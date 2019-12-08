美人林、紅葉谷、煙火大會　「新潟」不能錯過的美食美景！

新潟相信大家都不陌生，不僅有日本三大夜櫻、日本三大峽谷之一清津峽跟人氣賞楓景點─彌彥公園紅葉谷，超多人氣打卡景點等你來報到！虎航預計明年3月底就要增開新潟航線拉～

有這麼多人氣之最！還沒去過新潟的你趕緊先跟小編來預習一下新潟有哪些人氣打卡景點和好吃的美食吧！

走吧，新潟這樣去

飛機直飛/轉機

飛機直飛/轉機。 圖／FunTime 分享 facebook

台灣虎航將於明年3/30 起增開新潟航線拉！航班的時間預計為班次預計為台灣每週一、五下午1時45分從桃園國際機場出發，於當地時間晚上6時抵達新潟；回程則為每週一、五晚上7時從新潟機場起飛，晚上9時25分回到桃園國際機場。

如果按耐不住，現在就想飛去日本的你也可以搭乘國泰航空、國泰港龍航空、日本航空和全日空航空，只需要轉機一次就可以了！

搭乘高鐵

在虎航還沒有開航之前，如果想要到新潟，也可以搭乘JR東日本上越新幹線，從東京出發到新潟約2個小時左右就可以抵達。若是剛好到東京玩的你，安排一、兩天到新潟絕對是個不錯的選擇。

小編偷偷說：其實日本主要大城市的國內航線，像是東京（成田）、大阪、名古屋、北海道也都有直飛新潟的航班。

給你更詳細的新潟交通資訊>>>

到新潟，你一定要去的景點

高田公園高田城

高田公園高田城。 圖／IG, shigeru.clpx 分享 facebook

高田公園不僅有歷史古蹟高田城還有日本三大夜櫻，在高田城三重櫓還有瞭望台可以一覽整個高田公園，若來到新潟一定要來拜訪高田公園，古城美景帶你穿梭回江戶時代。

小編偷偷說：日本三大夜櫻分別位於新潟的高田公園、東京的上野恩賜公園與青森的弘前公園。

【高田城】

營業時間：9:00～17:00（因季節會有調整）

門票：大人300日圓；小孩150日圓

地址：新潟縣上越市本城町6-1

交通：從JR高田站徒步約15分鐘

【高田公園】

地址：新潟縣上越市本城町44-1

交通：從JR高田站徒步約15分鐘

清津峽溪谷隧道

清津峽溪谷隧道。 圖／ IG, kyonkon07 分享 facebook

清津峽為日本三大峽谷之一，本身就有自然遼闊的景觀，2018年更是在MAD建築事務所的打造下，將原本的清津峽溪谷隧道打造成能隨時隨地讓你拍出超有質感和畫面感的光之隧道。

小編偷偷說：日本三大峽谷分別是新潟的清津峽、三重的大杉峽谷、與富山的黑部峽谷。

營業時間：8:30～17:00（每年1月中旬～3月通常休息哦）

門票：大人600日圓；小孩300日圓

交通：先於JR越後湯澤站搭公車至清津峽入口，再步行約20分鐘左右

彌彥公園紅葉谷

彌彥公園紅葉谷。 圖／IG, mutakenta 分享 facebook

著名的彌彥公園最有名的就是楓葉，在公園裡有座觀月橋。不囉嗦小編直接上圖了！當楓葉與橋在夜色的襯托之下～你還不趕緊拉著你旁邊的朋友拍照打卡嗎？每逢秋天彌彥公園可是當地人和觀光客的超人氣賞楓景點哦。

小編偷偷說：這裡不只有楓葉，在春天也有杜鵑花哦

地址：新潟縣上越市本城町44-1

交通：從JR彌彥站徒步約5分鐘

越後妻有煙火大會

越後妻有煙火大會。 圖／IG, minamiii0373 分享 facebook

所謂的越後妻有為古時新潟縣十日町和津南町的舊稱，而雪花火也就是我們熟知的煙火，每年冬季十日町都會舉辦花火大會，看著百花齊放的煙火同時在夜空中跳舞和雪景相輝映，是一生一定要去體驗一次的視覺饗宴！

大地藝術節

大地藝術節。 圖／IG, uchan199o 分享 facebook

大地藝術節則是從2000年開始，每3年在越後妻有都會舉辦一次的活動，以地方再造、人類就在自然中作為理念的世界國際戶外藝術節。藝術家們會進入當地並融合自己的設計為自然環境打造出獨有的特色景觀。

美人林

美人林。 圖／IG, munegram_jp 分享 facebook

接下來要介紹的這個景點，是不管在春夏秋冬哪個季節來都非常合適來打卡的美人林。美人林擁有成群的山毛櫸樹林，讓人有種進入了深山密林的感覺，當日出、日落陽光灑下來，照耀在樹林間真的美到爆！

小編偷偷說：美人林內還有湖，當樹林倒映在湖面上，兩景融為一體就像是一幅畫，相當特別。

地址：新潟縣十日町市松之山松口

交通：搭乘往松之山溫泉方向的東頸巴士，在堺松站下車後，徒步約20分鐘左右抵達。

到新潟，你一定要吃

炸豬排太郎

炸豬排太郎。 圖／IG, izzi_1036 分享 facebook

日本有名的醬汁豬排丼始祖，其來源就是位於新潟的炸豬排太郎（とんかつ太郎），豬排炸太郎建於昭和時期，當時的老闆小松先生將西洋料理炸豬排，淋上日本獨有的和風醬汁，深受大眾喜愛，是一道超級成功的中西合併料理。

地址：新潟市中央区古町6番町973番地

營業時間：每日11:30～14:30；17:00～20:00

公休日：每周星期四與每月第3個星期三晚上

小嶋屋

小嶋屋 圖／ IG, soba_love0616 分享 facebook

接下來要介紹的這間小嶋屋則是專門販售日本蕎麥麵的專門店，在新潟就有6間分店，過去也曾獻給日本皇室吃呢！小嶋屋最有名的就是へぎ蕎麦，裝在木頭製的容器裡，へぎ蕎麦會加上布海苔，吃起來口感十分滑順爽口！連皇室都愛吃XD

小嶋屋総本店

地址：新潟県十日町市中屋敷758-1

營業時間：11:00～21:00

田舍家

田舍家。 圖／IG, chefdeeddie 分享 facebook

新潟道地美食真的多，在田舍家還有一種美食叫做わっぱ飯。わっぱ飯是將新潟的新鮮鮮魚和高湯熬煮的飯一起放到叫做わっぱ的木製容器裡，主要食材則是鮭魚，口感吃起來相當鮮甜，來到新潟你絕對不能錯過這道美食！

新潟古町本店

地址：新潟県新潟市中央区古町通9番町1457

營業時間：11:30～14:00；17:00～22:00

春天有夜櫻、夏天能遊清津峽、秋天可以賞楓，冬天還有十日町的煙火大會可以觀賞，加上四季景色都能帶給你不同感受的美人林，不管什麼季節到新潟，新潟都有不同的景點及景觀可以滿足你～雖然小編只挑了3間美食，但相信原始始祖炸豬排、日本皇室都吃過的蕎麥麵和新潟獨有的わっぱ飯都絕對不會讓你失望！趕快來一趟日本新潟之旅吧！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime十二月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」