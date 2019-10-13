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時尚潮牌「URBAN RESEARCH」首次跨界開設旅宿，長野山麓落成

2019-10-13 08:00Japan Walker

2019年URBAN RESEARCH更將觸角延 伸至服飾之外，跨足旅遊業，選在長野縣蓼科湖畔、海拔1250公尺的八岳山麓，開設了第1間旅宿「TINY GARDEN」。

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★TINY GARDEN 蓼科

喜愛日系品牌的時尚達人，相信對於日本知 名的服飾集團URBAN RESEARCH不會陌生，擁有眾多品牌的時尚集團，以精緻的設計與優良的品質擄獲對時尚保有極高敏感度的個性男女，深受青睞。2019年URBAN RESEARCH更將觸角延 伸至服飾之外，跨足旅遊業，選在長野縣蓼科湖畔、海拔1250公尺的八岳山麓，開設了第1間旅宿「TINY GARDEN」。成功揮灑了時尚品牌拿手的精緻風格，住宿空間分為3種形態，包含改建自湖畔溫泉旅館的「LODGE」、位於露營區森林中 的小木屋「CABIN」，以及直接入住戶外帳篷的「CAMP」，每一處都能感受到時尚品牌獨到的設計與風格。晚餐可品嚐以當地食材打造的頂級套餐、或是BBQ，早餐則是提供以高原蔬食等特 製的Buffet。當然也設有店舖，能購買優質的時尚好物。

LODGE內設有店舖，能購買URBAN RESEARCH的精緻好物。
LODGE內設有店舖，能購買URBAN RESEARCH的精緻好物。
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餐廳提供多樣以當地食材打造的美味餐點。
餐廳提供多樣以當地食材打造的美味餐點。
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在LODGE的露台能享有自然光灑落的悠閒空間。
在LODGE的露台能享有自然光灑落的悠閒空間。
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改建自溫泉旅館的LODGE，設有和室、西式共7間客房，木造的傢俱營造出溫馨氣息。
改建自溫泉旅館的LODGE，設有和室、西式共7間客房，木造的傢俱營造出溫馨氣息。
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採用的備品個個毫不馬虎，展現出URBAN RESEARCH 的拿手時尚風格。
採用的備品個個毫不馬虎，展現出URBAN RESEARCH 的拿手時尚風格。
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以小木屋形式散落於林間的25棟CABIN，能與大自然近距離接觸。
以小木屋形式散落於林間的25棟CABIN，能與大自然近距離接觸。
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一樣大小的CABIN空間分為3種格局，TypeA 為樓中樓，適合家人朋友一同入住...
一樣大小的CABIN空間分為3種格局，TypeA 為樓中樓，適合家人朋友一同入住。
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ECO格局刻意不擺放任何傢俱、寢具，由旅客自由打造。
ECO格局刻意不擺放任何傢俱、寢具，由旅客自由打造。
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