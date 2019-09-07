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日本中部4縣2市走透透！ 日本中部自助旅行懶人包

2019-09-07 10:04Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

日本中部自助旅行：愛知縣

愛知縣內不僅有著名的名古屋城，還有許多的文化遺產祭典，可說是個非常具有人文風景的都市呢，但除了豐富的歷史文化外，這裡也有許多的趣味手作體驗，能夠讓我們以不同的角度去了解日本文化哦，現在就讓我們一起來看看這些特別的文化體驗活動吧！

日本愛知縣玩法＃1

海玻璃&貝殼雜貨手作體驗

▲日本中部自助旅行-愛知縣貝殼DIY體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
▲日本中部自助旅行-愛知縣貝殼DIY體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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這次介紹的日本中部4縣2市，大多都有靠海，擁有非常豐富的海洋資源，因此來到愛知縣除了名古屋城、犬山城、LEGO LAND等景點，也一定要體驗一下頗具在地特色的玩法，其中位於海岸邊的衝浪教室「Keeper Surf Station」，就可以體驗海玻璃&貝殼雜貨DIY的樂趣！

用美麗的貝殼、海沙、海玻璃，依照自己的喜好裝飾在相框或筆筒上，設計出專屬於您的海洋風小物，絕對比在紀念品店買的東西更具意義性，就像是每塊零碎但各具特色的海玻璃般閃亮耀眼。

日本愛知縣玩法＃2

招財貓彩繪體驗

▲日本中部自助旅行-愛知縣招財貓博物館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲日本中部自助旅行-愛知縣招財貓博物館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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大家對於日本招財貓一定都不陌生，但應該很少人知道招財貓最早出自於愛知縣瀨戶市，還有收藏約5000隻招財貓的招財貓博物館，擁有不同製程、顏色、花樣的招財貓，因此愛知縣瀨戶市又被稱為是「招財貓的故鄉」。

▲日本中部自助旅行-愛知縣招財貓DIY體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行...
▲日本中部自助旅行-愛知縣招財貓DIY體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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而且在招財貓博物館當中，還可以體驗製作招財貓喔！使用瀨戶傳統的彩繪技法，發揮創意畫出專屬自己的招財貓。此外，也可以製作貓咪圖樣的盤子、馬克杯等數十種雜貨，配合節日季節，還有貓咪女兒節人偶、風鈴、聖誕老人等限定素胚等您彩繪喔！

日本愛知縣玩法＃3

男川魚梁捕魚/蕎麥麵手打體驗

▲日本中部自助旅行-男川捕魚體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本中部自助旅行-男川捕魚體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲日本中部自助旅行-男川捕魚體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本中部自助旅行-男川捕魚體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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在炎熱的夏日，不妨可以到河水清澈的愛知縣男川體驗傳統魚梁捕魚，將利用木材及竹子編織的大型竹簾，作為柵欄搭設在河邊，捕獲一隻隻活蹦亂跳的魚，並在溪邊現場鹽烤品嚐，新鮮的滋味讓人大呼過癮，也為炎熱夏日帶來一股消暑的清涼感！

除了到男川捕魚體驗，來碗爽口的蕎麥麵更是一大享受，那彈牙的麵體口感搭配上清爽的蕎麥醬汁，更讓人忍不住一口接著一口呢！跟著專業師傅，一步步從揉麵糰開始學起，透過「揉、打、切」3個步驟，親自體驗其製作方法，更能將自製的蕎麥麵帶回去當伴手禮，有機會來到日本中部自助旅行，千萬不要錯過這些特別的夏日體驗哦！

日本中部自助旅行：名古屋市

日本名古屋市玩法＃1

日本傳統工藝 有松絞染體驗

▲日本中部自助旅行-有松絞染體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本中部自助旅行-有松絞染體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲日本中部自助旅行-有松絞染體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本中部自助旅行-有松絞染體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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說到了名古屋，除了探訪那著名的古城外，位於近郊的有有松町保存地區至今還保有江戶時代的古街及400年歷史的絞染工藝呢！而這項擁有悠久歷史的日本傳統染布技術則可追溯到西元1608年的德川家康時期，當時的人們利用棉繩將所想要的花樣綁在布料上並拿去染色，最後再將棉線拆開，布料上就會呈現出美麗的紋路了呢！

