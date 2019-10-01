向日葵花海與夜玫瑰點燈秀 APA渡假村上越妙高夏末秋之旅

對於忙碌的現代人來說，旅行常是一種調劑生活的好選擇，說白點就是一種「療癒」，讓人可以從身心上逃離平時工作與日常的煩擾，好好休息一番。

今年夏末秋初，我們再次回到APA渡假村上越妙高，拜訪了今夏新開幕的花海公園「向日葵與掃帚草王國（ひまわりとコキアの王国）」，並在發現另一片夜間限定的薔薇原野。花海與山林相伴，以及渡假村舒適完備的設施及服務，這趟旅程的療癒力無庸置疑，且跟我們一起出發吧。

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向日葵與掃帚草王國：夏黃秋紅 賞花新聖地

藍天白雲與向日葵，是專屬夏日的療癒風景。看著小太陽般的花兒們，成群隨風擺盪，彷彿便能獲得神秘能量似的，心也變得開朗起來。今年起，在APA渡假村上越妙高一帶新闢了一片向日葵花海，園內囊括百萬株27種不同品種的向日葵，結合遠處的妙高山景，構成一幅別是詩意的夏末美景。就在向日葵花海的旁邊，則植了另一片掃帚草園，在夏天呈新綠色的「毛球們」，入秋後將逐漸轉為美麗的紅色，好像要在原野上燃盡生命一般熱烈。這就是APA渡假村上越妙高打造的十萬平方公尺的「向日葵與掃帚草王國」花園！

小太陽向日葵與火球掃帚草的完美組合，在這夏末秋時，是否更顯得能量十足呢？

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向日葵的花季，一般大概在8月開始次第綻放，花園內向日葵種類多，滿開的時間也不大一樣。其中有一些特殊種類，如最高可長到2m高的巨無霸向日葵，顏色偏淺亮的莫內向日葵等，花期甚至更晚一些。而掃帚草一般會在9月下旬開始變色，因而10月會是紅葉期，儘管難免受到氣候變化的影響會有所變化。不過若大家有要計劃旅程，可以上APA渡假村上越妙高的官方Twitter，留意現場花況。

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※官方網站上的意象圖

有關注JAPANKURU的同學，之前應該有先看到我們分享的關於「向日葵與掃帚草王國」的文章，想必也知道今年APA渡假村特別招待外國遊客免費入園的好消息，大家只需要出示護照，就可以省下800日圓的入場費，免費享受廣達兩個東京巨蛋大的花海公園美景。

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向日葵與掃帚草的王國

地址：新潟県妙高市桶海1090

開園日期：8/10（六）～11/17（日）

開園時間：10:00～17:00（16:30 最後入場）

花園教堂咖啡館Mon Ami：浪漫午後 花海主題下午茶

在親近朝氣十足的向日葵後，是否散步散得有點累了？就在向日葵和掃帚草的王國旁，有一間灰白色精緻玲瓏的三角建築，那是一間由教堂改造的咖啡館「Mon Ami」。原本可作為婚禮會場的小教堂，內部依然維持著原本聖潔典雅的設計裝潢，擺上了一樣典雅的餐桌椅，變成了一間小而寧靜的咖啡店。店內巨大的落地窗直面花園內如畫的風景，而在這窗前的座位，可說是咖啡館中的上等座了。當然，如果不想再店內用餐，也可以選擇外帶。

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作為在向日葵和掃帚草花海旁的咖啡店，教堂咖啡Mon Ami的餐點也十分有特色。且不說這裡每天會輪流提供6種不同口味的義式冰淇淋，還有北海道霜淇淋及夾心麵包，但最招牌的餐點當屬以向日葵和掃帚草作為主題設計的下午茶點套餐（1700日圓）了。精緻的三層午茶點心餐盤上，最頂層是代表掃帚草的莓果塔，和代表向日葵的芒果慕斯馬卡龍，第二層則為一樣配色口味的義式冰淇淋及馬卡龍，第三層則用妙高當地產的米粉製成的麵包點心。

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甜度與酸度恰巧的甜點，可另外搭配包括咖啡、紅茶等8種無酒精飲料享用（400日圓），在這浪漫氛圍滿點的室內空間中，度過一個有美景相伴的午後。

