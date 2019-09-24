2000年悠久歷史別所 6座「外湯」溫泉可以一天泡完

【圖．文｜行遍天下】

悠悠晃晃前進距離上田市好近的「別所溫泉」，在這座已經有2000年歷史的溫泉區展開舒心之旅。擁有悠長歷史的別所溫泉，是信州地區歷史最悠久也最古老的溫泉鄉，也因為這裡有著許多森嚴古剎，更被稱為「信州的鎌倉」。

別所溫泉的車站，古樸很美。 分享 facebook

別所溫泉湯質觸感滑嫩，讓泡過的人都讚嘆肌膚變好，更有「美人之湯」之稱，也因為地熱豐富，在別所溫泉街上更有許多外湯，即使不住宿，也能泡上好幾回。大大小小的外湯共計6處，最知名的外湯共有三處，戰國名將真田一族所療癒泡湯的「石湯」、慈覺大師円仁熱愛的「大師湯」、木曾義仲的「大湯」最為有名，只要時間允許的話，全部都可步行到達，讓肌膚感受一次的寵愛。

慈覺大師円仁熱愛的「大師湯」。 分享 facebook

木曾義仲的「大湯」。 分享 facebook

若是想要讓身體徹底解放休息，就該投宿在「南条旅館」之內，帶著大正浪漫的氣氛與黑膠唱片的傳送，讓療癒的泡湯旅行特別優雅，身處由大石頭堆砌出的戶外湯池中，感受美人湯的潤澤、吃上由店家精心料理的「七苦離套餐」，更能加乘地脫離七苦。

「南条旅館」內的房間。 分享 facebook

「南条旅館」內的房間。 分享 facebook

日式風情庭園，散步其中相當優雅。 分享 facebook

由店家精心料理的「七苦離套餐」。 分享 facebook

在別所大小6個外湯中，更有一處開放公園提供著免費ななくり足湯，小巧溫泉池乘蔭於木造涼亭下，在秋天時散步至此，可以稍做停留，將自己的腳浸泡在溫泉間，真有種舒暢的感受。

足湯旁更有一尊湯掛地藏，地藏石像輾轉流經來到了上田，而被供奉於此，在湧出的泉源旁留了下來，當地人相傳，只要誠心地舀上一池泉水並幫地藏淨身潔淨，心中默許的願望不久便會心想事成呢！

小巧溫泉池乘蔭於木造涼亭下。 分享 facebook

舀上一池泉水並幫地藏淨身潔淨。 分享 facebook

泡完湯舒暢身心，別忘了到別所溫泉區最受歡迎的義式冰淇淋店「ハレテラス」(ハレterrace)冰鎮身心，就著戶外的山巒時光與小木屋風景，口齒留香的抹茶、牛奶、草莓等濃得化不開的味蕾冰體驗，恰恰好療癒了暖呼呼的身體，也徹底的紓解身心靈了。

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冰淇淋夾在泡芙內，非常美味。 分享 facebook





一起去當個日本人





景點介紹

別所溫泉外湯

地址｜長野縣上田市別所溫泉

時間｜石湯6:00～22:00（第2、4個週二休）、大師湯6:00～22:00（第1、3個週五休）、大湯6:00～22:00（第1、3個週三休）

官網｜www.bessho-spa.jp

費用｜一次150円。足湯免費





南条旅館

地址｜長野縣上田市別所溫泉212

電話｜+81-268-38-2800

網址｜www.nanjyoryokan.com

費用｜標準客房1泊2食1人約12,000円起(另有多種選擇以官網公佈為主)





ハレテラス(ハレterrace)

地址｜長野縣上田市別所溫泉1699-1

電話｜+81-268-38-2047

網址｜ハレterrace

時間｜10:00～18:00

費用｜義式Gelato單口味350円、雙口味450円、泡芙餅皮單口味450円





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