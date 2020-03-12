來眺望日本海與嗑白飯日本酒吧~~青春18通票三天兩夜行程推薦(下)

【撰文:米粒小姐/ 窩日本】

承上文：來眺望日本海與嗑白飯日本酒吧~~青春18通票三天兩夜行程推薦(上)

三天兩夜新潟之旅下集讓我們繼續看下去…

DAY2 (租車)新潟沼垂商店街 文青手創街(カミフル：上古)→上堰潟公園→柏崎海邊

今天要造訪的景點與咖啡店主要都在新潟，算了一下今天沒有大距離的移動，加上我們一行3個人，租車比青春18還要划算，精打細算之下租了一台小客車，在日本可以選「乗り捨て」：A地借車B地還車，不用再開回原來的地方還車，真的很方便啊!

而我們選擇的是Nippon Rent A car，因為分店多車子也多，可以還車的地點也多，另外價格也合理。我還幫同車的人保了保險，畢竟他們第一次坐我在日本第一次開車的車(笑）。

第一站：シャモニー 自家焙煎珈琲

在新潟有自家烘焙室，所以新潟市内的咖啡店也有採用這家的咖啡豆。

店內是昭和風的喫茶店風情。

pizza風的吐司

很喜歡老牌的喫茶店的做的吐司，感覺特別好吃！這裡的吐司厚片相當紥實，大概是4片8切吐司的厚度，很有飽～足～感！很好吃！

第二站：文青精選景點－沼垂商店街

這裡的每間店都是用老舊房子改建成一間間的工作坊或手創小店舗。

又或者是有老闆精心挑選的小東西。

很喜歡這條樸實的商店街。

在沼垂商店街尾的個人咖啡工作坊，店內即使有客人聊天，但依然是一股靜謐氛圍。

可以讓人靜靜聞著咖啡香氣耐心地等待著咖啡。

這杯是用帶著果香咖啡豆，一直是我最喜歡的味道。

新潟米Go!Go!:にぎり米

從沼垂商店街大約步行10分鐘，會經過一條像是騎樓的街道，確實在冬天的雪國世界裡步行時，也可以防止路面結冰比較好走。にぎり米的店門口，有一個很可愛的三角飯團標幟。

因為新潟盛產米，所以這種三角飯團專門店的更是會注重白飯的烹調，將白米煮的粒粒分明而每粒帶有飽満水份，果然超好吃的！店內的點餐機，按好之後給櫃檯就可以了喔～點了老梗的鱈魚子和肉味噌口味，到新潟一定要到這裡大口吃補充滿滿能量。

第三站：上堰潟公園

錯過了花季就是一個很健康的運動公園，只能說今年沒有看花的運氣。

沿著日本海的沿岸一路向南，前往今天的下塌飯店。

終點站：柏崎ホテルエリアワン番神岬（夕日）

位在柏崎海水浴場旁可以眺望日本海美景的飯店，傍晚時分抵達飯店，還可以趕上夕陽餘暉。

靜靜的坐在偌大的窗邊，看著眼前的海，一望無際！

今天訂的方案是一晚＋2餐，晚餐的懷石料理，與早上的自助和洋食，1人約11000日圓，其實相當划算。

晚餐的餐點，其實相當的豐富，在這裡就是可以吃到新鮮的生魚片。

每一道都相當精緻，而且味道也很別緻，可以感受到日本料理的職人用心。

酒是採單點制，退房在結帳就可以了，應景的點上新潟當地產的爽快啤酒!!!吃飽喝足休息一下，可以泡泡溫泉休息囉!!

DAY3（青春18）柏崎→宮内→越後湯沢→水上→高崎→池袋

一早起床到飯店旁的番神堂神社與凡走過必留下痕跡之踏踏日本海的海水，番神岬堂神社的鳥居也座落在日本海上。晨間在沙灘上散步，有風涼涼的很舒服，邊走邊深呼吸享受這冰涼的日本海水。回想起這一段時間真的相當奢侈，在東京實在很難有這樣的景色與沙灘漫步。

飯店早餐(這飯店的座落地點相當好，坐在落地窗邊望著大海的早餐）

用完早餐之後，我們也準備離開柏崎往東京的回程路上，刻意選擇與來的時候不同路線，繞道越後湯沢站觀光與採買大量的名產回東京。

越後湯沢

湯澤町是在新潟縣南魚沼郡之中，算是靠近群馬縣交界的地方，與周邊的南魚沼市及十日町市都有不少的滑雪場，是日本滑雪聖地之一。

新潟十日町市 絕景｜清津峡｜日本三大峽谷之一美到很深邃

日本三大峽谷分別為清津峽(新潟縣)、黑部峽谷(富山縣)、大衫峽谷(三重縣)。

清津峽峽谷隧道全長有750公尺，是步行者專用的隧道，門票為大人600日圓/小孩300日圓。

隧道裡即使很昏暗卻也深邃，相當的美。

隧道的途中一共有3個見晴所(觀景台)，可以在不同的位置觀賞到不同景色的清津川。

終點站(パノラマステーション)真的美.到.不.行，需要先脫鞋涉水經過小平台後才可以站上觀景台。趁著沒有人的時候，一連拍上好多張！觀景台望外的溪谷美景，讓人流連忘返

COCOLO越後湯沢是車站連通的一個商場，商場裡有幾間餐廳與各式各樣的伴手禮店家，很適合回程時來這邊大買特買回東京的。

越光米爆彈飯糰，需要穿越日本酒區後才可以到達。

有著各式各樣口味。這裡的爆彈飯糰是用兩碗紮實熱呼呼的越光米再加上選的餡料作成的。

買上一杯新潟的當地生啤酒到車上喝，這種新鮮釀製的地啤酒，都有很濃的香氣又爽口，非常好喝，心滿意足的搭著車，回東京了喔!

青春18的尾聲，一路經水上→高崎→大宮→池袋，回到東京。三天的行程覺得非常的充實，因為能有這樣的時間與這樣地衝勁實在難得，畢竟來了日本生活10年才第一次完成這樣的創舉，期待下～次～也有這樣的一股衝動，再次用青春18踏上另外一個未知的鄉鎮。

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