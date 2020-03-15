誰說豐田只有汽車！ 賞楓賞櫻逛老街 日本中部紅葉旅遊推薦

說到日本豐田，大家應該很直覺就會想到汽車。今天JAPANKURU就是要來打破大家的這個迷思。其實位於愛知縣的豐田市內，有一個日本國內非常有名的賞楓名所「香嵐溪」，更特別的是還有秋天開的櫻花「四季櫻」，周邊還有許多有趣的景點！秋楓的紅、銀杏的黃與四季櫻的粉，形成了一道獨特的秋日風景，想要規劃行程，就先跟著JAPANKURU一起來看看吧。

小原四季櫻

在豐田的小原一帶，種植了約萬株四季櫻，每年秋日盛開，與周遭的楓紅和銀杏一起，形成了別是浪漫活躍的秋日景象。這裡的四季櫻，最早是在江戶時代後期由小原北町的一位醫師「藤本玄碩」開始種植。在昭和53年，四季櫻被定為小原地區的「代表樹」，並更加用心於四季櫻的種植，而才有了今天漫上山野的壯觀景色。

如今每年11月左右秋時，小原也會舉辦「小原四季櫻祭」，吸引來自日本國內外的觀光客、攝影愛好者爭相到訪。

豐田市和紙之里（豊田市和紙のふるさと）

在安排小原賞櫻行程時，不妨也可順道到位於小原的「豐田市和紙之里」來場和紙見學。這裡不僅能見識到小原和紙的魅力，買到小原和紙所製作出來的各式各樣精緻的商品，更有趣的是可以體驗漉和紙這一傳統手作工法。

香嵐溪

作為日本中部指標性賞楓名所，香嵐溪在日本國內非常具有人氣，根據JAPAN WALKER 2019 紅葉名所特輯中的排名統計，香嵐溪排名東海地區第一。這一帶據說擁有多達4000棵楓樹，種類多達11種，宛如天生的楓葉博物館。最早是從位於其中的香積寺十一世住持「三榮和尚」，在寬永11年（1634年）沿巴川而上的參道兩側開始種植，一直到香積寺境內都種下了楓樹與杉樹。而到大正末昭和初，當地青年團和婦女會為了將這一代打造成森林公園，再大量加種了紅葉，逐漸成了今日漫山野的紅葉森林。

香積寺

香嵐溪境內的古剎香積寺依然屹立至今，身處在這由三榮和尚最早營造出來的美麗楓林山中。紅橙黃層次分明的楓樹與古寺院深木色與白牆交錯，形成不同於香嵐溪其他地方的楓景，美而古典。

三州足助屋敷

香嵐溪所在的足助地區的民俗資料館「三州足助屋敷」，再現了舊時大戶農家的建築，能見到包括長屋門、母屋、竹屋等茅草木造建築，三州足助屋敷內駐有十種不同生活手工藝職人，有用木工製造生活用具的、手作紙張的、用織布機織布的、草編生活器具、藍染等，讓大家可以見識到舊時流傳至今的農家生活好手藝，並可以預約手作體驗。

JAPANKURU這次拜訪的是其中的鐵匠「鍛冶屋」，並選擇體驗用「五寸釘鍛造拆信刀」。以前都只是在古裝武俠劇中看到鑄劍師傅造劍，如今有機會打鐵，真的是一次非常難忘的回憶啊！

喫茶店 堅香子

三州足助屋敷旁的咖啡店「喫茶店 堅香子」，提供新鮮的烘培咖啡和精緻美味的蛋糕甜點不說，更重要的是這兒的咖啡座可是能眺望香嵐溪美麗的楓景與巴川溪谷吶。有什麼比能來杯咖啡甜點，慢賞這眼前美景還要享受的呢？

