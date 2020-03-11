來眺望日本海與嗑白飯日本酒吧~~青春18通票三天兩夜行程推薦(上)

【撰文:米粒小姐/ 窩日本】

從東京出發到新潟，利用青春18搭乘JR普通車，單程需要花上8小時的時間，很適合有時間又想要經濟實惠的朋友們體驗！安排長途電車行程，需注意到3點：

1.越鄉下的地方，車班的間距通常是一兩個小時才有一班車，所以在轉乘上的安排，一定要注意。

2. 安排景點/用餐/上廁所時間：一定要一開始把上廁所的時間安排進去，免得在車上覺得痛苦，因為並不是所有的電車上都會有廁所的。考慮到轉乘的地方是不是可以觀光或是喝上一杯咖啡，欣賞當地風情。

3. 放寬心，若是錯過一班車再等上一段時間的話，不要難過和生氣，就隨性點去小鎮上走走吧！

其實有這三點，就並不覺得這一段8小時電車時間很久，反而不知不覺得就到目的地了呢！

DAY1：池袋→大宮→高崎→水上→土合→長岡→新潟

青春18利用車班：

日本電車上雖然沒有禁止飲食的規定，但以日本人的習慣不太會在車上吃東西，特別是東京都內的電車，但是坐上觀光列車或是在來線(跨縣市)比較長途的電車，就會有部分日本人可能會買啤酒或是御飯糰或是鐵路便當等等在車上吃喝，盡可能挑一些方便吃又不會香氣四射的食物，比較不會打擾到鄰座的人，這是不成文的電車禮貌。

上午在電車裡看著窗外平靜的景色喝著咖啡與小三明治，不時和朋友聊聊近況中，很快的我們到了高崎站。

高崎是群馬縣位在中部偏南西的位置上，是群馬縣中人口最多的城市，車站周邊算很熱鬧的城市，爬了日本部落客的文章大家都建議在這一站午餐，眼看時間還早，我們就上了洗手間伸展一下筋骨繼續前進。

位在群馬縣的最北方的城市，有著水上溫泉鄉之稱，與多處溫泉聖地相比，這裡相較少了很多觀光客，走出車站後，車站第一排有幾間營業的店家，鄉下的選擇性較少，每間都是非連鎖的道地小吃店，更容易挖到日本道地美食呢！

走到最後一間店，看到店裡有可愛的老奶奶，腳就不自覺地走了進去(笑)。據悉這裡盛產舞茸(譯：舞菇)。

點上了一份舞茸天丼(售價1100日圓)，有附上味噌湯與醃漬物。

舞茸天婦羅與野菜天婦羅，淋上自家製的醬汁，味道很不錯，加上日本人的炸物功力一流，天婦羅都不油不膩且保有酥脆口感喔！

土合站

有著「日本一モグラ駅」(譯：日本第一鼴鼠車站)的稱號。

往新潟方向的月台是在地下82公尺深，需經過462個階梯後才可以到達，而往高崎(東京方向）的月台則是在一般的地面上，也就是轉乘需要走上462階漫長的階梯！沒有電梯，一段約需要10分鐘左右的時間，若是腳程不快的人，可能花的時間又更多喔。

若是從水上搭電車到土合又要往新潟前進的話，需要往上爬462個階梯，再往下462個階梯才能回到月台上，所以我們選擇的方式是從水上搭巴士到土合車站。

除有充分保有在水上午餐時間，最重要的是少爬一段462階的階梯(笑)，因為公車會開的土合站，我們一行人只是不斷的往下再往下、往下、往下走。

通往新潟的月台前的隧道，安靜又荒蕪，根據統計每天在車站進出與轉乘的人次不到20人，在秋天楓紅時期的轉乘旅客會比較多。

這裡也被日本人喻為「心霊スポット」譯：靈異場所，也流傳著許多都市傳說，大多是說因為谷川岳是日本著名的登山地，由於地形的關係，有很多罹難者的靈魂聚集在很深的地底，所以才會有靈異現象的都市傳說，不過這些都～是～傳～說，見仁見智。

長岡站

新潟縣的第二大城市，也是日本三大煙火聖地之一，所以決定下車來個午茶時間走走逛逛，這真的是青春18的好處。

長岡車站前巴黎脆皮派店家，超～可～愛的。

終點站：新潟站

新潟縣是越光米最大盛產地，特別是魚沼市的產量更是新潟第一，而新潟站位於新潟市，是新潟縣最大的城市，經過8小時多的車程，約莫傍晚時間，到飯店放了行李之後出發到看夜景了喔!

新潟|Befco ばかうけ展望室

新潟的Befco展望室是可眺望日本海側最高的觀光用的展望台，不只可以看到新潟市內，還可以看到佐渡島等的景點。

展望台參觀費：免費。

住所：新潟県新潟市中央区万代島5-1ホテル日航新潟

官網：https://www.hotelnikkoniigata.jp/observatory/

新潟美食|鯛家 鯛魚釜飯

選了新潟車站前日本當地評價不錯的店家。

新潟名物：鯛魚釜飯

用新鮮的鯛魚放在釜鍋中加入高湯燉煮，等待時間需約40分鐘，真的很～香～很～好～吃。我們3人點了兩人份。因為有其他配菜所以三個人吃其實有飽足感的。

在日本只要是盛產米的地方，也是日本酒興盛的地方，當然要順、便品嘗一下日本酒的美味！

青春18之旅從東京到新潟的第一天行程，順利結束，真的是非常充實的一天。未完待續，敬請期待下集…

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