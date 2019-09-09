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台灣人沒看過的吃法！日本長野用「整條香魚」的豪邁拉麵

2019-09-09 10:02行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

源於上田市川魚料理店「鯉西」老闆西澤德雄的創意，季節限定的在千曲川旁架設起提供「六文錢香魚拉麵」，烤得恰到好處的香魚與拉麵的組合，簡直大滿足。

放上整尾香魚的拉麵，視覺很驚人。
放上整尾香魚的拉麵，視覺很驚人。
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有感於現在年輕人逐漸不喜歡吃香魚的現況，老闆西澤先生獨家研發了這款又時尚、又傳統的創意拉麵。在炎炎夏日時於千曲川捕獲的鮮美香魚，把一整隻香魚以備長炭串烤之後，加入以50隻香魚骨熬煮12小時的清澈湯頭完成拉麵，成為獨有的「香魚拉麵」。

夏天才開立的店家，就設在千曲川旁邊。
夏天才開立的店家，就設在千曲川旁邊。
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市內沒有冷氣，開闊空間也很舒適。
市內沒有冷氣，開闊空間也很舒適。
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創意的點子還不只這樣，再把香魚肉搗碎捏成圓球形狀，放入六個組成六文錢形狀，也是為了代表著上田市的真田家族家紋的表現。除此之外更有整隻香魚不浪費的酥炸魚骨料理，配上店家特製的淡甜醬油一起吃最對味。

現場也能看見現烤香魚。
現場也能看見現烤香魚。
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酥炸魚骨料理滋味鹹鹹甜甜，非常美味。
酥炸魚骨料理滋味鹹鹹甜甜，非常美味。
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景點介紹

鯉西つけば小屋

地址｜長野縣上田市常田1-5

電話｜ +81-268-23-2438

時間｜11:00～21:00(只在每年4至10月營業)

網址｜www.koinishi.com/framemain.html

價錢｜香魚拉麵1,200円、六文錢香魚拉麵1,500円、酥炸香魚骨350円

　

更多好吃好玩：【影音】日本長野上田小時光 微住一週間

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