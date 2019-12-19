輕井澤賞秋楓兩日遊 景點.美食.逛街行程推薦 feat. 輕井澤王子購物廣場

說不清楚從什麼時候開始，對輕井澤的印象逃不了「浪漫」兩個字。一直以來作為「避暑勝地」為海內外大家所知，地處高處的輕井澤，年平均氣溫在7.8攝氏度，比北海道札幌的年均溫（8.5攝氏度）還要低，由於地勢關係，一年之中有1/3的時間為霧所包圍，而太陽找不到的地方多生青苔，因而這也成了輕井澤的印象代表之一。這樣的「濕潤型大陸性氣候」，與歐美國家部分地區相似，因而使得來訪的西方人感到十分親切，造就了她如今的西洋浪漫風格。

輕井澤歐風的建築搭上轉黃轉紅的秋葉，更添詩意。









夏天的鬱鬱蒼蒼、冬天的白雪皚皚，輕井澤的四季讓人充滿嚮往。









作為東京人喜愛的度假勝地，輕井澤一年四季各有特色，就算作為避暑地聞名，但個人更期待它的秋景和冬雪。秋日造訪輕井澤，我們自然不想錯過賞紅葉的機會，而前幾年因為日劇《四重奏》而對輕井澤又有新的嚮往，因而拜訪取景地也被列入玩樂清單中。旅遊之餘，購物當然也不能少，除了打算走一遭舊輕井澤銀座通外，也想趁機走訪遠近馳名的輕井澤王子購物廣場。在和同桌小姐妹討論過後，我們這兩天一夜的行程安排如下——

第一天

雲場池 （賞楓名所）>> 舊輕井澤銀座通（日劇《四重奏》取景地） >> 輕井澤王子購物廣場（午餐+買買買+晚餐）

第二天

白絲瀑布（林宥嘉「勉強幸福」MV取景地） >> しげのや茶屋（午餐） >> 輕井澤Taliesin（日劇《四重奏》取景地）

輕井澤秋天賞楓兩日遊 景點美食行程推薦 feat. 輕井澤王子購物廣場 分享 facebook

前往雲場池的路上，偶然遇見銀杏道。









雲場池：輕井澤賞楓名所





來到輕井澤，我們選擇寄了行李後，租腳踏車經舊輕井澤騎到雲場池。有著巨人腳印之傳說的雲場池，其實是一片人工湖，是大正時代的開發商為了引雲場川之流到鹿島之森飯店，而造的人工湖。這一帶被指定為「雲場川風景區」，雲場池週邊設有許多步道，附近更有許多美術館、別墅及外國人墓地。一年四季，雲場池的景色皆不相同，其中個人覺得秋天與冬天最為精彩，尤其是秋天楓紅時。不過可想而知，這時候的遊客也特別多就是了。

雲場池

地址：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢旧軽井沢（Google Map）

雲場池的秋景，個人覺得是一年四季最多彩的時候。









雲場池邊拍婚紗的新人。









舊輕井澤銀座通：復古商店街的美食散策





舊輕井澤銀座通，也是舊輕井澤主幹道，可說是輕井澤的定番景點了，同時也是在日劇《四重奏》中出現過無數次的場景。古時作為中山道的輕井澤宿繁榮，相對於現在新幹線的輕井澤站週邊的新道，這裡被稱作「舊輕井澤」，如今也依然能見到已成為博物館的舊輕井澤車站。這條熱鬧的商店街上聚集了不少洋食餐廳、特產、雜貨店等，其中有名的商品包括果醬、蜂蜜，而鐵板美食當數舊三笠飯店咖哩和輕井澤布丁囉。

舊輕井澤銀座通

地址：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢541（Google Map）

舊輕井澤銀座通，是輕井澤旅遊的定番景點，日劇《四重奏》也有在這裡取景喔！









輕井澤王子購物廣場：燃燒買買買的小宇宙





要說東京周邊的Outlets，就不能不提到輕井澤王子購物廣場，因為從東京出發交通實在太方便了。只要搭乘北陸新幹線，自東京上野站出發，一小時內便能抵達輕井澤。而除了JR輕井澤站南口，購物廣場就在眼前！這也是為什麼許多人會選擇輕井澤快閃一日遊，就算單純購物也能玩得很開心。如果是有買外國遊客限定的「JR東京廣域周遊券」，可以三日內無限搭乘東京市區和近郊的JR列車、新幹線和N'EX成田特快，光是輕井澤來回一趟就夠本了。

