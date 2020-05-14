雪原景色無敵壯闊！滑雪行家天堂「志賀高原」 日本最大冬春雪樂園新手也好玩

位於長野縣的志賀高原，是位於上信越國家公園的中央高原地帶，在這海拔2000公尺的高海拔地區，春夏秋時能見到雄壯的山岳景色和高山植物，冬天雪季時，能見到那宛如史詩電影般那壯闊的雪原景色。由於地處內陸，讓冬天的志賀高原擁有傳說中「粉雪」好雪質，再加上高海拔使得雪季也比較長，且降雪量足，造就了它成為日本國內滑雪愛好者們非常喜愛的滑雪度假天堂。

是的，志賀高原可說是日本最大的冬季滑雪度假樂園，其全域包含19座的滑雪場，總面積廣達400公頃，而雪道數亦是本州最大規模，從新手到資深玩家都能玩得非常盡興。而且志賀高原滑雪度假區有全域纜車通用的車票「Key Ticket」，更有全域運營的接駁車（且特定時間段免費！），可以帶大家穿梭於各個滑雪場之間，以不同的方式體驗這高原雪地的魅力。再加上它距離以「猴子泡溫泉」為著的地獄谷野猿公苑不遠，自然也受到許多外國滑雪客的歡迎。更在1998年作為長野冬季奧運會會場，吸引了來自全世界的滑雪能手到訪，也再打響志賀高原在滑雪界的好名聲。

這次JAPANKURU採訪團隊上志賀高原，分成了滑雪老手和滑雪菜鳥兩組行動，為大家帶來志賀高原冬天的不同玩法。而本篇就從咱們滑雪菜鳥組體驗的角度，來介紹這座「冬天滑雪樂園」有什麼好玩的！

志賀高原常被說是滑雪好手們的天堂，但它其實作為一個全方位的滑雪度假中心，就算是滑雪新手，就算是不會滑雪的小朋友，也能在這裡玩得很盡興。

① 滑雪新手區及滑雪課程

對於第一次滑雪或是對於滑雪已經很生疏的朋友們來說，我們真心建議大家先接受簡單的滑雪課程。在志賀高原的奧志賀高原滑雪場，有提供種類豐富且全面的滑雪課程，包括個人教練、團體教練，以及國中以下的兒童滑雪課程，並附有爸爸媽媽一起加入的課程喔。即便是針對外國遊客，這裡也有能說英語的專業老師，可以帶大家「從零開始」。

JAPANKURU的菜鳥滑雪組這次是選擇團體課程，單次教學實踐2小時，費用5700日圓（2020年3月定價），而一組最多可有9人參與。之前沒有滑過雪的小編，就是在這兩個小時內學會了可以停下來和轉彎，雖然光是在學怎麼停下來時，也就摔了不少次啦。好在我們學滑雪的前一天下了大雪，新的粉雪好雪質，即便壓過摔起來也不怎麼痛，身上拍拍又是一條好漢。在掌握基本滑雪訣竅後，就可以開始在適合初心者的各種滑雪道上練習，享受滑雪的樂趣囉。

② 雪山健行 山巔喝茶賞絕景

除了享受滑雪的樂趣外，在志賀高原這裡也有各式各樣的雪山健行行程可體驗，從最短3小時的行程到5小時的行程都有，而每種行程能看到的景色也都不同。雪山健行所需要的基本配備「雪鞋」和「手杖」都含在行程中，且會有專業嚮導帶大家上山並解說，有的行程還會包含午餐呢。有興趣的朋友，可以自「志賀高原導遊組合（志賀高原ガイド組合）」的網站上線上預約。

我們這次體驗的是東館山頂路線，這一趟可不只單純健行，亦包括了搭乘纜車、到東館山海拔2000公尺的展望台眺望高峰橫手山，且東館山滑雪場的專業雪道，也正是1998年長野冬季奧運以及滑雪世界杯等國際賽事的專用場地，因而行程中也能見到賽事留下來的小亭子。開始健行時，嚮導一路講解沿途遇到的植物與景色，並帶大家用各種有趣的方式「玩雪」。登上山頭後，嚮導分給大家熱茶和小點心，而在這群山環繞的雪地中喝茶，真的是非常難得的體驗。

③ 大人小孩都玩瘋的兒童樂園

雖然稱作「兒童樂園」，但其實露編個人覺得這也是雪地新手來到志賀高原不可錯過的行程之一。因為在這裡會提供許多大人小孩都能在雪地玩瘋的小玩具，像是我們在美國卡通中看到過的雪橇、橡皮輪胎、雪地單車等，又是一種不同於滑雪、健行的另一種享受雪地的方式。

志賀高原上有幾個特色不同的兒童樂園，我們這次拜訪的是位於一之瀨鑽石滑雪場的兒童樂園。而這滑雪場同時比較適合初級和中級的滑雪者，對面還有餐廳、住宿等設施，是蠻適合新手菜鳥們玩一整天的區域。