來到日本中部的名古屋有松工藝，跟著師傅學習、體驗這項古老的紮染技法，製作出屬於自己獨一無二的絞染手巾，更能將這項日本傳統工藝技術傳承下去。可以在體驗的當下拿到成品，享受攤開染布後的鮮豔驚喜呢！

日本名古屋市玩法＃2

名古屋繪扇體驗

源自於日本寶曆年間(1751-1764)的名古屋摺扇技術，其做工相當繁複，從製作扇骨至摺扇共有5道步驟，且都需經由從事專門技術的職人執行，最後再將每種技術匯集，形成一副作工精美的繪扇。

現今，扇子已不只是作為一種家庭的生活用品，也被日本人廣泛使用於茶道、傳統舞蹈及各種表演活動當中，更是大家來到日本中部旅遊的最佳伴手禮。

來到了「末廣堂」體驗傳統的扇子製作技法，由專業職人親自指導，從如何繪製到將扇紙黏至於骨架上，製作出屬於自己的創意名古屋摺扇，更同時了解其製作背後的日本文化意涵，無論是大人、小孩，都推薦給大家一同來參與哦！

日本中部自助旅行：靜岡縣

說到了靜岡，大家會想到什麼呢，除了那壯麗的富士山景、香醇濃厚的靜岡茶葉、著名全日本的伊豆半島溫泉等等外，小編想起的是一幕幕從櫻桃小丸子卡通裡了解到的純樸茶鄉及數不盡的美麗自然風光，現在我們就來一同看看這個擁有夢幻絕景的靜岡縣吧！

日本靜岡縣玩法＃1

駿河灣觀光

▲日本中部自助旅行-靜岡縣駿河灣。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本中部自助旅行-靜岡縣駿河灣。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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作為日本三大美麗港口之一的「清水港口」，絕對是眺望富士山的最佳景點之一，從清水港出發，搭上駿河灣觀光船，從不同的角度欣賞富士山景，真是好不浪漫呢！

而在整個乘船的航程中，這艘觀光郵輪上還提供了各式的船艙服務，另外共分為兩種不同艙等的遊輪，也能透過船上的自動售票機來做升等的動作，讓您在這一個小時的搭乘當中，享受到最好的服務與放鬆！而如此特別的體驗，一天就只有四班觀光船班次哦，在此推薦大家有機會來到日本中部自助旅遊的話，千萬不要錯過了呢！

日本中部自助旅行：濱松市

日本濱松市玩法＃1

日本傳統醬油製作體驗

▲日本中部自助旅行-濱松市醬油DIY體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
▲日本中部自助旅行-濱松市醬油DIY體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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盛產大豆的靜岡縣濱松市，有間擁有140年歷史的醬油廠：明治屋醬油。發展至今，一直堅持著代代相傳的理念與技術來釀造傳統醬油，並透過醬油向世人傳遞日本飲食文化的偉大。

▲日本中部自助旅行-濱松市醬油DIY體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
▲日本中部自助旅行-濱松市醬油DIY體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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來到明治屋醬油，不只能了解其發展的歷史，更能親自體驗釀造的過程，透過老師傅的講解，一同從蒸煮大豆、翻炒小麥→按比例混入麴菌→發酵→浸濾與壓榨→過濾及烹煮→裝瓶，一步步地感受文化的傳承與智慧，並在結束製作的體驗後，品嚐那天然釀造的甘醇醬油。除此之外，店內也有多種不同的大豆製品可供購買！如此令人難忘的日本文化體驗旅程，是您來到日本中部自助旅遊時，千萬不可錯過的。

日本濱松市玩法＃2

濱松水果園採果體驗

▲日本中部自助旅行-濱松市採果體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本中部自助旅行-濱松市採果體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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而到了物產豐饒的靜岡，當然也不能錯過採果體驗的樂趣！位在濱松市的Tokinosumika鮮果園，利用了當地豐富的自然環境與溫和氣候，栽種了上百棵的果樹，讓遊客一年四季都能採收到當季的香甜水果。

