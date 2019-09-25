親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

專訪／毫不起眼卻蘊藏生命力 讓孩子愛上的這間學校魅力何在？

印度強國宇宙：「低成本上太空」的野心可行嗎？

去日本菅平高原露營一晚！在山巒環繞中「泡著大浴場、賞星空」

2019-09-25 09:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

不靠海的長野縣山巒環繞，自江戶時代以來就是擁有處處精彩的溫泉風貌，更因為是日本阿爾卑斯山脈的中心地帶，高山成就了許多的自然特色，冬天時豐厚雪量與高原地形共構成優質滑雪場，夏天時綠意盎然則成了避暑與渡假的勝地。

菅平高原地區有適合露營的美好場地。
菅平高原地區有適合露營的美好場地。
分享

距離上田市區只要短短不到一小時的菅平高原地區，在海拔1,200公尺的高度間，即使夏天最炎熱時也僅不過20度左右的氣溫，怡然與爽颯的森林微風，成了消暑與心靈休日的最佳去處，徜徉在大自然懷抱裡，在菅平高原展開露營活動最適合不過了。

前往菅平高原露營最佳方式就是開著車自駕遊前往，「菅平高原家庭露營場」在冬季時是滑雪勝地，夏天時則是最愉快的露營場所。採取一應俱全式的露營方式，所有器材都能在詢問處租借，只要和心愛的家人與朋友一同前往就足夠。

開著車前往，可以自在借到各種設備。
開著車前往，可以自在借到各種設備。
分享

就著規劃整齊的營地草地展開愉快的露營體驗，帳篷、睡袋、客廳帳、烤肉架與用品、食物等都一應俱全。完善的廁所環境與大浴場更能讓每個入住的旅客都得到身心靈的大滿足。夜晚來臨時，偶爾遇見了日本小朋友暑期活動展開的營火晚會，熊熊螢火點亮夜的高原，更增加了幸福感。

夜晚時間，遇見了日本小朋友暑期活動展開。
夜晚時間，遇見了日本小朋友暑期活動展開。
分享

一夜醒來之後，離開前可別忘了品嚐菅平高原鄰近地區的超級美味，在菅平高原半山腰一處被冠上「全信州最好吃漢堡」的SUGADAIRA DIAMOND DUST CAFÉ，被饕客熱愛的漢堡每日採自菅平高原間野菜以及番茄，融入全牛肉汁甜美的漢堡肉吸引了嗜肉一族的熱愛；另外超長熱狗、起士海漢堡也是超人氣選擇。

菅平高原半山腰一處被冠上「全信州最好吃漢堡」。
菅平高原半山腰一處被冠上「全信州最好吃漢堡」。
分享

彷彿瀑布般傾洩而下的起士海漢堡。
彷彿瀑布般傾洩而下的起士海漢堡。
分享

超長熱狗也是超人氣選擇。
超長熱狗也是超人氣選擇。
分享

更有伴手禮店菅清園旁的「SUGA CAFE」，老美式巴士前的清爽午茶地點，炸得熱騰騰撒入糖粉的鬆軟麵包，擠上濃厚牛奶冰淇淋的「炸麵包冰淇淋」，冰火雙重體驗的甜蜜口感，讓人一口接一口停不下來的馬上全部吃光光！

老美式巴士前的清爽午茶地點。
老美式巴士前的清爽午茶地點。
分享

擠上濃厚牛奶冰淇淋的「炸麵包冰淇淋」。
擠上濃厚牛奶冰淇淋的「炸麵包冰淇淋」。
分享

　

一起去當個日本人

　

景點介紹

菅平高原家庭露營場

地址｜長野縣上田市菅平高原

電話｜+81-268-74-2408

時間｜8:00～20:00(敬請事先電話預約，10月下旬至隔年5月上旬休)

網址｜sugadaira.camp

費用｜一處營地5,500円起(至多住宿5人)、租借帳篷5,000円、睡袋2,000円、烤肉架1,000円。更多請見官網

　

SUGADAIRA DIAMOND DUST CAFÉ (ダイヤモンドダストＣＡＦＥ)

地址｜長野縣上田市菅平高原386-2204

電話｜+81-268-74-2873

時間｜夏季10:30～22:00、冬季10:30～21:00(L.O至打烊前30分鐘)

臉書｜Diamond Dust, Ltd.

