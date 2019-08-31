【日本懶人包】名古屋機場交通＆吃喝玩樂完整攻略 一篇搞定

Tina@ReadyGo

首圖：momoxie0202、momoxie0202、sen440222

去日本除了東京和京都，名古屋其實也很值得一去喔！名古屋是日本的第四大都市，不僅有很多逛街購物的地方，還有充滿歷史價值的古蹟，美食、甜點也絕對不會少，從機場到市區交通更是方便到不行。今天ReadyGo就帶你來看看名古屋有什麼好吃好玩的，下次去日本玩，就來名古屋吧！

#機場到市區交通

名鐵高速特級列車

μ-SKY是名古屋鐵道推出的中部國際機場高速特急列車，沿途僅停靠名古屋市區的神宮前站和金山站，最快只要 28 分鐘就可從中部國際機場直達名古屋車站，是往返機場和名古屋最快速的交通工具。搭乘 μ-SKY 必須另外加購 360 日圓的「特別車輛券 μ 車票」（特急券），總共是 1230 日圓。或是可以選擇不需另外加購的「名鐵特急‧急行‧準急列車」（870 日圓）。>>時刻表看這裡

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#必去景點

名古屋城

1610年，德川家康開始建造名古屋城，以作為其子德川義直居住的城堡。「名古屋城」又名「金城」或「金鯱城」，和姬路城、熊本城並列日本三大名城，是造訪名古屋一定要來的景點之一。不過目前天守閣正在進行整修，因此只能在外面欣賞無法入內參觀。前往名古屋城可以搭乘地鐵紫色環狀名城線，在シヤクショエキ(市役所)下車後，從7號出口步行11分鐘即可抵達。

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|營業：9:00～16:30

|地址：名古屋市中區本丸1-1

|交通：●名古屋觀光路線巴士「ME～GURU」「④名古屋城」站下車即達 ●地鐵名城線「市役所」站下車、7號出口步行5分鐘

熱田神宮

熱田神宮每年都有近650萬人的參拜者，是對於全日本國民人們來說很重要的神社，被認為是僅次於伊勢神宮的大宮。著名的鰻魚飯蓬萊軒神宮店就位於熱田神宮旁邊，在排隊等候的期間，不妨就順便到旁邊的熱田神功先參拜一下吧！

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|營業：9:00～16:30

|地址：名古屋市熱田区神宮1-1-1

|交通：●JR東海道本線「熱田」站徒步8分鐘 ●名古屋鐵道名古屋本線「神宮前」站徒步3分鐘 ●名古屋市營地鐵「傳馬町」站徒步7分鐘即可抵達。

綠洲21

位於名古屋電視塔旁邊的綠洲21則是一座結合環保、休閒及車站的複合式建築，這裡有各式各樣的購物商店以及餐廳。逛完街後可以在綠洲21頂樓的玻璃宇宙船上漫步，一邊欣賞一旁的電視塔。

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|營業：10:00～21:00

|地址：名古屋市東区東桜1-11-1

|交通：地鐵名城線・東山線「榮」／名鐵「榮町」下車 自東出口出站

名古屋港水族館

名古屋港水族館分為北館和南館，北館有虎鯨、海豚等動物，南館則以企鵝為主。每天都會有豐富的表演，包括一定要看的海豚秀、白鯨訓練等等。另外，使用名古屋巴士地鐵一日乘車券還可以折抵¥200門票費哦。>>表演時刻表

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|營業：9:30～17:30（一般期間）9:30～20:00（暑假期間 )，每周一休館 (寒暑假例外)

|地址：名古屋市港區港町1-3

|交通：地鐵名城線金山方向（逆時針）、名港線「名古屋港」站③號出口步行5分鐘

大須商店街&大須觀音

大須商店街裡共有超過1200間的商店，藥妝、電器、雜貨、服飾等都能在這找到，在江戶時代是一條以大須觀音和萬松寺為起點的參道。這裡一年四季都有不同的活動， 8月份舉行大須夏天祭，10月份舉行大須大道藝人祭，2月份則舉行寶船遊行等，讓你可以一邊感受歷史的幽情，一邊享受逛街、散步的樂趣。

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|地址：名古屋市中区大須

|交通：地鐵鶴舞線或者名城線 上前津站/地鐵鶴舞線 大須觀音站

JR GATE TOWER 星巴克

JR Gate Tower在大葉高島屋旁邊，是一棟美食和購物百貨，裡面有Bic Camera、Uniqlo、GU等超好逛的店，12、13樓則是美食街，有各種好吃的名古屋料理。15樓的星巴克是日本最高的星巴克，可以將名古屋的夜景一覽無遺。再往上則是JR Gate Tower Hotel，住在這邊一定方便到不行，也是熱門的住宿選擇。

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|營業：7:00-22:00

|地址：愛知縣名古屋市中村區名站1-1-3

|交通：名古屋駅／桜通口（ＪＲ中央本線） 步行3分

拉格娜登堡（海賊王主題樂園）

愛知縣蒲郡市的「拉格娜登堡」集結了購物中心、水上活動以及各式美食，同時也是海賊迷絕對不能錯過的地方，因為這座主題公園內處處都有海賊王的蹤跡，像是角色雕像、販賣周邊商品的主題商店等等。如果你想成為海賊王，那一定要搭乘「千陽號」到三河灣繞一圈，千陽號是《海賊王》漫畫中魯夫船長的座艦，等比例大小的設計，讓你感覺就像進到動漫畫裡的場景一樣。(出航時刻表)

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|營業：每日營業時間表

|地址：愛知縣蒲郡市海陽町2-3

|交通：從名古屋車站搭JR東海道本線至蒲郡站，再轉乘免費接駁公車

|官網：看這裡

#必吃美食

鰻魚飯-あつた蓬莱軒

蓬萊軒是名古屋鰻魚飯的超級名店，在名古屋就有四家分店，每一家在用餐時間總是大排長龍，建議可以在非用餐時間前往才不必等太久。蒲燒醬汁的口味濃郁，記得試試本店的招牌鰻魚三吃，可以品嘗到鰻魚飯的不同風味。

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|營業：依分店有所不同，請見官網

|官網：看這裡

小雞蛋糕-CAFÉ GENTIANE

名古屋的小雞布丁蛋糕(ぴよりん)是名古屋的名物之一，可愛的外型讓人愛不釋手，讓人看得都捨不得吃了。每隻蛋糕的表情都不太一樣，口感又綿又嫩，香草慕斯搭配海綿蛋糕，味道十分清爽，來名古屋一定要嘗嘗看。

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|營業：7:00-22:00

|地址：愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１−４ JR名古屋駅名古屋中央通り

|交通：ＪＲ名古屋駅新幹線出口徒步一分鐘

雞料理-鳥開総本家

鳥開総本家的必吃料理非親子丼莫屬了，另外雞串燒、雞翅、炸機也很值得一試，在名古屋有多家分店。粒粒分明的 Q 軟米飯，配上彈性十足的名古屋土雞肉，還有恰到好處的半熟蛋，好吃到令你銷魂。

圖/鳥開総本家 官網 分享 facebook 圖/鳥開総本家 官網 分享 facebook 圖/鳥開総本家 官網 分享 facebook

|營業：依分店有所不同，請見官網

|官網：看這裡

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