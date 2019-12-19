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租和服逛下町、手寫心型繪馬　名古屋近郊犬山市特別好拍又好玩

2019-12-19 12:03窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

位於愛知縣的名古屋，雖然美食眾多，但景點確實不多，在安排行程時常讓人感到苦惱。但原來從名古屋車站花不到1小時的車程，有一個近年在日本女生間極人氣的地方 – 犬山市，這裡有很多有趣的景點及小吃，而且特別好拍！現在就來深入了解犬山的魅力吧~先簡單介紹一下交通方式

交通

從名古屋出發

①　名鐵名古屋站⇒搭乘”名鐵名古屋本線快速特急”⇒ 犬山車站 (約30分)

②　名鐵名古屋站⇒搭乘”名鐵空港線ミュースカイ”⇒ 犬山車站 (約25分)

從岐阜出發

名鐵岐阜站⇒搭乘”名鐵各務原線”⇒ 犬山車站 (約35分)

從中部機場出發

中部機場⇒搭乘”名鐵空港線ミュースカイ”⇒ 犬山車站 (約55分)

犬山市推薦行程1 – 租和服散步與品嚐手毬壽司

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來源自犬山日和官網

說到租和服，大家通常都是在京都或淺草進行吧？但其實犬山市也是個很適合的地方，這裡有一條古色古香的商店街及可愛的神社(下文介紹)，穿上和服拍照更好看。而且價錢都不太貴，很多家都標榜約3700日幣就能租一套和服或浴衣，還有專人幫你穿著好，像是這家「犬山日和」或「犬山小町」都有優惠方案。

我這次到訪時很可惜在下雨，所以沒有租和服，但看到一些櫻花妹堅持著和服去散步，除了佩服，也覺得她們的打扮很好看，心裡還是有一點小羨慕的><

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來源自犬山小町官網

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其中一家租和服店「犬山小町」剛好跟餐廳「伊勢屋砂おろし」併在一起，非常推薦你順便在這裡用餐！這裡有個招牌菜 – 手毬壽司。一盤1500日幣，有10件口味各異的球狀壽司，像是迷你蕃茄鮭魚、鰐梨鮪魚等等，每件都裝飾很精緻。店內還特別設有一個「拍照區」，你可以把壽司放在那裡拍過夠才開動(笑)

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壽司不只好看，味道也很不錯，米飯混入蒟蒻粒，使糖分減低女生們可以安心盡情吃，而且味道偏酸，十分清爽。吃完整盤也不會有過分飽滿的感覺，因為接下來還有很多小吃在等著我們，所以剛剛好！

交通方式 : 名古屋鐵道犬山駅徒歩7分

犬山市推薦行程2 – 三光稻荷神社

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雖然和服店的附近還有很多美食，但如果還吃不下，那就先去神社散散步吧！走到商店街的盡頭就能看到這所三光稻荷神社的大鳥居！這座神社有不少看點，首先是讓人爆發少女心的粉紅心型繪馬牆！因為實在太可愛了，幾乎每位女生都會在這裡拍上好一會(笑)這個寫著緣字的繪馬主要就是保佑姻緣的，無論是情侶祈求幸福或是獨身的求緣份都可以。

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如果比較貪財，也可以在這裡洗洗錢，祈求財運。傳說只要用這個錢洗池的水洗淨錢幣，就會得到幾倍的錢財，而且帶著潔淨的錢回家也能保佑家境繁榮、子孫長久，好處非常多。

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而且這裡還有一道鮮紅的鳥居通道，這就是我推薦穿和服的原因，因為拍照點實在太多了！不知是平日還是下雨的關係，我去的那天遊客不多，跟京都的或是冰川神社比起來這裡更好拍！

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交通方式 : 名古屋鐵道犬山遊園駅西口徒歩約12分

犬山市推薦行程3 – 犬山城

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穿過鳥居通道，就能一直走到犬山城。這座城堡在1537年建成，是日本國寶之一。你可以付550日幣進去參加，但請注意內裡的樓梯非常陡斜，有些幾乎是90度垂直一樣，所以如果穿和服或是帶著老人家，可能比較難往上爬。不過爬到最頂點那層時可以俯瞰整個犬山市的景色，在風和日麗的日子景色想必很美。

交通方式 : 名古屋鐵道犬山遊園駅西口徒歩約15分

犬山市推薦行程4 – 在老街品嚐小吃及買伴手禮

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沿路回去商店街，這裡有很多小吃店及土產店。這裡最有名的伴手禮是名為げんこつ的糖果，以黃豆粉、黑糖、芝麻、肉桂製成的古早味糖果不會太甜，口感可選硬/軟，你可以在土產店試吃過夠來選出喜歡的一款(笑)

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而小吃方面，因為這裡接近岐阜縣，所以能找到美味的飛弾牛肉串或是飛弾牛壽司。這家犬山牛太郎600日幣買到兩件和牛壽司，可以選芥末、蒜泥或薑末口味，經微微烤過的牛肉味道濃郁而肉質柔軟，非常好吃！！對於生牛肉不抵抗的人一定要試！

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如果想來點甜點的話，也推薦這家恋小町だんご。說它是犬山的第一名打卡美食也不為過，這裡提供各式各樣的糰子串，有別於一般的醬油或味噌口味，糰子放上水果、豆蓉或是生奶油，所以看來色彩繽紛，十分可愛！

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我點了一個草莓口味及白熊口味(北海道著名冰品)，雖然糰子蠻大顆，但水果味道酸酸的不會太膩，但還是不要太貪心，一個人買一串比較好。如果天晴的話，很多人會拿到店外拍照，但室內也有飲食區域可以走下來慢慢品嚐。

交通方式 : 名古屋鐵道犬山駅徒歩7分

犬山市推薦行程5 – 桃太郎神社

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雖然這個地方距離車站比較遠，需要開車或是計程車前往，但如果你有時間的話，我還是蠻推薦的！日本傳說桃太郎的故事相信很多人都有聽過吧？據說桃太郎就是在犬山市誕生喔！所以這裡有一座桃太郎神社，境內放了很多故事角色的石像，從入口走到神社可以大致重溫桃太郎的故事。雖然他們的樣子有點獨特，個人是覺得滿有趣的(笑) 喜歡的話可以付200日幣進去跟更多石像拍照，也有個小小的寶物館展示一些歷史文物。

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最讓我驚喜的是這裡的御神籤，因為我剛好在收集日本全國的動物御神籤，而這裡竟然有小狗、猴子、桃子、赤鬼跟青鬼五款特別的神籤！雖然一個要800日幣，比其他地方都要貴，但我還是買下來當紀念了！那裡的老婆婆還跟我說，赤鬼跟青鬼放在家的玄關位置可以看守家門呢！另外，桃太郎御守及繪馬都很特別，跟我一樣喜歡收集這些小東西的話就來這裡逛逛吧~

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交通方式 : 名古屋鐵道「犬山遊園駅」5分鐘車程

犬山市其實還有很多景點，像是明治館、民族博物館等等，很值得花一兩天來慢慢遊覽。如果覺得名古屋太過城市化沒有新意，那就來這個古典小鎮感受和風吧～

窩日本推薦閱讀：名古屋近郊景點推薦：合掌村、飛驒高山古街、日本阿爾卑斯山上高地–當天來回一日遊　

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