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滿山楓紅、晝夜迷幻！　日本重量級、中部第一紅葉賞楓名所「香嵐溪」

2019-12-09 21:04JAPANKURU日本酷樂

關於香嵐溪的紅葉


位於愛知縣豐田市足助町的香嵐溪，是日本國內非常具有人氣的賞楓名所。根據JAPAN WALKER 2019 紅葉名所特輯中的排名統計，香嵐溪排名東海地區第一，全國排名第九，在它前面的大多是東京週邊及關西包括京都的人氣賞楓景點，因而說它是日本中部第一賞楓名所也不為過。

日本重量級紅葉賞楓名所香嵐溪：滿山楓林紅勝火 白日如畫夜迷幻

香嵐溪的楓葉步道。



香嵐溪一帶的紅葉，最早是從位於其中的香積寺十一世住持「三榮和尚」，在寬永11年（1634年）種植起的。當時三榮和尚為祈求當地自然景色更加優美，便在沿巴川而上的參道兩側到香積寺境內都種下了楓樹與杉樹，且還一邊誦著《般若心經》一邊栽種。到了近代的大正末昭和初時，當地青年團和婦女會為了將這一代打造成森林公園，再大量加種了紅葉，包括該區域的飯盛山境內。

日本重量級紅葉賞楓名所香嵐溪：滿山楓林紅勝火 白日如畫夜迷幻

香積寺境內的楓葉。



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楓葉隧道。



如今，香嵐溪一帶據說擁有多達4000棵楓樹，種類多達11種，宛如天生的楓葉博物館。除了參道上的楓葉隧道和香積寺外，香嵐溪一帶還有古樸的三州足助屋敷、足助老街區可以散步。而每年葉紅時間大約在11月期間，當地也會舉辦紅葉祭典，不僅香嵐溪廣場上會有屋台出店，更有咖啡座可讓你來一場「楓葉下午茶」，一邊喝咖啡一邊賞楓。且日落後會有夜間點燈ーー這可真是在日本賞楓不可錯過的樂趣，也是這次特別被「震攝」到的景象。

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楓林隧道口。



日本重量級紅葉賞楓名所香嵐溪：滿山楓林紅勝火 白日如畫夜迷幻

楓林邊的巴川對岸，還有許多商家，祭典期間也有一些屋台出店。



日本重量級紅葉賞楓名所香嵐溪：滿山楓林紅勝火 白日如畫夜迷幻

在香嵐溪廣場還有咖啡座，可以一邊喝咖啡吃甜點，一邊賞楓。



夜楓點燈 迷幻式的浪漫


一致的昏黃燈光，在日落後點亮楓林，白天如畫的風景彷彿變成另外一個有些迷幻的空間，與現實世界隔絕。過往看過的紅葉點燈，大多以庭園式的點燈為主，有的地方還會讓燈光顏色變化，但有時候燈色不對，個人感覺那氛圍也就不對了，因而香嵐溪的紅葉點燈統一的燈光非常對味，且面積之廣壯闊感十足。祭典期間的夜間點燈，從日落開始一直到21:00，而在巴川的另外一邊也有店家屋台，小夜市一般熱鬧。

日本重量級紅葉賞楓名所香嵐溪：滿山楓林紅勝火 白日如畫夜迷幻

雖然有人說這場景很像火燒山，但露編個人覺得很迷幻。



日本重量級紅葉賞楓名所香嵐溪：滿山楓林紅勝火 白日如畫夜迷幻

紅色的待月橋可說是香嵐溪的重要地標。



賞楓之餘 豐田還有櫻花在等著你


這回拜訪香嵐溪，我們還沒全部走透透，想必還有許多私房景點等待著大家去挖掘。來年若你決定要到香嵐溪賞楓，那麼一定也要到同在豐田市的小原賞櫻

賞櫻？是的，你沒聽錯我也沒說錯，就是賞櫻。在豐田的小原種有名為「四季櫻」的櫻花，主要花期就在秋天，和紅葉差不多時間，因而能欣賞到櫻花與紅葉參差山野的美景。不得不說，親自走了一遭，真心覺得豐田真的很適合秋旅，在這裏推薦給喜歡散步、大自然和拍照的朋友們。之後我們還會繼續跟大家分享這次在豐田走訪了的好玩的地方，更多相關資訊，也可以參考當地官方旅遊網站「Tourism Toyota」。

香嵐溪紅葉祭

地點：足助 香嵐溪廣場

時期：11月中

交通：

名鉄三河線「豊田市」站，轉名鐵巴士前往，約45分鐘車程，到香嵐溪下車。

愛知環状鉄道「八草」站、轉香嵐溪直行巴士，約60分鐘車程。（祭典期間限定）

官方官網

日本重量級紅葉賞楓名所香嵐溪：滿山楓林紅勝火 白日如畫夜迷幻

小原四季櫻。


延伸閱讀：日本秋天也能賞櫻？紅葉與櫻花相間油畫絕景：豐田小原四季櫻

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