▲日本中部自助旅行-濱松市採果體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本中部自助旅行-濱松市採果體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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而在果園內，除了能體驗採果之外，也提供了各式不同的休閒活動，像是：葡萄酒釀造、Pizza燒窯及露營等等，另外還有個恐龍遊樂園可以參觀。因此推薦給大家，若想安排一場日本中部的親子旅遊，那麼靜岡的Tokinosumika鮮果園，絕對是您的最佳選擇哦！

日本中部自助旅行：三重縣

無論是夏天碧綠的英虞灣、夏日花火大會、秋季點綴赤目四十八瀑布的楓紅，以及冬日與白雪相襯映的御在所纜車，都是日本中部城市－三重縣的魅力所在，「Mie,Once in Your Lifetime」，三重縣，絕對是一生一定要到訪一次的日本城市！

日本三重縣玩法＃1

伊賀「組匠之里」 組紐編織

▲日本中部自助旅行-三重縣組紐編織。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本中部自助旅行-三重縣組紐編織。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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還記得電影《你的名字》中，男女主角用一條編織髮繩聯繫住彼此命運的故事嗎？因電影而再次受到矚目的結繩，其實是來自日本三重縣，相傳於1902年流傳至今的傳統組紐編織工藝。

▲日本中部自助旅行-三重縣組紐編織體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲日本中部自助旅行-三重縣組紐編織體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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以數條彩色紗線編織而成的「組紐」，是一種有規則性的編織技藝，只要跟著專業職人的一對一教導，並拿捏好技巧與邏輯，便能編織出一條屬於您自己的美麗結繩。而透過這種有趣的傳統組紐編織體驗，也讓我們更能了解到各種不同的日本手工藝文化呢！

日本三重縣玩法＃2

湯之山森林冒險

▲日本中部自助旅行-三重縣森林冒險。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本中部自助旅行-三重縣森林冒險。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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「Forest Adventure・湯之山」是一個自然共生型的野外公園，最大的特色是沒有過多的開發，利用了森林原本的樣貌，希望無論大人或是小孩都能親身感受與體驗在森林玩耍的魅力。

利用森林的特色與高低落差，設計了不同難易度的4條路線，無論大人還小孩都需要靠攀爬、滑行、平衡走來過關斬將，非常考驗體能與專注力的活動，大膽的朋友還可以挑戰溜索和泰山鞦韆，在自然森林獨有的芬芳與徐徐微風裡，帶給您最刺激的爽快感！

日本中部自助旅行：岐阜縣

日本岐阜縣玩法＃1

岐阜長良川鵜飼觀覽船

▲日本中部自助旅行-岐阜長良川鵜飼觀覽船。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
▲日本中部自助旅行-岐阜長良川鵜飼觀覽船。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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歷史傳承長達1300年的傳統捕魚法「鸕鶿捕魚」，其實是種漁民驅使鵜鳥鑽入水中捕捉魚類的技藝，也是岐阜縣當地最值得觀賞的季節性觀光活動之一，每年只有在5-10月份時舉行哦。

若想體驗這項已被日本政府列為「國家重要有形民俗文化財」的活動，那就一定要來到日本中部的岐阜縣，搭上長良川鵜飼觀光船，跟著專業的鵜飼匠一同出航，看著熊熊的漁火照亮了整個河面時，鵜飼匠與鸕鶿之間如何運用彼此的信任與默契，捕獲一隻隻新鮮的魚哦！

日本岐阜縣玩法＃2

多治見市馬賽克博物館

▲日本中部自助旅行-多治見市馬賽克博物館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
▲日本中部自助旅行-多治見市馬賽克博物館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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馬賽克磁磚生產量占日本第一的岐阜縣多治見市，有著一座猶如童話般的馬賽克磁磚博物館，走入館內，各種作品映入眼簾，無論是一幅幅拼貼的繽紛壁畫亦或是各種大型的裝置藝術作品，都讓人不禁驚呼藝術的奧妙。

▲日本中部自助旅行馬賽克DIY體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本中部自助旅行馬賽克DIY體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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而除了各式的藝術作品外，這裡還有個手作體驗工坊，讓您能夠親自打造出屬於自己的創意藝術作品，相當有趣，若想瞭解日本馬賽克磁磚文化的發展歷史，以及馬賽克之父－藤森照信先生所打造的馬賽克王國，那就一定要來這裡走走哦！

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名古屋自助旅行觀光

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