足助老街區

足助町的老街區最早可追溯到日本戰國時代的老聚落，到了江戶時代已然成町。古時作為重要要道，足助街區是連結尾張、三河和信州的伊那街道（中馬街道）的重要中轉地，非常繁榮。只是由於曾經在西元1775年時遭遇過大火，因而這裡的建築，有以灰漿一直塗到簷頭的特別防火設計，至今依然保存著。其中有條「萬林小路（マンリン小路）」，窄小的小巷兩邊是白粉牆與黑板壁，抬頭那有灰瓦屋簷切出來的一線天，蜿蜿蜒蜒穿插一點綠意，或是老街人家的小窗景，非常耐人尋味。

松平鄉與松平東照宮

聽到「東照宮」，也許大家就會知道，這是供奉德川家康的神社。是的，松平東照宮供奉著德川家康及松平氏始祖松平親氏，因而每年也都會舉辦天下祭、松平春日祭、打水神事等，吸引不少遊客前來觀禮參與，非常熱鬧。

松平東照宮正殿中的天井畫，是來此必賞之處。描繪了108幅不同季節的各種花草，圓形的天井畫古典玲瓏，細細品味起來分外有趣味。如果願意付一點入場香油錢，便可以入殿內坐著欣賞天井拍照。

王瀧溪谷

王瀧溪谷也是豐田市內的紅葉名所之一，仁王川溪谷、王瀧湖周邊有許多紅葉，秋天時美不勝收。且王瀧湖上還有長達90公尺的跨湖大橋，可遠眺這一帶的全景，並設有BBQ場，在春夏秋時開放大家戶外烤肉野炊。巨岩、山道、森林、溪谷，王瀧溪谷非常適合踏青，且不僅秋天能賞楓，春天還有梅花和櫻花，夏天更是避暑的好去處。

穿過溪邊楓林，深入溪谷中，可發現宛如吉卜力動畫場景中的森林溪谷。望著這一片蒼翠，耳聞風吹動樹葉的沙沙聲，和著溪水淙淙，那真是最自然無價的身心療癒。夏天時，這裡也是有名的溯溪場所。

天然放射性溫泉 壽樂莊

豐田其實也是愛知縣的溫泉名所，是受到當地縣民們喜愛的一日溫泉地。其中最有特色的，莫過於具有療效的放射性溫泉，像被日本國內的溫泉家們津津樂道的「猿投溫泉」以及醫生也推薦的療養泉「平畑溫泉」。這次我們因為行程安排，選擇到距離小原四季櫻不遠的「平畑溫泉」，拜訪「天然放射性溫泉 壽樂莊」。因為天然放射泉的效果，壽樂莊受到當地不少長輩們喜愛，而在這裡不僅可以泡溫泉休息，也有提供旅宿服務。

腰掛山莊 五平餅

之前因為由永野芽郁、佐藤健等人主演的日本晨間劇《一半，藍色》（半分、青い），而在日本掀起一陣話題的五平餅，可說是岐阜、長野、愛知一帶中部山區特有的鄉土料理。雖然在日文中和我們認知中的麻薯一樣也叫「餅」，但五平餅卻不是用糯米製作，而是真用大家一般吃的米飯來做。將米飯舖成板狀烤，並塗上味增、醬油等豆類釀製的醬料及油而成。

雖說在香嵐溪的屋台也吃得到五平餅，不過想要吃更好吃的，我們推薦到鄉土料理餐廳「腰掛山莊」坐坐。座落在山中的腰掛山莊其實是個擁有百年歷史的古民宅。在這老宅子中，不僅提供許多當地的時令料理，更有地道的五平餅。前往的路上路過的三河湖景色也讓人很想多駐足一會兒。

規劃豐田之旅，了解更多豐田觀光情報，你可以參考豐田的官方旅遊網站「Tourism Toyota」，裡面的情報詳細，而且有多語言可供選擇。

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結尾來一句賣香腸的小哥對我們說的話：「別再說豐田只有汽車了！」下次日本之行，就到豐田走走吧。

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