JR東京廣域周遊券

票價：大人10,000日圓／小孩5,000日圓

購買資格：外國人限定，憑護照購買

從空中拍攝，鄰近鐵軌邊上呈現M字型的建築設施便是輕井澤王子購物廣場。









輕井澤王子購物廣場腹地廣大，以輕井澤車站與停車場為中線可粗略切為「東區」和「西區」，不過看了地圖和指標就知道，實際上劃分成10區，簡單羅列如下，更詳細可參考官方網站（繁體字）：

南口出來左區

EAST（E）以戶外休閒及運動品牌為主

NEW EAST（NE）精緻時尚品牌及日本知名複合精品店為主，包括運動品牌及男士服飾等

GARDEN MALL（GM）國際奢華時尚品牌以及高質感複合精品店，走高級且優質路線

南口出來右區

WEST（W） 兒童用品為多，還有藥妝和速食店

NEW WEST（NW） 都會流行品牌服飾與生活雜貨

TREE MALL（TM）流行奢侈品、舶來品、複合精品等為多，並設有愛犬共餐咖啡以及遛狗區

CENTRE MALL（CM）以女性喜歡的珠寶飾品雜貨為多

SOUVENIR COURT（SC）長野縣輕井澤町當地土特產為主

FOOD COURCOURT（FC）綜合美食街和休息區

AJINOMACHI（AJ）餐廳美食區

大家大概看好地圖後，就跟著我們一起去逛街吧！在NEW WEST有很多日系知名品牌的店舖，我們這次就不多介紹了，而另外選了下面這些店舖介紹給大家，也同時會標上區域方便查找。

走啦！出發逛街去囉～









午餐 久世福食堂：和食好時光

位置：NEW WEST

之前在去AEON海濱幕張時，發現料理人和主婦們會逛瘋的久世福商店，裡面有好多好多光看就就讓人胃液翻滾的調味料、食材乾貨等。這次得知在輕井澤王子購物中心有「久世福食堂」，而且還是本店，自然就滿心期待地來了。這次我們選擇的餐點，有秋味十足的「秋季焗烤漢堡肉定食（秋のグラタンハンバーグ定食）」以及定番的「季節煮魚定食（季節の煮魚定食），另外也沒錯過這裡招牌的「蔬菜茶泡飯自助吧」。而餐點所使用的一些調味料，在食堂附設的商店中也能買到，這種「試吃」體驗也非常不錯呢。

久世福食堂除了室內的座位外，也有露台座位，對面是一片綠地視野佳。









秋味滿滿的秋季焗烤漢堡肉定食（秋のグラタンハンバーグ定食）。









定番的季節煮魚定食（季節の煮魚定食）。









推薦1 CA4LA： 帽子控天堂

位置：NEW EAST

一頂帽子，當氣場足夠強大時，便足以成為一身裝扮的重點，撐起一個人一身的行頭，而CA4LA的帽子就有不少這樣的特色。1997年起家的日本帽子品牌CA4LA，志在將日本製造的好帽子介紹給海內外的大家知道，同時也將來自不同地方出產出的帽子引入日本，收到不少網紅和模特的最愛。裡面真的是有各式各樣普通和特別的帽子，男女皆有，逛一遍總讓人有種恨不得多長幾個頭（？）的感覺。

CA4LA有各式各樣有趣好看的帽子，店內設計有種復古感。









店內可以自由試戴，看到好多喜歡的款式，結帳時真有種快樂又痛苦著的奇妙感受。









推薦2 THE NORTH FACE / HELLY HANSEN：找到屬於你的冒險outfit

無論你是不是山友，想必都對The North FACE不陌生，這個以戶外裝備為主的美國品牌，如今已有50年歷史，旗下商品包括登山野營服飾裝備配件、滑雪服飾裝備等。由於我們明年夏天有去登富士山，先來這裡晃一圈看看有什麼適合的服飾裝備可以先入手起來也是不錯。特別的是，同店還有來自挪威的防水防雨雪服飾品牌「HELLY HANSEN」同駐，住在同樣多雨的台灣的大家，有興趣也能為自己選一件雨天限定的穿搭。

