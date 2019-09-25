去日本菅平高原露營一晚！在山巒環繞中「泡著大浴場、賞星空」

【圖．文｜行遍天下】

不靠海的長野縣山巒環繞，自江戶時代以來就是擁有處處精彩的溫泉風貌，更因為是日本阿爾卑斯山脈的中心地帶，高山成就了許多的自然特色，冬天時豐厚雪量與高原地形共構成優質滑雪場，夏天時綠意盎然則成了避暑與渡假的勝地。

菅平高原地區有適合露營的美好場地。 分享 facebook

距離上田市區只要短短不到一小時的菅平高原地區，在海拔1,200公尺的高度間，即使夏天最炎熱時也僅不過20度左右的氣溫，怡然與爽颯的森林微風，成了消暑與心靈休日的最佳去處，徜徉在大自然懷抱裡，在菅平高原展開露營活動最適合不過了。

前往菅平高原露營最佳方式就是開著車自駕遊前往，「菅平高原家庭露營場」在冬季時是滑雪勝地，夏天時則是最愉快的露營場所。採取一應俱全式的露營方式，所有器材都能在詢問處租借，只要和心愛的家人與朋友一同前往就足夠。

開著車前往，可以自在借到各種設備。 分享 facebook

就著規劃整齊的營地草地展開愉快的露營體驗，帳篷、睡袋、客廳帳、烤肉架與用品、食物等都一應俱全。完善的廁所環境與大浴場更能讓每個入住的旅客都得到身心靈的大滿足。夜晚來臨時，偶爾遇見了日本小朋友暑期活動展開的營火晚會，熊熊螢火點亮夜的高原，更增加了幸福感。

夜晚時間，遇見了日本小朋友暑期活動展開。 分享 facebook

一夜醒來之後，離開前可別忘了品嚐菅平高原鄰近地區的超級美味，在菅平高原半山腰一處被冠上「全信州最好吃漢堡」的SUGADAIRA DIAMOND DUST CAFÉ，被饕客熱愛的漢堡每日採自菅平高原間野菜以及番茄，融入全牛肉汁甜美的漢堡肉吸引了嗜肉一族的熱愛；另外超長熱狗、起士海漢堡也是超人氣選擇。

菅平高原半山腰一處被冠上「全信州最好吃漢堡」。 分享 facebook

彷彿瀑布般傾洩而下的起士海漢堡。 分享 facebook

超長熱狗也是超人氣選擇。 分享 facebook

更有伴手禮店菅清園旁的「SUGA CAFE」，老美式巴士前的清爽午茶地點，炸得熱騰騰撒入糖粉的鬆軟麵包，擠上濃厚牛奶冰淇淋的「炸麵包冰淇淋」，冰火雙重體驗的甜蜜口感，讓人一口接一口停不下來的馬上全部吃光光！

老美式巴士前的清爽午茶地點。 分享 facebook

擠上濃厚牛奶冰淇淋的「炸麵包冰淇淋」。 分享 facebook





一起去當個日本人





景點介紹

菅平高原家庭露營場

地址｜長野縣上田市菅平高原

電話｜+81-268-74-2408

時間｜8:00～20:00(敬請事先電話預約，10月下旬至隔年5月上旬休)

網址｜sugadaira.camp

費用｜一處營地5,500円起(至多住宿5人)、租借帳篷5,000円、睡袋2,000円、烤肉架1,000円。更多請見官網





SUGADAIRA DIAMOND DUST CAFÉ (ダイヤモンドダストＣＡＦＥ)

地址｜長野縣上田市菅平高原386-2204

電話｜+81-268-74-2873

時間｜夏季10:30～22:00、冬季10:30～21:00(L.O至打烊前30分鐘)

臉書｜Diamond Dust, Ltd.

費用｜經典牛肉漢堡830円、起士牛肉漢堡900円、超長熱狗620円(以上均為單點價)





SUGA CAFÉ(菅清園)

地址｜長野縣上田市菅平高原1224-6

電話｜+81- 268-74-2525

時間｜9:00～18:00(週三休)

費用｜高原濃厚牛奶冰淇淋350円、炸麵包冰淇淋350円