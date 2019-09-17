越前蟹、若狹河豚、近江牛 日本北陸限定美食一生必嘗！

2019-09-17 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／專題報導



美食是許多人認識一個城市最直接的方式，大啖各地別具特色的佳肴，更是旅途中最美麗的期待。來到日本福井縣，一定要品嘗季節限定的越前蟹、若狹河豚，還有日本三大和牛之一的「近江牛料理」。

日本北陸知名景點「金澤東茶屋街」。 圖／有行旅提供 分享 facebook

冬季限定 頂級美饌出列

香港美食家蔡瀾曾說過：「若是蟹癡，一生一定要去一次福井吃越前蟹。」每年11月~3月只在冬季開放捕撈。在日本福井地區越前海域所捕獲的松葉蟹，又被稱之為「越前蟹」，被認為是同蟹種中最美味，身價最高的，有「王者之蟹」封號。越前蟹外觀頭小，腿細長，身分證是腳上的黃色識別標誌，唯有達到嚴格認證標準，才能掛上黃牌認證，也因其珍貴無比，為地域限定不外銷的福井限定美食，是日本皇室每年指定品嘗的極品美饌。

日本冬季限定頂級美饌「越前蟹」。 圖／有行旅提供 分享 facebook

另外，使用日本福井縣特產的福井梅汁混在飼料中餵食，細心呵護下長成的「若狹河豚」肉質飽滿且具有高營養價值，這也是冬季才有的限定美饌；為日本三大和牛之一的「近江牛」，產地僅限滋賀縣，因此，一年生產數量只有5000頭（澳洲每年屠宰的牛有五千萬頭），不僅無法出口，連日本其他地區都很難品嘗到。其油花分布平均，入口即化無須太多咀嚼，品嘗過程每每會讓人產生「美好的時光總是如此短暫」的詠嘆。還要品嘗日本料理名店「吉兆」的松花堂懷石料理、在標高130公尺的金澤日航酒店30樓，享用對於日本海、能登的食材瞭若指掌的La Plage主廚九鬼善，所呈現究極的法式美味。

肉質飽滿且具有高營養價值的「若狹河豚」。 圖／有行旅提供 分享 facebook

冬之溫泉 體驗頂級旅宿

福井蘆原溫泉開湯130餘年，在漫長歷史與傳統傳承之中，「格蘭帝亞芳泉」則為區域中唯一有房內露天風呂的溫泉旅館。旅館本身被列為五星之宿、百選旅館之外，其別邸「個止吹氣亭」更是頂級旅宿。每間房型皆有不同旨趣，客室皆是客人「私的空間」，可在此享受低調而極上的時光。室內露天風呂皆可眺望庭園，冬季若幸運將有雪景伴隨泡湯，達到奢華極致。

大阪城公園賞梅。 圖／有行旅提供 分享 facebook

京都祕境 感受原始風景

「美山茅葺屋村落」位於京都府中央位置的山里之間，被森林環繞，沿途穿過美山川與棚野川，入住在茅葺小屋的居民就依靠山河生活，這裡保留了古日本的原始風景，被譽為京都祕境。現在美山町中保存多數茅葺民家，與白川鄉合掌村相同，也有著獨特的傳統技法，且因其歷史景觀保存良好，被政府選定為國家重要傳統建造物保存地區。此處因位於山中，其美景令人讚嘆，行走其間，彷彿走入童話世界。

日本北陸知名景點「兼六園雪吊」。 圖／有行旅提供 分享 facebook

如果你想去

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