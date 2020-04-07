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城下町的繁華街道！金澤最大「東茶屋街」必訪 體驗舊時花街趣味

聯合新聞網 / JAPANKURU日本酷樂

金澤城中的茶屋街主要分「東茶屋街」、「主計町茶屋街」及「西茶屋街」，也被稱為「金澤三大花街」。其中最大規模的，就屬「東茶屋街」。

古典出名的金澤代表性的景點中，古色古香的茶屋街可是必訪景點之一。江戶時期作為城下町，沿著淺野川發展起來的茶屋町一帶，如今仍有大量老建築與石板道被保留下來，被選為日本國家重要傳統建造物群保存地區，吸引海內外旅客爭相走訪。金澤城中的茶屋街主要分「東茶屋街」、「主計町茶屋街」及「西茶屋街」，也被稱為「金澤三大花街」。其中最大規模的，就屬「東茶屋街」。

東茶屋街

地址：石川県金沢市東山

交通：公車「橋場町」 步行約6分鐘

金澤最大茶街花街 看盡金澤繁華時

曾是金澤最大花街的「東茶屋街」，如今仍保留了不少江戶時代的老屋。那古色古香的木造的格窗，又被稱作「紅殼格子」，是日本傳統的建築設計工法之一，在京都等古都內也十分常見。這樣的設計最大的好處在於，外面的人看不清屋內的事物，但屋內卻能看到外面的景況，算是比較好的建築保安設計。而茶街內的建築的二樓通常作為包廂使用，因而在面向街道的這一側，大多有緣側的設計，這也是花茶街上常見的建築特色。

如今的東茶屋街中，最著名的古蹟主要有「國指定重要文化財」的舊茶館「志摩」，以及金澤最大的茶屋建築「懷華樓」。雖然兩者都有開放參觀見學，不過懷華樓到了晚上會回歸舊時那種只接熟客，且只接一組客人的茶館。針對沒有門路卻想體驗古時茶館文化的客人，懷華樓也有「豔遊會」的特別企劃，可在茶樓座上享用日本料理，並賞藝妓表演。然而，一年中場次並不算多，有興趣的同學可以參考他們官方網站上的公告預約。

黃金打造的倉庫 藏身小茶屋

除了志摩和懷華樓外，這次我們另外造訪了位於東茶屋街的「黃金倉庫」——「箔座ひかり蔵」。這座老茶屋目前是日本金箔品牌「箔座」進駐，儘管乍看之下就是一家金箔店，但其實茶屋中庭內藏了一個傳說中的「黃金倉庫」。這座土造倉庫的外壁和內壁都是用金箔貼覆，富麗堂皇。且不同於前文提到的志摩和懷華樓，需要付費見學，「箔座ひかり蔵」是可以免費參觀的。店內也展售多樣金箔製品，從擺飾雜貨到可吃下去的食品，或擦在臉上的保養品等，應有盡有。

箔座ひかり蔵

地址：石川県金沢市東山1-13-18

營業時間：9:30～18:00（冬季～17:30）

如今的茶屋街中，也進駐了不少和菓子店、傳統工藝雜貨店、個性咖啡店等，另外也有和服租借的店家。畢竟在這古色古香的街道中，若能穿上和服散步，更能深深體驗時光倒流的感覺吧。無論晨昏，無論晴雨，東茶屋街都能給人不一樣的姿態氛圍，可說是一年四季都非常適合造訪的地方呢！

延伸閱讀：近江町市場：金澤的廚房 生猛海鮮美食大冒險　

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