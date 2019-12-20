看見加賀五彩的傳統美！ 金澤住宿新推薦和風系飯店 Hotel Intergate KANAZAWA

城如其名，以金箔聞名的古城金澤，負擔了日本全國99%的金箔產量，而黃金自然成為這座城最大的象徵。的確，Hotel Intergate KANAZAWA在建築及室內設計時，少不了應用這一元素來進行擴展延伸，一如不少金澤的建築，不時能見到黃金之色，但其實這次飯店設計師從另外一個更加古典而有特色的金澤意象著手，那便是「加賀五彩（Kaga Gosai）」。

提到「加賀五彩」，就不能不先提「加賀友禪」，它是金澤舊時所在的「加賀國」代表性的傳統和服染布工藝，與京都的「京友禪」和江戶代表的「東京友禪」並稱三大友禪。而加賀五彩便是加賀友禪中代表的經典五色：藍、胭脂、草、土黃、古代紫。巧妙地以加賀五彩概念為主概念，Hotel Intergate KANAZAWA的室內設計簡潔俐落、現代和風感十足，金色的奢華間不時露出加賀五彩的沈穩典雅，無論從視覺還是感覺上都是那麼地恰到好處，華貴而不驕，沈穩而不暗淡。另外，大家也能在飯店內發現一些六角形的設計元素——那可是海龜的象徵，這在水中度過大半生的動物，在金澤則以六角形化成守護神，彷彿能保佑所在之處遠離火災。

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一樓大廳的電梯前，有一面木質書架，上面以六角形拼成的「1F」字樣中，正面乍看並不出彩，然而稍微從側面望過去，便能發現其中的設計巧思——字樣側邊有夾心似的加賀五彩。而這些書架上放了許多關於金澤當地及日本文化的書籍，從攝影集到料理文化雜談都有，有的甚至有英文翻譯。若看到了中意的書，還可以到櫃檯登記借讀，便可帶回房間或大廳休息區細細品讀。

如果你有看過我們之前介紹Hotel Intergate在京都的那間「Hotel Intergate KYOTO SHIJO SHINMACHI」，想必知道Hotel Intergate的飯店大廳休息區，是非常有特色的。在這寬敞舒適的空間中，一天不同時段都有針對入住的旅客免費的茶飲及美食服務，並有機會可以提供日本傳統工藝手作體驗等活動。

延續以木質家具及裝潢為主，搭配大片玻璃落地窗，大廳休息區整體空間明亮而溫暖，再以金澤之金色與加賀五彩點綴其中，使得這一舒適的空間更添了活潑感。在這裡無論是與家人、閨蜜、喜歡的人等歡聚約會都非常適合。若有商務需要想要辦公，休息區亦備有有插座的座位，當然也提供WIFI服務。在這樣的環境中辦公，並來上一杯咖啡，彷彿再煩悶的公事都能迎刃而解。

若你對Hotel Intergate強大的飯店休息區服務還不熟悉，別擔心，下面這就跟大家介紹，這裡一整天都有些什麼好吃好玩的服務在等著你。

6:00～7:00 | 晨間醒神咖啡和沙冰





一般飯店的早餐時間，大多自7:00開始，然而Hotel Intergate的大廳休息區，從6:00開始便先為客人們提供了早餐前的醒神手沖咖啡和健康冰沙。Hotel Intergate KANAZAWA的咖啡是使用金澤當地Dart Coffee的Premium Blend咖啡豆沖製，讓來到金澤的客人們可在這舒適的空間中，嚐一杯當地風情十足的咖啡。如果你不想要一大早空腹就喝咖啡，那麼飯店特調蔬果冰沙也是不錯的選擇。

7:00 to 10:30 | 元氣滿點早餐時間





也許你已經聽說過，Hotel Intergate的自助早餐也是其亮點之一。以義大利烘蛋及可頌麵包為主打，Hotel Intergate KANAZAWA的自助早餐餐點豐富多樣，尤其在於蔬食料理部分更顯特色。結合當地時令蔬果，大廚們變出各式色香味俱全的料理，健康美味，讓人一早就能品嘗到當地新鮮食材所帶來的滿滿元氣。

除了結合當地食材料理的義大利烘蛋和可頌麵包外，這裡還要跟大家推薦另一個早餐品項——那便是Hotel Intergate KANAZAWA特色的「辣味増蔬菜湯」。原本味増特有的醇味與蔬菜熬煮出的甘甜中，更添上一絲絲辛辣感，在秋冬天寒之時早上來一碗，暖胃暖身，更能喚醒身內五臟六腑。

10:30 to 21:00 | 全日供應咖啡與飲料





大廳休息區提供免費飲料吧，是不少飯店現在會推出的特色服務。然而Hotel Intergate可是將之發揮到了某種極致，且不說它的飲料吧幾乎是全日提供，而且提供的咖啡還是以當地Dart咖啡的Premium Blend咖啡豆手沖的咖啡。無論你何時回到飯店，想要在大廳休息區歇個腳，都別忘了來上一杯。

