時尚潮牌「URBAN RESEARCH」首次跨界開設旅宿，長野山麓落成
2019-10-13 08:00Japan Walker
2019年URBAN RESEARCH更將觸角延 伸至服飾之外，跨足旅遊業，選在長野縣蓼科湖畔、海拔1250公尺的八岳山麓，開設了第1間旅宿「TINY GARDEN」。
★TINY GARDEN 蓼科
喜愛日系品牌的時尚達人，相信對於日本知 名的服飾集團URBAN RESEARCH不會陌生，擁有眾多品牌的時尚集團，以精緻的設計與優良的品質擄獲對時尚保有極高敏感度的個性男女，深受青睞。2019年URBAN RESEARCH更將觸角延 伸至服飾之外，跨足旅遊業，選在長野縣蓼科湖畔、海拔1250公尺的八岳山麓，開設了第1間旅宿「TINY GARDEN」。成功揮灑了時尚品牌拿手的精緻風格，住宿空間分為3種形態，包含改建自湖畔溫泉旅館的「LODGE」、位於露營區森林中 的小木屋「CABIN」，以及直接入住戶外帳篷的「CAMP」，每一處都能感受到時尚品牌獨到的設計與風格。晚餐可品嚐以當地食材打造的頂級套餐、或是BBQ，早餐則是提供以高原蔬食等特 製的Buffet。當然也設有店舖，能購買優質的時尚好物。
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