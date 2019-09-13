新瀉夏末新打卡景點！妙高山向日葵＋掃帚草王國

夏日賞花，除了初夏的繡球花、以北海道為最的薰衣草外，另一重頭戲莫過於向日葵了！藍天白雲與黃燦燦的向日葵花海，光看就能獲得滿滿元氣。之前JAPANKURU的駐站作者薇薇安有跟大家介紹過在東京向日葵花田，這次我們要帶大家前進上越妙高一帶，探訪一片新的向日葵花海，同時還能欣賞到毛茸茸的掃帚草的花園。

寫在看花前的小故事

向日葵是在江戶時代自中國傳入日本，最早叫做叫「丈菊」，別名「迎陽花」，而後因取中文花名「向日葵」之意，日文稱「ひまわり」，也有一段時間寫作「日廻り」。向日葵剛入日本時，其實日本人並沒有很喜歡，覺得這花太大，少了一般花兒可愛精巧的感覺。後來是因為1666年時出版的日本最早的百科書《訓蒙圖彙》（きんもうずい），受到當時以及後代園藝師們的喜愛，而裡面記載了關於向日葵的資料，也使其開始作為觀賞花應用於園藝中。

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不過現在受大家歡迎的向日葵花海，比較多是作為農業用途，卻也同時成為地方創生提供了幫助。例如之前跟大家介紹過的清瀨向日葵花田，便是在休耕時作為肥料養田而種植。而日本最大也最老的向日葵花海——北海道北龍町的向日葵之里也是如此。

花季過後，滿地的小太陽們將沒入土地之下，成為供養當地農田的新能量，是否也正符合它向陽溫暖的精神呢？（笑）

向日葵與掃帚草的相遇 APA飯店渡假村新庭園

青空與金黃的向日葵花海，是不少日本動漫遊戲中常出現的夏季場景，不知何時，也讓不少人產生了來日本看向日葵花海的憧憬。擁有金氏世界紀錄等級點燈秀的APA飯店渡假村，今年也在妙高山地上，打造了一片新的景點「向日葵和掃帚草王國」，找來曾被伊麗莎白女王成為「綠的設計師」的日本地景設計師——石原和幸操刀設計，將向日葵花田、掃帚草以及妙高山山景結合，開闢大家對於上越妙高夏日景緻的新印象。

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在APA飯店渡假村廣達十萬平方公尺的「向日葵和掃帚草王國」中，種有上百萬株向日葵，其中種類多達27種，與此同時園內還種植了50萬左右的掃帚草，隨著秋日的到來，這些毛茸茸的傢伙將自綠轉紅，彷彿燎原之火般壯觀。要說賞掃帚草，比較著名的景點當屬茨城的國營日立海濱公園，不過如今到上越妙高也有機會看到，還能欣賞到向日葵，可說是個殺底片的好地方啊。

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美麗的花海與自然景色中，自然少不了一間可以讓人坐下來休息放鬆的室內空間。在「向日葵與掃帚草王國」旁有一間玲瓏的教堂。過去曾經作為教堂空間使用，如今則改為咖啡午茶空間經營。教堂內落地窗向著花田，景色怡人愜意不說，還有搭配向日葵及掃帚草特別設計的午茶點心組，嚐起來亦非常有意思。

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今年新開的「向日葵和掃帚草王國」，基本入園費是800日圓，另外有搭配APA飯店渡假村及APA點燈秀「APALLUSION」有不同的套票組合。好康的是，正由於今年新開，針對外國遊客，官方提供了免費入園參觀的優惠（需出示護照喔），今秋如果有計畫到上越妙高一帶走走的同學，可真要把握機會！

向日葵與掃帚草王國（ひまわりとコキア王国）

地址：新潟県妙高市桶海1090

開放期間：8/10～11/17

開園時間：10:00～17:00（最後入場16:30）

延伸閱讀： 東京夏日限定・清瀬向日葵・地方創生

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