系列，擅長在飯店設計融入在地文化，提供最獨到的住宿體驗，在旅日觀光圈中早已名聞遐邇。這次來到濱名湖的「星野 界 遠州」，當然也結合靜岡的綠茶和茶道，入住享受高檔服務之於，直接就在飯店裡準備個小茶園，觀湖景品茶香。

在「星野 界 遠州」的房型中，每間都能直接透過大窗觀賞濱名湖，從日出到日落各有風情，靜岡產茶出名，房間除了湖景之外當然也有不少與茶道相關的茶具和茶葉等等，愛茶人士可以在房大展身手一番，泡杯好茶配美景，夫復何求。

而房型也分為純和式、洋式與和洋混合，房間也能有限範圍內依需求加床，家庭旅遊、三五好友或是好友們都很適合。

前面也有說到，濱名湖旁邊兒就是館山寺溫泉區，當然「星野 界 遠州」裡的溫泉就是來自館山寺溫泉分流，這裡有大家皆可泡的大眾池「湖都の湯」、「華の湯」，還是想要享受個人時光的話，也可以選擇附有個人溫泉的房型，一邊看湖一邊泡湯好舒服！

來到溫泉飯店當然要配美食吃吃，說到濱松當然就是鰻魚！「星野 界 遠州」提供幾種不一樣的餐點＆住宿方案（一泊二食，晚餐＋早餐），有單純以鰻魚為主角的季節旬味懷石料理（季節の会席），也有冬春限定鰻魚x河豚的鰻豚宴會料理系列（ふぐうな会席）等等，早餐的部分也是非常豐富的濱名湖鄉土料理，也會使用特有的「茶箱朝食」上桌，色相味一次搞定。

從開始說「星野 界 遠州」就沒少說過「茶」這件事，以靜岡茶為主題的「星野 界 遠州」，走進飯店就先聞到處處茶香，等待check in同時接待人員也會奉茶與小點心，房間內有茶具是必備，在特別房型中則會有不同茶品提供旅客晨起醒腦，飯後消食等等。特別想跟大家分享館內與茶相關的體驗活動：

・春季花香與茶香體驗（花香るブレンド茶体験）

由專人帶領認識三種代表靜岡的茶葉，並依喜好配置出最喜歡的風味

・welcome drink

當然要喝茶，「星野 界 遠州」提供12種靜岡茶葉讓你自行搭配，現泡冷泡都好喝。

以茶為主，有個茶園也是很合理的。飯店內也有一塊小茶園，還有接待人員帶著你跳茶葉操，神清氣爽。

▶ 星野 界 遠州

地址：静岡県浜松市西区舘山寺町399-1

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走完了濱名湖畔附近的吃喝玩樂，接著就讓我們來順遊一下吧！佔地30萬坪的濱松花卉公園（はままつフラワーパーク），園內藏著3千種，10萬株植物，從春天開始將園區內染上各種顏色，就算天氣不佳也有宛如水晶宮殿的溫室室內花園，在這兒還有專屬的「館山寺櫻」以及「雛櫻」，only濱松花卉公園才能見到的，十分珍貴。

從春天開始打頭陣的鬱金香與櫻花，用鮮艷的色彩為濱松花卉公園揭開序曲，搭上園內小火車穿越延綿櫻花所架起的隧道，開進初夏之後，櫻花漸漸被飽滿的紫陽花和鳶尾花接手，秋日當然也有日本專屬的菊花盛宴，四季的樣貌皆不一樣。

濱松花卉公園內設有遊園小火車之外，也有一點兒都不可怕的小小空中纜車，從空中俯瞰櫻花別有風情。

室內賞花也使沒問題的，轉向走進水晶宮殿溫室花園（クリスタルパレス／大温室），先被熱情如火盛開綻放的西班牙風情區奪去視覺焦點，穿過熱情地中海風情花園之後，接著映入眼簾是帶著海島感的亞洲花園，不同時節會有不同的主題，但都十分精彩。

▶濱松花卉公園（はままつフラワーパーク）

地址：静岡県浜松市西区舘山寺町195番地

營業時間：

・3月～9月：09:00 - 17:00

・10月～11月：09:00 - 16:30

・12月～2月：10:00 - 16:00

入場費用：（收費標準將由當時園內現況有所調整）

・3月～6月：大人600-1000日圓 ／ 中小學生 300-500日圓

・7月～8月：免費入園

・9月～2月：大人500日圓（內含300日圓消費抵用） ／ 中小學生 免費

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元氣補給：濱松鰻魚飯

濱松名產最最出名的就是「濱松餃子」和「鰻魚」，鰻魚對於日本而言是補氣的好食物，而淡水與海水交接的濱名湖據說是適合鰻魚棲息的良好環境，得天獨厚的好環境讓濱松的鰻魚品質美味皆有保證，自19世紀以來濱松就以鰻魚聞名，來到這兒當然要先吃碗鰻魚飯！

用炭火細細烤出油脂的鰻魚口感扎實，帶著炭香又不油膩，跟以往吃到的鰻魚飯有些許不同，值得親自一嚐。

在濱名湖一帶隨處都可見到鰻魚飯餐廳，也不乏排隊名店，選擇喜歡的店鋪邊吃鰻魚飯邊眺望湖景，十分愜意。

▶うな助金山寺園 本店

地址：静岡県浜松市西区舘山寺町2229

營業時間：

・平日 11:00- 20:00（L.O.21:00）

・ 公休日：週四

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多漿爆汁：濱松餃子

日本有兩大餃子之都，一是大家耳熟能詳的「宇都宮」，另一個就是「濱松」啦！而要在濱松賣餃子可不是說來就來，第一件事就必須要求業者必須住在濱松三年以上，且餃子必須在濱松完成，這才算通過基本門檻唷！

走在濱松餃子店比比皆是，各家各有自己獨特配方與菜單，這次我們來到在地人也愛排的名店石松餃子 本店，現場現做趁熱最好吃，也提供冷凍餃子和其他衍伸商品，順手帶回家也很推薦。

以高麗菜和豬肉為煮的濱松餃子，特色是肉多爆漿也口感扎實，搭配脆口豆芽菜剛好平衡油膩感，除了基本款之外，店家也會研發許多新鮮口味，對於日本美食的餃子文化佔有重要一席之地。

▶石松餃子 本店

地址：静岡県浜松市浜北区平口252-1

營業時間：

・平日 11:00-14:00 ／ 17:00-20:00

・週末、例假日11:00- 20:00

官方網站

必敗伴手禮：鰻魚派

華春堂鰻魚派，是濱松也是日本超級代表性的伴手禮，過去常被當作出差時帶回家，飯後家人齊聚的小點心，所以也有「深夜的點心」之稱，濱松作為鰻魚派的發源地，當然在這兒也有華春堂鰻魚派的觀光工廠囉！獻唱提供免費導覽，可以了解鰻魚派的生產過程，工廠內也有以鰻魚派為主的咖啡店，見識一下除了單吃鰻魚派，還有這麼多的變化可能！

你知道甜香酥脆的鰻魚派裡面加了哪一味讓它更加迷人呢？答案就是大蒜喔！

▶華春堂 鰻魚工廠（うなぎぱいファクトリー）

地址：静岡県浜松市西区大久保町748-51

營業時間：09:30 - 17:30（7.8月到18:00）

鰻魚工廠官方網站

華春堂官方網站

平常說起靜岡大家都會想到富士山，這次JAPANKURU來到濱松濱名湖，走了一趟輕鬆又滿滿美食的行程，下回有機會來到濱松，不仿試試這樣慢活又自在的小旅行吧！

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