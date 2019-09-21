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原子彈下的悲劇！廣島「和平紀念公園、原爆館」

2019-09-21 21:30背包客棧

【作者:hanahanatour】

圖／背包客棧
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是的，這是一個應該沉默地沒有色彩的被哀悼的地方

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兒童和婦女，永遠是戰爭最大的受害者……

距離寫滿兩年的時間越來越近，真的很想加速把心裡重要的景點全部寫出來，今年是第二次世界大戰結束的七十週年，我們來談談廣島的和平紀念公園。整個和平紀念公園其實包含了收藏資料的平和紀念館以及開放的原爆圓頂屋跟鄰近區塊，關於二次世界大戰和原子彈，這個禮拜，我們來說說廣島，還有這些時代裡，一般人的生活。

過了很多年，終於來到這個地方。也算是為這幾年少數被清楚記載的人類黑暗歷史做一個結束吧，相對於歐美或者是東南亞的屠殺或戰爭紀念館的強調真實還原以及保存，日本的紀念館其實更讓我感受到一些人類正面向上的積極性（當然還是有很多保存啦，畢竟是龜毛的民族無誤ＸＤ），那麼多的紙鶴那麼多的反省那麼多的呼籲，那種深惡痛絕，深切期許不要再重蹈覆徹的痛苦以及努力～

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如今非常和平的河岸，當初滿是因為嚴重灼傷而跳入河裡的人群

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有超過一萬名以上的學生於第二次世界大戰中，其中死於原子彈爆炸的，便有七千人之多～

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色彩斑爛的紙鶴，在日本是祈求和平的象徵

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宮島神社內部的慰靈碑

我在廣島住了五天，除了幾乎哪裡都會有的慰靈碑之外，每一天都能看到許多人站在這裡為了人類不要有再一次投擲原子彈的行為而努力。在原爆圓頂屋前（日文：原爆ドーム）首先攔住我的是一個阿姨，非常地客氣的問我現在是不是有時間可不可以陪她練習一下英文的講解，想著反正是來廣島的第一天，之後還有時間，就這樣地聽聽他們怎麼說這件事情好了。答應了之後只見她搬出厚厚一疊資料，從這棟建築的由來開始一路細細娓娓道來～原來當初由於日本西化，非常流行西方建築師來日本興建各式的建築，這棟建築物由捷克的設計師監督而於1910年完工，之後便陸續成為廣島縣的重要展示會場，由於其位於原子彈落下時兩百公尺的下方，相對沒有受到橫向的衝擊波破壞，故保存至今，也成為現在廣島和平紀念公園重要古蹟的一部分。

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在極度的高溫之下，唯一能倖存的只有先進的鋼筋水泥建築

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而除了建築物的歷史來由之外，阿姨從飛機炸彈的型號、爆炸時候的方式、風速以及產生的溫度開始，非常客觀地告訴我這個現在看起來非常和平的地方過去曾經發生了什麼事。非常讓我驚訝的，她沒有試圖定義發生的原因，沒有誰誰誰真的很過分或是誰誰誰真的好可憐這樣子情緒的話語（你知道人類其實常是充滿自我憐憫的，這也是一種安慰自己或者整個民族的手段，有時候更間接導致了進一步的對立）只是不斷地向我詢問以修正更精確的英文用字好表達給接下來有興趣也願意聽的人。好讓更多的人能夠知道在這座城市，曾經發生了什麼樣子的事。

整個流程進展大約半小時左右，在簡單地交談完了之後，她送給了我一隻手摺的紙鶴，問我是不是願意參加反對歐美國家再次使用原子彈的連署。我說好，簽完之後她給了我一張紙，上面用日文寫著：「這是我們的部落格，所有關於原子彈爆炸的問題，您都可以在這裡得到解答。」不斷地道謝送我們走了，我可以輕易地感覺到她的真誠，事實上在這裡做義工是完全沒有回報的，從她四十幾歲到現在已經說了十幾年，他們只是為了自己所相信的東西而努力，多一個是一個，用自己的時間還有生命告訴別人這個地方發生過的故事，看似沒有回報有些癡傻，但這何嘗又不是一種完整人生的方法對吧。我們都應該為我們所相信的事情而努力，我還是相信這是獲得快樂人生的不二法門。...

原文出處：廣島。原爆館。和平紀念公園

延伸閱讀：最強蜜月小島。義大利卡布里島

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