費用｜經典牛肉漢堡830円、起士牛肉漢堡900円、超長熱狗620円(以上均為單點價)

　

SUGA CAFÉ(菅清園)

地址｜長野縣上田市菅平高原1224-6

電話｜+81- 268-74-2525

時間｜9:00～18:00(週三休)

費用｜高原濃厚牛奶冰淇淋350円、炸麵包冰淇淋350円

露營漢堡冰淇淋

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

2000年悠久歷史別所 6座「外湯」溫泉可以一天泡完

2019-09-24 11:02

尋找秋天的味道 輕井澤「紅葉賞楓」特輯

2019-09-24 10:09

越前蟹、若狹河豚、近江牛 日本北陸限定美食一生必嘗！

2019-09-17 10:10

新瀉夏末新打卡景點！妙高山向日葵＋掃帚草王國

2019-09-13 10:00

台灣人沒看過的吃法！日本長野用「整條香魚」的豪邁拉麵

2019-09-09 10:02

日本中部4縣2市走透透！ 日本中部自助旅行懶人包

2019-09-07 10:04

【日本懶人包】名古屋機場交通＆吃喝玩樂完整攻略 一篇搞定

2019-08-31 11:07

這輩子沒去過絕對會後悔！ 日本「上高地」交通行程懶人包

2019-08-25 11:58

體驗江戶時代旅人風情　漫步中山道「馬籠宿與妻籠宿」

2019-08-23 10:04

媽！我去爬富士山了！網友的「吉田路線」行前預備分享

2019-08-16 08:00

大阪1小時「神戶動物王國」和可愛動物零距離接觸

2019-08-04 10:00

連放12小時！日本中部「3大煙火祭」 還能看古城、吃小吃

2019-07-22 13:33

北陸小京都！金澤魅力滿滿　交通、景點美食、自由行懶人包

2019-07-21 08:00

如世外桃源般的奈良天川村，讓夏季來趟涼感水岸旅吧

2019-07-12 18:43

原子彈下的悲劇！廣島「和平紀念公園、原爆館」

2019-09-21 21:30

「愛知三年展」 情之時代在名古屋

2019-09-02 21:29

在輕井澤喝「冷卻酒」配「現燻起司、香魚」！享受食慾之秋限時1個月

2019-08-29 18:46

2020年白川鄉合掌村點燈日程公布！世界遺產級絕景預約小攻略

2019-07-05 11:01

名古屋代表美食特搜！ 吃過這一味才代表你去過名古屋喔

2019-07-01 16:33

日本樂高樂園「忍者旋風」7月1日開幕！名古屋5個「親子旅遊」必去景點

2019-06-15 08:04

紅葉聖地健行！日本「涸沢＋上高地」氣勢恢宏的絕景

2019-06-07 09:00

前進日本北陸！細細品味「和風建築」的懷舊風情

2019-06-02 11:14

雙人棺材、兔子頭觀音像！1200年古廟好惡搞 背後原因讓人心酸

2019-05-26 10:43

走跳世界／遊日本佐渡島 搭神隱少女盆舟尋奇

2019-05-22 12:06

萌翻天！北陸必訪可愛動物區給你最療癒的日本行

2019-05-20 15:21

走跳世界／日本佐渡金銀島 圓一個淘金夢

2019-05-14 11:23

天婦羅、炸蝦飯糰、鰻魚飯　「名古屋必吃美食」推薦特輯

2019-05-07 10:02

福井必去3景點！豪華日式美味　最強的「鰻魚料理」專門店推薦

2019-05-01 10:00

東京近郊小旅行！「江之島、鎌倉」不只有新鮮美食又有遼闊海景

2019-05-01 08:00

日本中部旅遊新選擇 「名古屋」近郊景點大公開！

2019-04-28 10:05

11.2KM「彩虹之路」 日本神秘5湖隱藏小漁村

2019-04-23 08:01

2000棵櫻花！「粉紅花海」狂炸佐渡真野公園　入夜還有夜櫻可以看

2019-04-14 09:30

日本「福井嶺南」4處能量景點！在療癒的海潮聲中醒來

2019-04-11 09:00

白雪皚皚！富士山不容錯過的８大精彩體驗

2019-04-09 10:00

買咖啡送早餐！4間必吃的「名古屋喫茶店」　小倉紅豆吐司甜而不膩

2019-04-04 08:23

日本福井大推薦！４個讓你可以放鬆心靈的好居所

2019-04-03 08:01

春天賞不一樣的「櫻」　7個你該到到「富士芝櫻祭」走紅毯的理由！

2019-04-02 10:03

周遊巴士玩「金澤」新舊融合的魅力小京都！

2019-03-31 22:00

65年不換的味噌老醬汁！3間「味噌控」必吃的名古屋B級美食

2019-03-24 11:10
看更多

熱門文章