同場加映 露天溫泉賞雪景

除了滑雪玩雪之外，另外非常值得大家體驗的就是在泡露天溫泉賞雪囉。志賀高原上擁有歷史悠久且豐富的溫泉資源，因而有的飯店旅館中也都有溫泉可享受。不過大家泡溫泉的習慣，常常會是晚上回飯店才享受，所以這次插在這裡介紹，是想推薦大家白天體驗，才能看到雪景色啊。

JAPANKURU這次拜訪的是志賀高原最早，擁有170年歷史的熊之湯溫泉。擁有「翡翠色之湯」之稱，熊之湯呈現出日本溫泉少見的碧綠色，也是非常有名的美肌溫泉。無論是室內風呂還是室外露天的溫泉，都有一份古樸的韻味。特別的是，對於不習慣與大家「坦誠相見」泡溫泉的客人，飯店也有提供泡澡專用的浴袍，可以穿著泡溫泉，不用怕害羞。且即便不在熊之湯的飯店住宿，也可以只來泡溫泉。

熊之湯飯店（熊の湯ホテル）

地址：長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148

官方網站（日文）

晚上也可以滑雪？

不得不說，滑雪這件事是非常需要練習，靠身體記憶的運動。好不容易在白天學會了滑雪，若覺得還想多滑一下的話也不是問題！因為志賀高原內的部分滑雪場，是有夜間營業的喔！像一之瀨鑽石滑雪場、一之瀨家族滑雪場、高天之原猛獁滑雪場、SUNVALLEY、丸池、蓮池滑雪場等，都有夜間營業。而晚上滑雪的氛圍和白天又全然不同，體驗起來也十分有趣。

冬季限定啤酒吧 TEPPA ROOM內品新鮮生啤

若要說來到志賀高原的必嚐名單中，志賀高原啤酒必然在列。而在一之瀨這一帶，有志賀高原啤酒冬季直營的啤酒吧「TEPPA ROOM」，裡面可以品到工廠直送的8種生啤，更有許多美味的下酒菜、餐點可搭配（最推薦的是「酒屋的鹽麴炸雞」）。在一整天的戶外運動之後，晚上在這裡大吃一頓，好不過癮！

TEPPA ROOM

地址：長野県下高井郡山ノ内町 志賀高原 一の瀬 シャレー志賀 1F

官方Facebook

雪地星空 近在眼前的浪漫冬夜空

上高山最令人興奮的事情之一，莫過於距離天空更近。志賀高原群山環繞，夜幕降臨後山上的光害少，自然是觀星的理想之所。住在北半球的大家常在夏夜觀星，因為這時能見到數量比較多的星星及銀河。殊不知其實冬夜星空一樣非常有特色，雖然星星數量沒有夏天多，亮星卻比較多。再加上志賀高原高海拔，冬天寒冷乾燥，空氣能見度特別好，星空更格外美麗，可以見到昴宿星團、獵戶座及小犬座，而若想看雙子座流星雨，這裡更是絕佳場所。

作為日本最大的冬季度假樂園，又是高人氣的滑雪勝地，志賀高原上的配套設備完備，讓無論是日本國內還是海外觀光客，無論有沒有滑雪經驗的人，都可以不用煩惱裝備的準備，輕鬆上高原享受這雪山滑雪的樂趣。下面帶大家從衣、食、住、行四方面一一看過來吧！

滑雪服滑雪板租借 辦置你的滑雪行頭

對於沒什麼滑雪經驗的朋友來說，想體驗滑雪必然需要考慮如何辦置一身滑雪行頭。而作為滑雪樂園，志賀高原在這方面的設施當然也很完備囉。在許多住宿、休憩或滑雪課程中心等的地方，都會有不同規模的滑雪裝備租借門市。所以即便沒有任何事先準備，直接到現場租借也是OK的，即便是小朋友也沒問題。（當然荷包要餵飽喔！）有的店家甚至還會出租GoPro等戶外攝影器材。

我們這次是選擇到位於一之瀨區的專業滑雪裝備連鎖租借店「Snow Can」，這裡不僅有從頭到腳完備的裝備租借，亦有販售。滑雪的完整配備，主要是雪衣、雪褲、雪靴、雪鏡、手套、安全帽或毛線帽、手杖、滑雪雙板，而Snow Can也有一整套辦置等的多種方案可選擇，若租借時間長還有優惠。由於Snow Can在志賀高原上還有包括蓮池、橫手山熊之湯等5家門市，且支援A店租B店還，非常方便。且網上事先預約的話，也有另外的折扣，具體租借費用和預約，可以參考官方網站。