以前在看日本戶外登山雜誌的時候，就常看到THE NORTH FACE的單品出現。









除了主打的登山戶外用品外，配合現在慢跑風行的潮流，THE NORTH FACE也推出了相關服飾和配件。









推薦3 KARUIZAWA Farmers' Gift：邊吃邊買！輕井澤特色物產

位置：NEW WEST

一如其名「來自農民們的禮物」，在KARUIZAWA Farmers' Gift中，展示了各式各樣輕井澤和長野縣的農產品，包括非常高人氣的綜合果醬、野菜漬物、調味料等，最令人開心的是，不少商品還有開放現場試吃，真的是讓你吃到喜歡的再心甘情願地入手。試吃一圈下來，不得不說心中各種糾結與掙扎，因為喜歡的商品實在太多。想要購置伴手禮，這裡真的能一站式能全部解決，真心不騙。

KARUIZAWA Farmers‘s Gift正如其名，好吃又好逛。









店內各式各樣不同的醬料，買來送給喜歡料理的朋友，感覺好看又實用。









推薦4 LEGO®STORE：關於玩具的無限創意

位置：NEW EAST

雖然對筆者來說，LEGO是童年的回憶，但其實不少同學即便長大成人，還是對LEGO情有獨鍾吧。（笑）當經過輕井澤王子購物廣場的LEGO®STORE時，還是忍不住走進去「回憶童年」，卻驚喜發現LEGO居然還可結合現代數位科技，有一些有趣的虛擬互動裝置可體驗。當然店內也能見到許多人氣聯名款商品，而據說這裡的價格也比其他LEGO®STORE還漂亮喔。

在LEGO®STORE中，還可以嘗試用樂高來做牆上拼貼畫。









特定商品若讓螢幕掃描，便可啟動虛擬互動裝置。









推薦5 LE CREUSET：要買趁現在！夢幻逸品法蘭瓷鍋

位置：NEW EAST

來自法國的LE CREUSET，旗下琺瑯鑄鐵鍋和琺瑯瓷餐具系列一直都是主婦等料理戶的夢幻逸品，即便是平時沒在做菜的人，看到它多姿多彩的鍋具及杯盤，不免都要心動一番。若一直對它們家的商品心神嚮往，那麼到輕井澤王子購物廣場時可要把握機會入手，畢竟這裡會有不定時的折扣優惠並可以免稅，相比在國內買要划算不少。

LE CREUSET旗下琺瑯鑄鐵鍋和琺瑯瓷餐具系列，光看就讓人心動不已。









對它嚮往很久的話，真的要趁到輕井澤王子購物廣場時入手啊！









晚餐 FOOD COURT：多樣料理與舒適空間

位置：FOOD COURT

一個下午買買買到後來，飢腸轆轆是可想而知的事。晚餐由於和同桌的她想吃的東西各不相同，後來決定就到有如美食街般的FOOD COURT覓食。舒適寬敞的用餐空間，並有日式拉麵、烏龍麵、中華料理、炭烤牛排等多樣選擇。雖然結果，我們還是選了同一家的烏冬麵。

在溫暖的午後日光中買買買，還能欣賞輕井澤購物廣場中的好風景。









FOOD COURT寬敞明亮的用餐空間，是大家逛街累了歇腳的好地方。









當買爽也吃飽喝足後，我們結束了一天的行程，回到飯店休息。記得前面我們在介紹輕井澤時，說到了這裡的「霧」可是非常出名的嗎？果不其然，第二天一早起來，窗外果然是霧茫茫一片，直到九點多太陽再往上走，霧氣才逐漸散去。我們第二天選擇租了車移動，畢竟白絲瀑布、輕井澤Taliesin的移動，還是有車比較方便。

