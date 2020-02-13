經典櫻花水岸！ 2020日本櫻花季「伊豆河津櫻祭典」重頭戲開跑

2月日本旅遊重頭戲之一：賞河津櫻

想要賞櫻花？其實2月來日本已經有櫻花可賞囉，那就是作為早櫻非常有名的河津櫻。在伊豆半島的河津町，種有約8000棵河津櫻，其中最經典的櫻花景色，莫過於河津川兩岸約850棵的櫻花水岸景。河津櫻約在2月開花，花期能為期一個月，而當地今年的河津櫻祭典將在2月10日開跑！活動期間會有屋台出店，並有夜間點燈。

圖片來源：河津櫻祭典官方網站

河津櫻祭典的主要景點如下：

河津櫻原木（河津桜の原木）

樹齡超過65歲的老櫻花樹。

今井濱溫泉會場櫻花道（今井浜温泉会場の桜並木）

今井濱海岸車站附近的長50公尺左右的櫻花道，據說是河津町內最早開的區域。

河津川沿岸櫻花道（河津川の桜並木）

河津櫻祭典的主要賞花點，河口附近在祭典期間夜間會有櫻花點燈（18:00～21:00）。

峰溫泉會場（峰温泉会場）

一樣靠近河津川，能賞櫻花川岸景色之餘，在踊り子溫泉會館還有一個櫻花道，是非常好的拍攝點，且附近還有足湯。

河津七瀑（河津七滝）

相比河津川沿岸，這裡的河津櫻平均開花稍晚，因此就算河津車站前會場的花期過了，依然可在河津七瀑這兒賞到河津櫻。

圖片來源：河津櫻花祭官方網站

大家若在2月初春來日本旅遊，可別錯過到河津去賞櫻的好機會，還可以順便泡溫泉！且使用JR東日本的廣域周遊券PASS，從東京搭乘特急「踊り子号」大約2小時40分左右可以直達河津，可說是非常划算的玩法呢。不過，如果你很怕人擠人，卻又想要賞河津櫻的話，也可以到神奈川的松田町走走。

2020河津櫻花祭

活動期間：2020/2/10～3/10

夜間點燈：18:00〜21:00

活動地點：静岡縣賀茂郡河津町（Google Map）

官方網站

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