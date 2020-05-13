聞名國際的「溫泉猴子」！地獄谷野猿公苑，長野旅遊志賀高原行必訪景點

地獄谷為何被稱為「地獄」？

以「猴子泡溫泉」聞名全世界的地獄谷野猿公苑，位於長野縣北部，處於發源於志賀高原的橫湯川的溪谷位置。由於溪谷地勢險峻，懸崖峭壁，由於有地熱溫泉因而噴煙裊裊，因此被人稱作「地獄谷」。海拔850公尺的地獄谷，冬天積雪能高達1公尺以上，最低氣溫能達到零下十度左右，堪比人類除外野生靈長類可生存的日本極北「下北半島」的嚴冬，對猿猴來說是相當艱難的環境。（編按：這裡的冬天對猴子們來說或許也很像地獄？）

猴子泡溫泉上雜誌封面

為了度過嚴寒冬日，地獄谷中的猴子懂得利用這裡的溫泉溫暖自己以過冬，從而形成了這特別的場景。而這地獄谷野猿公苑，最初是為了方便研究者觀察研究日本猿猴，而想到在山上開設半野生的環境，但供給猿猴飼料，以便近距離觀察他們開設。1964年開園後，的確吸引不少日本國內外的自然觀察家、攝影師們爭相拜訪。1970年時，美國著名雜誌《LIFE》以「Snow Monkey of Japan」作為封面故事，封面上刊登了大大的泡溫泉中的雪猿，讓地獄谷的「溫泉猴子」名揚國際。也因此在1998年長野舉辦冬季奧運時，不少國際媒體、選手等都也藉此機會造訪了地獄谷野猿公苑。

到地獄谷看猴子和動物園有何不同？

以「猴子泡溫泉」聞名，地獄谷野苑公園真的是位於山裡的野生猿猴公園，基本上是全自然的山林環境，而其中的猴子也是基本野放，沒有柵欄更不會有籠子，也就是說大家真的可以非常近距離的觀察這些猴子，當然也免不了需要特別小心。冬季入山若有需要換雪鞋，公園入口旁有租賃處可租借雪鞋。從入口到售票處，也需要走大概十到二十分鐘的山路，不過坡度不多，走起來像散步一樣舒服，並不會太吃力。

另外就是，入園要注意一些和猴子們相處的基本注意事項，包括「不要直視猴子的眼睛」、「不要故意去接近或觸摸猴子以避免被攻擊」、「不要隨意餵食猴子」等。值得注意的是，雖然說「猴子泡溫泉」是不少人對地獄谷野猿公苑的定番印象，但泡溫泉這件事，的確就是猴子度過嚴寒的生活方式之一，因而在天候變暖時，牠們自然會沒有那麼想要泡溫泉。如果說真的是為了看這個名場景而想拜訪的話，建議還是選在天候比較冷的時候前往。當然，天氣暖和時，猴子們會有別的有趣的生活習慣，且地獄谷在山中，夏日避暑也是非常不錯的地方，因而就算不是天冷時，前往也有別樣的趣味。

若在冬天雪季規劃行程，可以規劃到志賀高原滑雪，順道看雪猿喔！

地獄谷野猿公苑

地址：長野県下高井郡山ノ内町大字平穏6845

營業時間：8:30～17:00

交通方式：JR長野站東口轉志賀高原急行巴士，「スノーモンキーパーク」站下車。

官方網站

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