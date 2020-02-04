浪漫粉紅河津櫻！ 2月就到伊豆迎接最早的春天吧～

【撰文:akatsuki/ 窩日本】

隨著天氣漸漸的暖和，終於可以和寒冷的氣溫告別了！『櫻花』自古以來就是一種報春花，當櫻花隨著氣溫綻開，這也代表著寒冷的冬天過去了！農夫們，你們的寒假已經結束，要開始準備農作了！這也是為什麼櫻花多種在河岸的兩側和水源的關係，因為除了氣候以外，關係著農作的第二生命就是『水源』。

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在這眾多的櫻花之中『河津櫻』是全日本最早迎來春天的櫻花，帶著嬌嫩的夢幻粉紅色加上成簇成群的模樣，讓人遠遠的就能望見那一片花海，而最早的一棵河津櫻的誕生完全是一種偶然。最早的發現者是『飯田勝美』在河津川的河岸雜草堆中，看見了一株莫約一公尺高的櫻花樹苗，在開花以前也沒有特別的在意，就這樣靜靜的在飯田家的庭院度過了十年的歲月，直到1966，終於成長茁壯的小花苗成長成姿態非凡的櫻花，並於1974年被正名為『河津櫻』，直到現在這棵『初代河津櫻』依舊好好的活在飯田家的庭院，並且在河津開枝落葉子孫滿堂。

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河津櫻這種濃淡皆宜的花色，並不同於寒緋櫻的艷麗、染井吉野櫻的嬌貴；是一種屬於略帶嬌羞稚嫩的粉紅。而正是這種清純嬌羞的姿態擄獲了當時日本人的芳心，河津櫻一口氣成為當時的明星，各地爭相種植，而身為發源地的河津，更是毫不手軟沿著河津河的兩岸河堤同時往上下游蔓延開來。根據河津的事務所統計，目前在河津地區的河津櫻，多達8000多株，每到花季時刻，放眼望去一片粉紅，就如同身於夢幻般的童話世界一般。提醒大家，初代的河津櫻是位於飯田先生的庭院裡，在拍照的同時也請注意禮節和音量，並且不要擅自觸碰移動庭院的東西和深入人家的家裡，門口也已經有警衛和中文告示了！千萬別顧著拍櫻花而觸犯法律唷！

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而更難能可貴的是，每當這個時候也是日本油菜花的開花季節。櫻花是一種非常容易讓人感到『飽足感』的花，那種在日本才看的到的櫻花的衝擊力是非常強大的，會讓人不自覺得興奮地想要用自己的雙眼和相機捕捉住每一個角落，但是過了十五分鐘之後，你會被櫻花的氣勢和姿態給壓倒，你會開始覺得有點茫然，好像每個角落都那麼的相似又略有不同；這時候，我們會需要一些其他的元素來進行旁襯，而河津這個地方遍布著油菜花田和各式各樣的小野花，搭陪著綠葉和金黃色的油菜花，便得以窺見許多不同河津櫻的姿態。

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而除了河津河岸兩側滿滿的河津櫻之外，有些景點也是可以搭配著一起前往的。比方說接下來想要分享給大家的『 峰溫泉大噴湯公園』，雖然名字聽起來有點拗口甚至有點討喜的感覺，不過這個地方可是非常有特色而且『免收入場費』，走進公園裏頭就能看到一口大大的豎井直立在公園內的左手邊。這個地方是個有名的間歇泉，也是附近溫泉的泉眼，由於伊豆半島的地熱旺盛，能夠將地下水加熱激射而出，高度甚至能夠高達五十米，由於為了安全考量現在有進行人工控管，每隔固定的時間便會釋放一次壓力。(每天的早上09:30開始，每隔一個鐘頭噴發一次，最晚到15:30)值得注意的是，週二和周五為了保養維修，泉眼會關閉，相關的設施都會停止。

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要拍泉水噴發的朋友可要好好控制時間，最好是準備一些雨具或是退的非常遠，小編當時距離噴發處莫約二十公尺左右，誰知突然起了一陣東南風，我就被噴上天的溫泉給洗了一場淋浴澡，這真的是非常有趣的體驗。在門口的販賣部可以花費150日幣購買兩顆雞蛋，然後店家會給你一個竹籃，上面有個小小的竹籤寫著你的號碼，就這樣把雞蛋放進竹籃裡，然後帶著他走到大噴泉旁邊，將手上的雞蛋放進這個煮蛋池裡靜靜等待13~15分鐘左右，好吃的溫泉蛋就煮好了！再拿去旁邊的冷水泡30秒，會有婆婆在一旁拿著小毛巾幫你把雞蛋上的水分擦乾，這樣剝蛋的時候就不會濕搭搭的，這也是一種日本才有的體貼服務。

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沿著河提往車站走莫約十分鐘，可以抵達一座以供奉著『河童』而聞名的寺廟『栖足寺』，在河津櫻櫻花大會的時候，可以取得限定的『櫻花祭朱印』。這是一間小而美的寺廟，稱不上是非常雄偉莊嚴的本殿，只有小小的庭園和本殿跟事務所，可是小雖小，庭園中藏著不少關於佛教的莊嚴雕像和河童的身影。

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相傳，很久很久以前，河津川棲息著河童，因此附近的村民不時受到河童的攻擊和騷擾，有一次村民在河邊洗馬匹和馬具的時候，河童從河裡衝了出來一把揪住馬尾巴，嚇得馬匹揚起頭來亂踢亂吼，而注意到異狀的村民們也紛紛圍了過來，『是河童阿！快去叫人來』『打死他，別讓他跑了！』最後河童被趕到寺廟裡，被恰巧回來的老和尚給救了一命，而河童為了感謝老和尚的救命之恩，便送了一個『河童之甕』給和尚，據說附耳上去便能聽到潺潺水聲，如果水聲有變便是河津川將氾濫之時。

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比較可惜的是，由於櫻花祭的御朱印全部都是現場手工繪製的，所以在櫻花大會的期間內無法去一飽眼福看看『河童之甕』，建議大家可以先前往該寺參拜，把御朱印帳本遞出後，再去吃吃飯、逛逛櫻花、喝個咖啡之類的。小編當時前往時已經約莫下午二點左右，廟方表示可能要等一個半小時，這可是非常有人氣的限定御朱印。順帶一提，寺內有非常美麗的天井繪、河童周邊、般若波羅密多心經的御朱印等等，靜靜的漫步在其中也是一個很好的放鬆方式。

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河津櫻的花季比起一般的櫻花而言相對的花季比較長，這次的花季從2/10號開始陸續開花，小編去的時候是2/24號剛好開始進入滿開，預計滿開到3/3號左右，之後便是淒美非常的『櫻花吹雪』，也是非常推薦一看，整個花季到三月中旬左右。

櫻花的綻放跟花落恍若人世間的大起大落般，深深地影響著日本的文化，讓日本無處不充滿略略的哀愁感。有機會在這段時間前往日本的朋友可以從東京車站搭乘『JR 特急伊豆の踊り子号 』兩個小時又40分鐘即可抵達，料金的部分為4960日幣/一人(小提醒：外國觀光客才能享受優惠的東京廣域周遊券JR TOKYO WIDE PASS，範圍是有涵蓋伊豆的喔，請參考文末延伸閱讀)由於花季的時候會有大量的遊客湧入，建議大家一個月前開始訂票會比較保險。不管是當日往返或是在伊豆半島泡泡溫泉過夜之後再離開都是非常不錯的選擇唷！

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