輕井澤一帶的山頭，早被秋風染季節限定的黃綠紅漸層。









白絲瀑布：文靜入心的療癒之所





每每說起瀑布，印象中總是「飛流直下三千尺」，水擊的「嘩啦嘩啦」聲震攝人心。當然也是有一些比較沒那麼「激烈」的瀑布，而白絲瀑布就屬於這樣的文靜派。也許大家也會以為，在看到瀑布之前，需要稍微爬個小山，但白絲瀑布從入口處走入，十分鐘左右便能見到瀑布。一如其名，白絲瀑布並非以飛瀑的高聳磅礴著稱，而真如水簾一般齊掛載不高的山壁上，安靜而和諧。就是這樣的場景，也曾出現在林宥嘉「勉強幸福」那首歌的MV中，儘管秋天時沒有夏天那麼鬱鬱蔥蔥，細水流長總令人格外心靜。

白絲瀑布（白糸の滝）

地址：静岡県富士宮市上井出273－1（Google Map）

秋天的白絲瀑布沒有夏天那麼鬱鬱蔥蔥，涓涓流水依然令人心靜。









瀑布旁的木頭樹幹座位上，還擺著可愛的松鼠木雕。









しげのや：嚐一碗秋味的糰子蕎麥麵





結束白絲瀑布的行程後，自然又到了吃午飯的時間。這次我們選澤跑到位於輕井澤郊區，位於長野和群馬邊界的一家茶屋「しげのや（Shigenoya）」用餐。擁有300年歷史的しげのや，其實是以一種叫「力餅（ちからもち）」的糰子為著，嚐起來的感覺和客家麻薯蠻像，依據沾粉的不同也有不同口味。特別的店內販售的蕎麥麵中，也會加入力餅，無論是看起來還嚐起來都有著不同於一般蕎麥麵的趣味。這家老茶屋頗有名氣，過去有像約翰藍儂和小野洋子夫婦及天皇，都曾到訪過。更詳細的介紹可以參考我們獨立寫的另外一篇文章。

しげのや

地址：〒389-0101 長野県北佐久郡軽井沢町大字峠町２（Google Map）

營業時間：平日10:00～16:00、假日10:00～16:30

冷山菜力餅蕎麥麵，嚐起來十分清爽。









位於長野和群馬的交界處的しげのや，露台上還有特別標示界線的座位唷。









輕井澤Taliesin：《四重奏》經典照 洋房花園好秋意





這趟旅行的重頭戲之一，我們放在了最後一站，便是日劇《四重奏》取景地之一的輕井澤Taliesin。「Taliesin」是威爾士語，意為「發光的額頭」，據說在凱爾特人的神話中，有一個有如智者般掌管藝術的精靈就叫做「Taliesin」。而這座以鹽澤湖為中心的，結合自然、藝術、文學及娛樂集一地的美麗公園，便也以此為名。自中央大門入園不久，便能看到日劇《四重奏》中，主要群們一起拍攝紀念照的背景——湖畔的洋房別墅「睡鳩莊」。公園腹地廣大，內部還有幾個美術館可以逛，漫遊一下午好不愜意。

輕井澤Taliesin（軽井沢タリアセン）

地址：〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉217（Google Map）

營業時間：9：00～17:00（12月・1月は午前10時～午後4時）

日劇《四重奏》中，四個主角一起合照的地點就是這裡！









輕井澤Taliesin一景。









這回我們在輕井澤，不僅搜集了滿心的秋日浪漫，也在輕井澤王子購物廣場，釋放了我們囤積久久的購物欲。兩天一夜的形成說長不長，說短不短，休止符一般的休息療癒，足以讓我們儲備電力面對接下來的工作和生活挑戰。追隨日劇的腳步，我總想看看輕井澤白雪皚皚的模樣，且輕井澤王子購物中心、白絲瀑布等地還會有冬季限定的點燈活動，而夏季的蒼翠又是如此沁人心脾⋯⋯

於是，我跟同桌的小姐妹約好了，無論冬春夏還是秋，下次，一定，再一起來輕井澤漫遊一趟。

輕井澤王子購物廣場的冬季點燈，這個冬天已在11月開跑，活動期間將到明年3月底。（照片為往年活動照片）









嗯嗯，約好了，下次一起再來輕井澤走走！









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