南韓爆A肝疫情！官方籲別吃蜆仔 這群人赴韓最危險

2019-09-17 16:30

韓國愉快心情全泡湯！時尚部落客Nancy爆「超雷網美店」　驚呼：飲料不好喝，廁所還很臭！

2019-09-19 21:33

又有國人急病滯日！醫療費兩天4百多萬元陷入困境

2019-09-15 10:56

超厚奶蓋必喝！星巴克秋季新品「焦糖奶蓋latte」甜鹹奶蓋＋漸層焦糖超欠喝

2019-09-23 13:36

東京迪士尼「美女與野獸園區」明年4/15開幕！30公尺高城堡、大型茶杯進入卡通經典場景

2019-09-20 15:24

不需500元押金！新版西瓜卡「Welcome Suica」玩東京更方便

2019-09-19 10:20

滿山紅葉彷彿火焰山！日本東北6處「賞楓勝地」　還能聽船夫唱歌

2019-09-18 17:21

韓妞人手一桶！橄欖油油炸「油漆桶洋芋片」根本減肥嘴饞的神器

2019-09-19 13:01

免費去大阪3天2夜！「梅田購物達人」招募中　再送萬元吹風機

2019-09-21 11:50

7款百萬跑車免費開！沖繩新開飯店超狂　一層一戶、機場接送＋酒吧暢飲全免費

2019-09-16 17:06

搭郵輪旅遊去！ 釜山、沖繩郵輪旅遊包車玩法大公開

2019-09-18 08:59

尋找秋天的味道 輕井澤「紅葉賞楓」特輯

2019-09-24 10:09

到沖繩就是要吃肉！大口吃肉的餐廳推薦

2019-09-22 12:00

北海道鐵道小旅行　懷舊的花咲線之旅

2019-09-24 08:03

京都文青微旅行！ 入住ENSO ANGO 體驗古都的今日與往昔

2019-09-20 21:03

「誠品生活日本橋」店景曝光！台式美學席捲東京9/27正式開幕

2019-09-24 13:47

Kitty、蛋黃哥相伴入眠！日本首間「三麗鷗主題酒店」8種角色滿足粉絲心

2019-09-19 10:44

京都穿和服打卡 5大IG熱點曝光！這些店家千款可選 保證不撞衫

2019-09-23 11:46

吃得到3間「百年料亭」日本料理！新潟最新觀光列車「海里」10月登場

2019-09-21 12:30

日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

2019-09-12 10:24

亞洲賞楓葉景點大公開！ 2019日韓台賞楓攻略一次看

2019-09-19 10:18

2019年日本「紅葉情報預測」出爐！秋意美景別錯過

2019-09-11 09:00

韓國9月27日就能賞楓紅 還有「粉紅亂子草」夢幻花海可看

2019-09-19 08:02

雲霄飛車級超陡坡？ 帶你上天堂的日本江島大橋

2019-09-09 21:01

東京銀座高人氣網紅烏龍麵！ 當日式傳統烏龍麵結合現代潮流風格-Tsuru Ton Tan

2019-09-19 10:59

宛若時光倒轉的岩手精緻老宅複合旅宿「栗駒茶屋」

2019-09-21 22:00

辦手禮怎麼選？2019日本必買藥品秘笈

2019-09-14 09:00

2000年悠久歷史別所 6座「外湯」溫泉可以一天泡完

2019-09-24 11:02

「2020東京奧運」購票、比賽時間、場地全攻略

2019-08-29 09:01

史上17個最具影響力的漢堡之一 衝擊味蕾的橫濱美味「UMAMI BURGER」

2019-09-17 12:42

前進冬季山形，坐擁溫泉、賞雪、滑雪 享受北國別致風情

2019-09-23 10:01

來吧~拜訪川越古色古香的星巴克 淋漓盡致的日本區域性地標店

2019-09-10 12:00

越前蟹、若狹河豚、近江牛 日本北陸限定美食一生必嘗！

2019-09-17 10:10

陰晴不定富士山 每年30萬人次「解鎖」

2019-09-13 10:28

趁韓幣貶值來去韓國！韓國景點自由行適合小資女的５大理由

2019-09-11 22:00

啤酒肚再見！日本麒麟推出「減肥啤酒」喝了會消肚子，簡直就是奇蹟神作

2019-09-06 00:45

韓國洪川大明滑雪場懶人包！ 洪川大明滑雪場交通、課程整理

2019-09-20 10:58

【大阪懶人包】第一次來大阪 就該來拜訪這10大景點

2019-09-13 11:00

成片碧綠「波波草」長胖中！ 450萬株日本超萌掃帚草 9月底花毯翻轉艷紅

2019-09-04 16:40

可口可樂推出新口味！這回是酸酸甜甜的「蘋果可樂」

2019-09-10 14:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top