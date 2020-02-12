日本大阪周遊卡玩透透！大阪周遊卡景點10大精選

去日本自由行怎樣玩最划算？「大阪周遊卡」提供超過40個免費景點，和多個店鋪免費、折扣優惠券，深度體驗大阪的美食、景點、文化，分為一日券和兩日券的方案。此外，也可選擇「關西周遊卡」同時讓你賞京都的古風、大阪的現代、奈良的可愛。準備好了嗎？LET'S GO！

大阪周遊卡內容

▲大阪周遊卡景點推薦-大阪港口。（圖／Pixabay）

＊超過40個大阪景點免費入場券／超過80家店鋪優惠券、體驗券

＊免費無限次搭乘大眾工具(含電車、巴士，但不能使用JR、機場送迎公車、指定坐席公車)

一日券和兩日券非24小時或48小時制，而是使用第一個行程就算第一天，且同一景點兩天內限參觀1次。所以每天越早使用越划算，同天早上9點和晚上9點開始用，都只到當天的午夜12點

大阪周遊卡種類與價格

▲大阪周遊卡-使用範圍。（圖／大阪周遊卡官網）

＊大阪周遊卡一日券：2,700日圓，萬博公園紀念版一日券：3,200日圓

＊大阪周遊卡二日券：3,600日圓

P.S：目前兩日券無法搭乘私鐵，僅限一日券搭乘

大阪周遊卡景點推薦

大阪周遊卡景點＃1

大阪城天守閣

▲大阪周遊卡景點推薦-大阪城天守閣。（圖／Pixabay）

天守閣為大阪不可錯過的景點，與名古屋城、熊本城並列為日本的三大城，又有「金城」的美名。為豐城秀吉所建，為當時的政權核心之地，至今有400多年的歷史。而後德川家康結束了豐城秀吉的時代，進入了江戶幕府時期。天守閣的城牆和護城河，反映日本當時各地權力戰爭頻仍的樣貌。

＊營業時間：9:00～17:00（入館至16:30為止）

＊交通指南：古町線(紫線)T23 谷町四丁目站下車

大阪周遊卡景點＃2

大阪城御座船

貼著金箔的大阪城御座船重現豐城秀吉的「鳳凰丸」，「鳳凰丸」是日本建造的第一艘西洋式艦船。在豐城秀吉時代，平民百姓可沒有機會搭這艘豪華的船，由於現代的觀光需求，大阪城御座船才重啟航行於護城河，讓旅人可以在船上遠眺雄偉的大阪天守閣。

＊營業時間：10 : 00 – 17:20（末班船16 : 50發船）；11月 – 2月 運營至 – 17 : 00（末班船16 : 30發船）

大阪周遊卡景點＃3

大起水產迴轉壽司

▲大阪周遊卡景點推薦-鮭魚壽司。（圖／Pixabay）

在迴轉台上的壽司價位主要落在100~250日圓，單價較高的再和店員單點。不會日文的朋友免驚，用一指神功指Menu就OK囉！附近還有知名的四天王拉麵，道頓崛一代絕對是讓你吃到胃撐、逛到腿痠的好去處。

＊營業時間：11：00~23：00

＊交通指南：御堂筋線(紅線)M20 、千日前線(桃線)S16、四橋線(藍線)Y15難波站下車/堺筋線(棕線)K17 日本橋站下車

大阪周遊卡景點＃4

上方浮世繪美術館

在江戶時代大阪和京都被稱為上方，坐落在大阪的浮世繪美術館因而名為「上方浮世繪美術館」。此美術館的浮世繪以歌舞伎為主，館內有有版畫體驗教室，可以讓大家動動手留紀念。

＊營業時間：11：00~18：00，週一公休

＊交通指南：御堂筋線(紅線)M20、千日前線(桃線)S16、四橋線(藍線)Y15難波站下車

大阪周遊卡景點＃5

道頓崛／心齋橋

▲大阪周遊卡景點推薦-心齋橋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

來到大阪心齋橋不在「固力果看板」前打個卡，就像沒來一樣。固力果是致力於生產健康糖果、零食的公司，這個跑跑人的形象非常有活力，也代表了企業的精神。這間公司的第一項產品就是從牡蠣中萃取糖分製成的牛奶糖，是不是超酷的呢？

＊交通指南：御堂筋線(紅線)M20、千日前線(桃線)S16、四橋線(藍線)Y15難波站下車

＊開放時間：24小時營業/亮燈時間：18:00~24:00

大阪周遊卡景點＃6

通天閣商圈

▲大阪周遊卡景點推薦-大阪新世界商店街。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

於1912年建立的通天閣，名字有「直通天空的高大建築物」之意，設計師為內藤多仲。圍繞通天閣的新世界商店街有許多美食，又以八重勝、達摩這兩間串炸店的炸物最為著名。百年前這邊是擠得水洩不通的娛樂區，其中的「鏘鏘小巷」便是日本藝妓彈奏傳統樂器所發出的聲音而得名。

＊交通指南：堺筋線(棕線)K18惠美須町站下車

大阪周遊卡景點＃7

梅田空中庭園展望台

▲大阪周遊卡景點推薦-梅田藍天大廈。（圖／Pixabay）

登上展望台能飽覽大阪市容，享受大阪港的浪漫是適合看夕陽夜景的地方。B1有「瀧見小路」美食街，仿造昭和時期的古街景。此外梅田車站附近還有，電器購物中心Yodabashi，相信這一帶絕對足夠你逛上一整個晚上。

＊營業時間：9：30～22：30(22：00最後入場)

＊交通指南：御堂筋線(紅線)M16梅田站下車

大阪周遊卡景點＃8

Hep Five摩天輪

▲大阪周遊卡推薦景點-Hep Five摩天輪。（圖／HEP FIVE）

大阪市內有多個知名天摩天輪，包含天保山摩天輪、Redhorse OSAKA WHEEL大摩天輪，以及這個Hep Five摩天輪，都是可以使用大阪周遊卡免費搭乘的，從高空一覽大阪市區，肯定是非常不同的經驗。

＊營業時間：11:00～﹝商店﹞營業至21:00，﹝餐飲﹞營業至22:30，﹝娛樂﹞營業至23:00，摩天輪11:00～23:00 (最後一班22:45)

＊交通指南：御堂筋線(紅線)M16梅田站/谷町線(紫線)T20東梅田站下車

大阪周遊卡景點＃9

ucc café plaza／黑門市場

▲大阪周遊卡景點推薦-黑門市場。（圖／Pixabay）

ucc為日本咖啡的老字號品牌有87年的歷史，無論是便利超商還是販賣機都能看到他的蹤影，這個家喻戶曉的好口碑，在台灣也有分店－上島咖啡。濃厚風格的日式風味，適合早晨品嚐帶給你一天的精神活力。位在對面的黑門市場，更是海鮮饕客的天堂，順路經過不妨也來嚐個海味吧！

＊營業時間：7：00~22：30

＊交通指南：千日前線(桃線)S17日本橋/堺筋線(棕線)K17日本橋下車，位在黑門市場對面。

大阪周遊卡景點＃10

大阪今昔館

介紹了這麼多的大阪周遊卡景點，大部分都是都是戶外景點，如果下雨的時候可就難玩了！小編推薦給大家一個近年超人氣的雨備大阪景點－大阪今昔館，只要拿著大阪周遊卡就能入館，而且500元日幣就能進行和服體驗，走在超擬真還原的復古場景中，絕對讓你拍好拍滿啦！

＊營業時間：10：00~16：30，週二公休

＊交通指南：谷町線(紫線)T18/堺筋線(棕線)K11天神橋筋六丁目站下車

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