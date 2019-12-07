除了鰻魚飯之外還有甚麼不可錯過？ 精選４家「名古屋美食」看這裡

【撰文:Ting/ 窩日本】

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名古屋有點吃虧，連日本人都覺得是什麼也沒有的城市。但卻是重要的交通樞紐、交通轉運站，要去東京也方便、合掌村、京都、伊勢神宮、甚至往北陸地區金澤等等，都可以從名古屋轉乘。如此便捷的交通也導致成為被路過而不入的城市。

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儘管如此，還是充滿著令人食指大動的美食。這次就藉著美食潛入名古屋發覺名古屋的魅力吧！

邊吃邊玩邊玩邊吃在這之前記得先到最近的地鐵站買地鐵一日乘車券，或地鐵、巴士共通一日乘車券，如果在例假日、國定假日買乘車券還會更便宜唷！

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第一家：加藤珈琲店

名古屋必吃定番早餐–小倉吐司

點一杯咖啡送吐司是名古屋的定番早餐。而這家加藤珈琲店的咖啡來頭不小，聽說是連伊勢神宮的神明都喝過的美味。平日的九點多，竟然還要在店外稍微排了10分鐘的隊伍，果然是名店啊！一進店內首衝而來的是咖啡香，咖啡中毒者一定會沉迷的香氣！

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取自網路

環視一下店內，位置不多加上吧檯座位大概20席。菜單內容也很豐富，但是這次主要是為了早餐而來。

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早餐有4種套餐每種都是含咖啡及吐司的價錢， 沒有指定咖啡的話，是提供ヨーロピアンブレンド；若有其他中意的咖啡，超過410日幣時付差額就可以點自己想喝的咖啡。我點的是名古屋套餐，餐點送上時真的嚇我一大跳。

一開始想著免費贈送的吐司應該很小片，沒想到是一整片的厚片吐司。烤的恰到好處，每口都吃得到酥脆的厚片吐司，配上甜而不膩口的紅豆餡(紅豆餡上面是栗子，再抹上奶油，紅豆的香、奶油的香再加上營養滿分的水煮蛋，贈送的吐司那麼豐富合理嗎?！！

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而咖啡也是1壺(2杯份 的手沖咖啡。因為我對咖啡沒研究 沒有辦法細數好喝的感動，雖然很苦但後續回甘在嘴裡的滋味，讓平常不喝咖啡的我也能喝完一壺。540日幣的佛心價格就能擁有那麼營養的早晨，名古屋的早晨好幸福。

店鋪資訊

愛知縣愛知縣名古屋市東區東櫻1-3-2

地下鐵久屋大通站徒步4分鐘

營業時間 07：00～17：00；假日及國定假日為08:00~17:00

景點一：名古屋城

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吃完營養滿分的早餐，可以順路到附近的名古屋城參觀，持一日券門票會折扣唷！

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地點：愛知県名古屋市中区本丸1番1号

地下鐵市役所7號出口徒歩5分

門票：500日幣(含稅)

景點二：熱田神宮

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在參拜熱田神宮之前，一定要記得先去預約あつた蓬莱軒 鰻魚飯唷！

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被老樹大樹環繞的步道、供奉著不同神明的大大小小神社，是個非常受當地人喜愛的神社。

地點：名古屋市熱田区神宮1-1-1

地鐵神宮西站或傳馬町站 步行7分鐘

第二家：宮きしめん 神宮店

一吃成主顧、口感獨特的寬版烏龍麵

像粄條的寬版烏龍麵條きしめん 是名古屋獨具特色的麵食。而這家神宮內的宮きしめん，在參拜完神社後稍微運動後，有點肚子餓下的好選擇。

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取自網路

走簡約風的店說是店鋪反而給人臨時攤位的錯覺，但卻是能在樹林下、自然下用餐的最佳店面。

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平日的下午一點多還是排滿等待的人潮，但在店員神速的動作下大概等了20分鐘，比預期更早享用到美味餐點。

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菜單的選擇也很多，而湯頭有分赤つゆ跟白つゆ2種。赤つゆ是用ムロアジ的魚去熬煮出的濃厚湯頭、白つゆ是昆布跟柴魚熬出的清淡爽口湯頭。

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我點的是天婦羅きしめん，蔥 是自助式的 喜歡多少夾多少。清爽的湯頭，跟烏龍麵條完全不一樣，讓人上癮的Q彈及充滿嚼勁的意外口感，馬上俘虜住我的胃。