15:00 to 21:00 | 午後的蜂蜜小派對





有了全日提供的手沖咖啡及飲料，是否覺得若能來點點心就更加完美？Hotel Intergate自然也為大家想到這點，因而到午茶時間開始，便精心準備了一樣養生的各式蜂蜜，搭配優格、法國麵包、蘇打餅乾、爆米花等小點心，讓大家甜蜜一下午。不同種類的各式蜂蜜，擁有不同的香氣滋味，透過品嚐而找到自己喜歡的那一味，著實也是一種樂趣。

17:00 to 19:00 | Happy Hour 葡萄酒任你喝





午茶時間過後，飯店大廳休息區彷彿從咖啡廳變身為Bar，在兩小時的Happy Hour內，提供紅、白葡萄酒供大家免費暢飲。若葡萄酒還無法滿足你，也可以到櫃檯點杯調酒，這也是免費的噢。不過若是想要喝啤酒，那麼到櫃檯另外付費，來瓶當地特色的精釀啤酒「金澤啤酒」也會是個聰明的選擇。

自助式的紅白葡萄酒暢飲，與蜂蜜點心時間重疊，因而紅酒搭配蘇打餅乾或法式麵包，是否又別是一番風味？

21:00 to 23:00 | 深夜食堂茶泡飯





晚上嘴饞是人之常情，比起沒有營養的垃圾食物，Hotel Intergate夜夜為大家準備的宵夜，絕對健康美味又有特色——那就是有著江戶速食之稱的「茶泡飯」。也許大家晚餐已經嚐了有名卻比較重口味的金澤咖哩，但麼宵夜來點清淡的茶泡飯可說是恰恰好。飯店準備了各式各樣的小配菜和佐料，任大家自由組合挑選，再淋上高湯，便成了一碗美味的「茶泡飯」。

不過既然是在Hotel Intergate KANAZAWA，就算是茶泡飯，也要來點金澤特色啦！除了一般高湯，飯店還另外準備了金澤當地的特色培茶「加賀棒茶」來作為茶泡飯的湯底。想來點不一樣的茶泡飯的話，可千萬別錯過了。

用眼欣賞還不夠！金澤傳統工藝體驗





到了傳統工藝十分有名的金澤，除了欣賞藝術品般的工藝品外，若能體驗一次也會是個不錯的經驗，而這件事Hotel Intergate KANAZAWA也幫大家想到了。而且有的體驗在一定的時段中，還不需要事前預約，也不需要自備任何道具，只要到大廳櫃檯登記一下，便可以開始，例如畫一個屬於自己的加賀八幡不倒翁。飯店會為你準備好一切，包括空著臉的不倒翁、樣品及一切畫具。

作為金澤有名的手工藝之一，日本味十足的加賀八幡不倒翁可非常具有人氣，且不說它可愛的外型，而不倒翁那「永遠不倒」的精神，更讓使其成為大人贈送給孩子的人氣玩具。想要了解更多，可以參考我們之前為大家寫過的介紹文章。另外除了不倒翁之外，飯店內的手工藝體驗還有日本的水引繩結編織可選擇。除了這些每天都有的體驗活動外，飯店內不定時會舉辦其他的手工藝體驗，包括友禪小木偶、迷你太鼓、蒔繪等，具體時間可參考官方網站。

一般傳統手工藝體驗

時段：15:00～20:00

內容：加賀八幡不倒翁顏繪製、水引繩結編織

費用：1,100日圓、1210日圓

官方網站

前面我們在介紹飯店設計時，有提過其主概念是金澤著名的「加賀五彩」，而當你走入房間，這一概念依然如影隨形。畢竟今年春天才開幕，房間內的設施全新不說，時尚簡潔的設計中見得「加賀五彩」及金色穿插其中，現代和風味十足。除此之外，床頭上甚至能看到一些古樸的石雕設計，一下點出金澤這座古城的歷史感。

Hotel Intergate KANAZAWA內備有多種房型，包括適合情侶夫妻的標準雙人房（Standard Double Room）、適合親友同遊的高級雙人房（Superior Twin Room）或高級三人房（Superior Triple Room）。且如果偏好採光較好的房間，Hotel Intergate KANAZAWA還可以讓你特別選擇邊間喔。無論什麼房型，飯店都保證每個房間內都擁有恰到好處的活動空間，即便是最小的房間也不為過。

