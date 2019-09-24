尋找秋天的味道 輕井澤「紅葉賞楓」特輯

Tina@ReadyGo

日本秋季的楓葉美景可是赫赫有名，10月中旬到11月是輕井澤賞楓的最佳時間。帶有濃厚度假氣息的輕井澤，是日本的楓葉名所之一！今天ReadyGo整理了從東京到輕井澤的交通方法，以及輕井澤的六大絕美賞風景點。超漂亮的日本楓葉季，千萬可別錯過了，趕快安排旅程，去輕井澤賞楓吧。

交通

從東京市區到輕井澤可以從東京或上野車站搭乘「北陸新幹線」，一個半小時之內可以到達。若是從新宿或池袋出發，要搭乘JR到大宮再轉乘新幹線前往。或是也可以從池袋，立川，橫濱，羽田機場乘坐高速巴士，約三小時可以到達輕井澤。若是想要順便玩透透關東其他地區，不妨購買JR東京廣域周遊券，可在3天內不限次數乘坐關東地區的新幹線、特快列車等普通車廂的指定座席，可以輕鬆到達富士山、伊豆、輕井澤等著名的觀光地。

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白貓自行車

到了輕井澤市區建議可以租借腳踏車，不但能好好遊覽街道，也能輕鬆到達各個景點。從輕井澤車站北口出站，往右轉一直走便可以看到腳踏車租賃店，一天只有500日圓，價格超級划算。

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| 店鋪位置：輕井澤站北口走出來右手邊

| 營業時間：09:00-17:00

銀座通

銀座通距離輕井澤車站約騎腳踏車約15分鐘，單車記得要停放在銀座通腳踏車停車場，可不能亂停在店家門口或路上啊！銀座通雖然不長，但各種好吃美食和點心，像是ERFEUIL 輕井澤銀座店的果醬，和精品小店全都不會少，就等你慢慢逛慢慢發掘。

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| 景點位置：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢８７８

| 交通方式：從輕井澤車站騎單車15分鐘/ 步行22分鐘

雲場池

雲場池是輕井澤超級有名的賞楓景點之一，紅透的楓葉倒映在平靜湖面，形成美麗的倒影。繞池一圈大約會花上半小時，在每個轉角，都能發現秋楓的不同面貌。從車站到雲場池，騎單車大約只要十分鐘的時間，單車記得也要放在一旁的停車場，不能隨意停靠。

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| 景點位置：長野縣北佐久郡輕井澤町大字輕井澤字舊輕井澤

| 交通方式：輕井澤站徒步約15分鐘/ 騎腳踏車約10分鐘抵達

白絲瀑布

白絲瀑布與河水直接流下的瀑布不同,由於是地下水從岩石的表面湧出,透明度高的水如細絲般,就像是白絲一樣。在秋天時周圍的紅葉和白瀑布對比相融，形成一片美麗的景色。因為賞楓季節這裡是熱門景點,想享受白絲瀑布安靜氣氛的人推薦提早過去。

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| 景點位置：北佐久郡軽井沢町長倉

| 交通方式：在輕井澤站搭乘往草津溫泉的巴士，在白糸の滝站下車

鹽澤湖公園

鹽澤湖公園除了可以賞楓，還能採天鵝湖遊船，並有森林迷宮、美術館和超大的兒童遊樂區，慢慢玩可以耗上一整天，很適合一家人來這邊遊玩。在這裡可以好好享受清爽的自然環境和各式各樣的遊樂設施。

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| 景點位置：北佐久郡軽井沢町長倉

| 交通方式：在輕井澤站北口搭乘循環巴士至南輕井澤 塩沢湖 下車即可到達

星野溫泉

星野溫泉距離清井澤站大約20分車程，如果騎自行車前去大概要40分鐘，或可以選擇在輕井澤車站南口搭乘公車。這裡不但有湯屋可以泡湯，溫泉旅館對面的小溪畔種植了數百棵春榆樹，讓你可以在這邊舒服地散步。也有提供美味料理的村民食堂，和很受歡迎的露天圖書館。在星野溫泉可以讓你暫時放慢步調，享受悠閒的片刻。

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交通方式 圖/星野溫泉官網 分享 facebook

| 交通方式：西武觀光巴士

旧碓氷峠見晴台

碓冰峠見晴台不但人少清幽，還可以登高望遠，除了可遠眺美麗的群馬縣諸山之外，還有雲海、紅葉等無敵美景，並可呼吸新鮮空氣，來一場芬多精森林浴。這裡同時也是長野縣、群馬縣的交界處，別忘了在見晴台拍一張兩腳橫跨兩縣的照片喔！

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| 景點位置：〒389-0101長野県北佐久郡軽井沢町峠町

| 交通方式：JR軽井沢駅開車或搭乘計程車15分，或在東急ハーベストクラブ站搭乘輕井澤紅色巴士(因為是坡度的山路，不建議騎腳踏車)

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