店鋪資訊

愛知縣名古屋市熱田區神宮一丁目1番1號 (熱田神宮境內)

地下鐵神宮西2號出口徒步7分鐘

營業時間 09：00～17：00

第三家：ひつまぶし 蓬莱軒

百年老舖 吃法百變的鰻魚飯

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ひつまぶし跟一般鰻魚飯的差別在哪呢? 多數情況下，鰻魚飯都會落的鰻魚吃光光，留下一堆飯的處境。為了突破這個難關將鰻魚切細後的ひつまぶし就此誕生。

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而這家明治6年(1873年)創業、ひつまぶし的發祥店あつた蓬莱軒。跟著鰻魚香跟煙霧繚繞的那頭前進，就會找到店家(笑

因為是名店所以本來就預期是要等待的美味，只是沒想到平日中午12點到，已經預約到下午2點半的時間。不過別擔心可以在等待的時間到熱田神宮晃一圈，順便吃個きしめん解餓。

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不管是店內或店外都是充滿和風的建築，要進店的時候店員會發小夾子。每個人都要拿，一開始以為是號碼牌，後來才知道進店內要脫鞋 所以夾子要夾在自己鞋子上然後放鞋櫃。

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一進店家看到這張致力減少浪費食物的海報。

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有提供中文版菜單，餐點選擇也很多，我點了招牌的ひつまぶし套餐(有分普通SIZE跟升級版SIZE

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送上餐點後女將會跟你講解ひつまぶし的吃法，如果不太了解也有中文解說板。

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ひつまぶし的吃法

1.直接享用

2.加上佐料(蔥、海苔、芥末)享用

3.吃法2再加上熱湯變成茶泡飯吃法享用

4.1~3中選擇喜歡的吃法享用。

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細切的鰻魚ひつまぶし

充滿著醬油的香味、細細咀嚼後的焦香味、每一口飯都蘸上醬油的美味，鰻魚飯的美味不需多說的滋味。

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茶泡飯版吃法

切細的鰻魚、一鰻三吃的百變吃法,都跟ひつまぶし的料理理念相符，也跟食べ残しゼロ的海報相呼應。

店鋪資訊

愛知縣名古屋市熱田區神戶町 503

地下鐵伝馬站4號出口徒步8分鐘

營業時間 11:30～14:00(L.O.)16:30～20:30(L.O.)

定休日每週三及第二、第四個禮拜四

第四家：山本屋総本家

味噌口味口感濃郁的烏龍麵

說到名古屋浮在腦中的是味噌，而味噌煮込うどん也是名古屋定番的麵食之一。

這家大正14年(1925年 創業的百年老店烏龍麵-山本屋総本家的烏龍麵是用蕎麥製作的。

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因此一進門店員就會問アレルギーはありますか？店家也有準備中文版的「你有對蕎麥過敏嗎?」的 紙條。餐點部分簡單明瞭，清一色是烏龍麵料理。

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最有名的餐點就是加了雞蛋的烏龍麵跟味噌熬煮的關東煮。

為了能隨時保溫而使用土鍋當容器。

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我點的是基本款的烏龍麵，一打開蓋子 味噌的香氣四溢，烏龍麵口感偏硬，如果喜歡偏軟口感的話可以再悶一陣子。

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濃厚的湯頭沒有想像中的死鹹的味噌，一咬就斷的烏龍麵,跟きしめん是完全不同的口感。

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偷偷看旁邊客人點了加了蛋的烏龍麵，然後再加點一碗白飯，將蛋黃及味噌淋上飯上的吃法看起來也好美味。如果想喜歡更濃郁口感的話，也有調味料可以使用。

長達60公分的竹子，是放調味料的容器。一邊是一味粉、一邊是七味粉。是本店限定的景色。

店鋪資訊

愛知縣名古屋市中區榮 3-12-19

地下鐵 栄站 徒歩7分鐘

周一~周五11:00~15:00 17:00~22:00(最後點餐21:00)

假日及休假日11:00~22:00(最後點餐21:00)

名古屋除了好吃的美食、具有歷史感、神話感的神宮外，還有非常適合親子旅的樂高樂園、名古屋市科學館；車迷必訪的トヨタ產業技術紀念館；鐵道迷必訪的リニア鉄道館等等，下回可以安排2天1夜的名古屋小旅行，一起來發現名古屋的魅力！

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