Snow Can一之瀨鑽石滑雪場店（一ノ瀬ダイアモンドスキー場）

位置：「一之瀨滑雪場」公車站前

線上預約 ｜ 官方網站（日文）

美食筆記 啤酒、窯烤披薩與高級西餐料理

前面在介紹志賀高原夜生活時，已有和大家提到啤酒吧TEPPA ROOM及志賀高原啤酒，而這邊要再追加適合的午餐美食。一是在志賀Riverside Hotel 裡面有提供原創手作現烤的窯烤披薩。結合信州地方食材製作的特別披薩，除了一般常見的鹹的口味外，也有甜的喔。

志賀 Riverside Hotel 手作窯烤披薩（志賀リバーサイドホテル）

地址：長野県下高井郡山ノ内町志賀高原ほたる温泉

交通：「熊之湯」公車站 步行3分鐘

官方網站

另外一個推薦給大家的是，位於奧志賀一帶的Grand Phoenix Hotel的復古手作義大利午餐。這裡可以嚐到本格派的義大利料理，有精心熬煮48小時的牛舌、胡椒牛排、義大利麵等。一邊享用午餐，還能一邊眺望窗外滑雪場景色，無疑是滑雪度假的幸福享受之一。

Grand Phenix 奧志賀飯店（ホテルグランドフェニクス奧志賀）

地址：長野県下高井郡山ノ内町奥志賀高原

官方網站（日文）

16個住宿區任你選 滑雪之餘泡溫泉

在擁有18個滑雪場的志賀高原，同時備有16個住宿區，且由於志賀高原上溫泉資源非常豐富且歷史悠久，因而不少飯店旅館中，都備有溫泉風呂。大家在一整天的戶外運動過後，好好地泡溫泉療癒一番，就再適合不過了。我們這次下榻的是位於志賀高原入口位置的「志賀Sunvalley飯店」，不僅有超寬敞舒適的房間及幕岩溫泉，還有量足美味的鄉土料理可享受，無論早餐還是晚餐都讓人吃得心滿意足。

志賀Sunvalley飯店（ホテル志賀サンバレー）

地址：長野県下高井郡山ノ内町平穏7148

官方網站（日文）

前文已和大家提到過奧志賀Grand Phenix飯店，也是蠻值得一住的飯店，內部的裝潢走復古洋風，非常有韻味。飯店內還有視野超好的室內及露天風呂，白天可以一邊泡澡一邊眺望雪山美景。另外一之瀨一帶也是非常有人氣的住宿區喔。

不開車也沒問題 大眾交通系統完備

說起要上山，也許大家都會直接想到交通不方便，可能必須自駕。然而志賀高原雖然是高山地區，卻有算是完整連貫的大眾交通系統，且不說志賀高原全境有通用的纜車PASS「Key Ticket」，還有全區域通行的接駁巴士，可帶大家穿梭於各滑雪場之間。且白天8:30～17:00的時段是免費的喔。

怎麼前往志賀高原？

前面已經跟大家提到，志賀高原對於不會開車的朋友，也非常友善，因為搭乘大眾交通便可抵達。無論從關西還是關東出發，搭乘新幹線到長野站，並在東口外的巴士站，換乘前往長電巴士的急行巴士志賀高原線即可。雖然說搭乘急行巴士上志賀高原，其實可以一路坐到熊之湯一帶，但由於志賀高原內部是有免費接駁巴士運行，所以若想要省一些交通費的話，可以自長野站搭到「志賀高原山の駅」，再換乘免費接駁巴士即可。

另外，現在通往志賀高原的急行巴士也可事前在便利商店預約，詳細可參考此處。巴士時刻表及車費，可參考此處。

地獄谷野猿公苑：去看猴子泡溫泉

眼尖的朋友，在看交通資訊時應該已經注意到，在前往志賀高原的路上，急行巴士就有停以「猴子泡溫泉」景色聞名全世界的超人氣景點「地獄谷野猿公苑」，因此很多人在安排志賀高原的滑雪或登山行程時，必然將地獄谷野猿公苑放入行程中。

此外，從志賀高原到知名溫泉地草津其實也不遠，可利用巴士前往「白根火山」轉乘前往草津的巴士。只是礙於目前白根山的火山噴發警戒上升為2級，目前白根火山與草津間的巴士全部停運中。待警戒降低恢復通行之後，安排志賀高原行程時也能考慮順道去草津溫泉走走。

閱文至此，不知道志賀高原的哪部分你最鍾意呢？國家公園內電影場景般的壯闊雪原景色、新手摔不怕的粉雪、充實多樣的滑雪場地及課程，且因為雪季相比長野其他地方也來得長，如果選擇春天規劃行程的話，或許機會來趟「賞櫻滑雪之旅」呢！更多志賀高原的資訊，可參考志賀高原官方網站和官方FB。

什麼時候，為自己規劃一場白雪皚皚的冬春之旅吧。

延伸閱讀：地獄谷野猿公苑：猴子泡溫泉 長野旅遊志賀高原行必訪景點

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