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花園教堂咖啡館 Mon Ami

地址：新潟県妙高市桶海1090 向日葵和掃帚草王國區內

營業時間：10:00～17:00（店內用餐最後點餐 16:30 ）

APALLUSION：夜薔薇之丘 晚間限定花海主題

白天的時間徜徉在溫暖的花海中，並在咖啡館中悠然度過午後時光。入了夜，回到酒店用完晚餐休息一下過後，另一片花海在山坡那頭等著我們。

JAPANKURU去年介紹過APA渡假村上越妙高的點燈秀「APALLUSION」，是日本國內最大型的點燈秀，而今年APALLUSION邀到日本著名夜景評論家及夜景藝術創作家丸丸Motoo（丸々もとお）合作，再推出新的點燈秀企劃。結合燈光與大型戶外數位投影技術，打造除了夜間動物森林之外的夜之花海與光雕極光秀。

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穿過動物叢林步道之後，一大片玫瑰花海出現眼前，漫上整個山坡。LED燈交錯於各色玫瑰花朵之間，映出她們在夜色中的婀娜。漫步其中，連拂面的晚風都帶著淡淡的玫瑰花香。嘴裡哼著「野玫瑰」的旋律，從玫瑰花海中走下，還有一片LED燈拼成的玫瑰花園，帶出不同於鮮花的童趣感。走下山坡的一路上，那一道道「綠光」不時照亮頂上的夜空，真恍若極光般灑在山林中。

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配合今年新開幕的「向日葵和掃帚草王國」，APA渡假村上越妙高一樣免費招待外國遊客免費欣賞APALLUSION點燈秀。記得出示護照，便可省下1500日圓（含稅）的入場費，體驗一場非同一般的森林夜。

APALLUSION 2019

地址：APA渡假村上越妙高內

活動期間：6/22（六）～11/17（日）

開放時間：17:00～22:00（21:00最後入場）

吃好睡好與山景溫泉的療癒

日也花海，夜也花海，一天下來儘管心裡很滿足，不過身體還是需要好好休息。入住APA渡假村上越妙高，自然有舒適的設施服務，無論是祭五臟六腑，還是想要泡場可放鬆全身神經與肌肉的溫泉，再倒在軟度適中的床上充電，在這裏都可以實現！這次我們住的是雙床房型，房內備有完整的盥洗用具，並配有舒適的睡衣。不過最開心的，應該是一早睡醒拉開窗簾的時候，見到窗外山景宜人，能更加充滿元氣地開始第二天的旅程。

更多詳細的房型及相關設施介紹，可以參考我們之前的報導。

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充滿電出發！周邊景點別錯過

苗名瀑布

新瀉的日本百名瀑之一的苗名瀑布，落差高達55公尺，溪水奔騰而下震耳欲聾，極具震撼力。秋時紅葉季節溪谷景色優美，而夏時更是不錯的避暑地。

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戶隱神社

擁有兩千多年歷史的老神社戶隱神社，境內擁有400年歷史以上的神木杉木林，其中又以參道兩旁的杉木林為最，漫步其中能強烈感受到某種自然山靈的肅穆感。

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戶隱蕎麥

長野的戶隱蕎麥麵，與岩手的椀子蕎麥麵及島根的出雲蕎麥麵，並稱日本三大蕎麥麵。利用糙蕎麥磨粉製成蕎麥麵，一束一束盛在竹編盤中為其特色，並常會搭配戶隱當地的辣蘿蔔一起。而在上麵前，店家一般會先端出自家醃漬的小菜給客人品嚐。

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善光寺與仲見世商店街

傳說此生只要參拜善光寺一次，就能通往極樂世界。作為信州名寺名勝古蹟的善光寺，擁有一千四百餘年歷史，其本堂更被指定為「國寶」。而善光寺前參道商店街「仲見世通」熱鬧，商店街兩邊的店家也充滿活力，逛起來頗有玩味。

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這一趟APA渡假村上越妙高之旅，讓我們暫時跳出日常的繁忙，透過大自然景色的日夜變換，帶來不一樣的美景與感受，以及渡假村提供的完備設施，得到了五感療癒，也更有動力回到都市中面對接下來的一切挑戰囉！

延伸閱讀： 日本必去六大向日葵景點整合！

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