當然，房間內也貼心為大家備有茶包喝咖啡，並用傳統風十足的茶箱裝著，揭開時總有種驚喜的樂趣。

如果忘記帶手機或相機的充電器，不用太驚慌，因為貼心的飯店已經在房間抽屜中為大家準備了萬能充電器，拿來用就對了。

看過一般的房間之後，壓軸的豪華套房接著登場囉。擁有大片窗景，在傍晚時分的景色分外美麗，因而是非常高人氣的約會套房。然而這其中的設備，即便是女子旅伴或小家庭等多人團體入住也OK，最多可容納三名成人。房內不僅有金澤當地特色的茶和咖啡，嶄新時尚的浴室更絕對讓人眼睛一亮。晚上若感到無聊，大可用手機連接房間內的藍牙音響或電視螢幕，盡情享受音樂或電影劇集。

作為豪華套房嘛，房間內自然備有一些一般房間內見不到的「高級設備」，例如貴婦級的保養品、高人氣的Dyson吹風機等。有趣的是還有LG Styler智慧電子衣櫥，只要把衣服放進去，即可用蒸汽整燙，讓你怎麼穿都有型。

若是比較長的旅程，在飯店內連住幾晚，內部自然備有公共洗衣間可使用，不用擔心衣服不夠換。

和風藝術感的公共浴池





來日本住飯店，到溫泉或公共浴池泡澡是一種期待——在一整天的舟車勞頓後泡上熱水澡，什麼煩惱疲勞都不見囉。Hotel Intergate KANAZAWA的公共浴池頗有藝術氣質，深色的岩磚為底，上頭拼有色彩斑斕的特色插畫，讓泡澡者不只療身，也可透過藝術欣賞療心。

關於紋身者是否能入內泡澡這點，如同在Hotel Intergate KYOTO SHIJO SHINMACHI一樣，如果紋身並不是非常大，可以到櫃檯索取特別的貼紙，將紋身覆蓋即可入內使用。

公共浴池開放時間

6:00～10:00、15:00～1:00（隔日）

過去作為加賀藩的城下町，金澤過去是僅次於江戶、大阪和京都的第四大城市。然而明治維新以來，隨著工業化發展，人口外遷嚴重，在近代只算是日本中型城市。或許是這樣因禍得福，亦或是位於北陸海側的地理位置，保護了金澤遠離近代日本戰亂中心，包括了倒幕運動、二戰等。因此金澤市中心保留了大量戰前、甚至是幕府時代的古建築，造就了它如今在旅遊觀光業的繁榮，更曾被賦予了「小京都」的美稱。

這裡不僅有日本三大名園之一的「兼六園」，更有日本最受注目的現代美術館之一的「金澤21世紀美術館」。下面就讓JAPANKURU為大家快速逛一圈金澤的名勝景點吧。

兼六園

江戶時代代表的池泉回遊式庭園，與岡山市的後樂園、水戶市的偕樂園並稱「日本三名園」，名列日本國之特別名勝。園內綠意風景如詩，池邊道上的石燈籠古色古香，遊起來特別舒心。園內池中藝術多鯉魚，好吃得有點兇猛倒是真的。園外對面就是金澤城，若有機會來，兩邊一起去會是不錯的選擇。

茶屋街

過去作為加賀藩的城下町，金澤的茶屋街亦非常有名，且即便至今依然有茶屋營業著，並能見到藝妓舞妓表演。金澤的茶屋街主要有三大區，分別是東茶屋街、主計町茶屋街和西茶屋街，三者各有千秋，特色不同。大家可以參考我們之前的文章，選擇自己想去的區域。小編個人是比較喜歡主計町茶屋街，且淺野川邊的好景色，也有不少影視劇在那裡取過景。

東茶屋街：城下町的繁華街 品舊時花街趣味

主計町茶屋街：淺野川邊古花街 坂道通幽尋文豪

西茶屋街：玲瓏花街多藝妓 落日滿町琴聲繞

主計町茶街中的「明之坂」，由日本作家五木寬之取名，與另一條頗有故事的「暗之坂」並為主計町茶街的名坂。

東茶屋街的「黃金倉庫」——「箔座ひかり蔵」。這座老茶屋目前是日本金箔品牌「箔座」進駐，儘管乍看之下就是一家金箔店，但其實茶屋中庭內藏了一個傳說中的「黃金倉庫」。

除了前面跟大家介紹的兼六園和茶屋街，金澤有名的景點還有很多很多。若喜歡茶屋街的復古風，那麼我們之前有介紹過的金澤留聲機博物館，也會是不錯的選擇。它所處的尾張町也是一值得散散步的老街區。當然，若是喜歡藝術，那麼金澤21世紀美術館自然也是不可錯過的景點之一，不過要走美食之旅路線，那麼到近江町市場就對了。金澤再怎麼說都是靠海的城市，大啖海鮮自然是少不了，而金澤咖哩也是吃貨們不得錯過的選項。

Hotel Intergate KANAZAWA（ホテルインターゲート金沢）

地址：石川県金沢市高岡町2番5号（Google Map）

電話：+81-76-260-7200

入住/退房時間：15:00/11:00

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