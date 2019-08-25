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石虎像花豹爭議 觀光局長臉書搶先曝集集彩繪列車新圖

這輩子沒去過絕對會後悔！ 日本「上高地」交通行程懶人包

2019-08-25 11:58ReadyGo出發前

Tina@ReadyGo

首圖：hatchanjp

上高地位於日本本州正中央，從東京大阪、名古屋過去都十分方便。上高地是由穗高岳、河畔森林及清澈溪流組成，因為冰川活動和火山爆發，而形成這裡渾然天成的美景，是日本中部山岳國家公園的一部分。但要注意上高地只有在5-11月才會開山，冬天是不能造訪上高地的。另外所有的垃圾都不能留在上高地，記得將垃圾帶下山，才能長久維護這片美麗的景色。

＃交通方式

從東京、大阪或名古屋出發

從東京、大阪和京都都有巴士直達上高地。若是晚上出發，隔天清晨可以抵達上高地，並於下午3、4點再搭乘巴士回來。好處是不用轉車、節省住宿費，但行程也會比較倉促、疲累一些。

>>詳細交通資訊在這裡

從松本或高山市出發

如果不想要那麼趕的話，也可以先到松本或高山住一晚，隔天再前往上高地。從東京或大阪可以搭乘新幹線或巴士前往這兩個地方。若選擇從松本車站出發，要先搭乘松本地鐵上高地線到新島島站後，再轉乘巴士到上高地，全程大約要花兩小時的時間，來回票價總共是4550日圓。若從高山車站，則要先搭公車到平湯溫泉，再轉乘前往上高地的巴士，全程約一小時半，來回票價稍貴一些，共要5190日圓。

>>詳細交通資訊在這裡

圖/上高地官網
圖/上高地官網
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通票種類

上高地與松本2日通票 : 2日內可以無限次搭乘電車和公車往返上高地、松本以及松本境內的公車線路。適合除了想去上高地，還想遊覽松本地區的人。 ■ 詳細資訊

4日通票：4日內可以無限次搭乘電車和公車往返上高地、乘鞍高原、松本、高山以及白川鄉。適合除了上高地，還想遊覽中部山岳公園其他景點的人。

詳細資訊

＃注意事項

上高地開山時間：上高地只有在4月中旬到11月中旬期間開放。冬季期間，所有商店、飯店以及其他設施都會關閉，無法入山。另外春天和秋天的入山 時間只到19點，夏天則到20點，超過時間也無法入山。

適合造訪時間：建議遊覽上高地的時間為5～6月的春芽季、7～8月的夏花季以及10月的秋葉季，可以欣賞到最美的景色。

其他注意事項：所有的垃圾都不能留在上高地，記得將垃圾帶下山，才能長久維護這片美麗的景色。上山溫度變化較大，記得注意保暖並攜帶雨具。建議穿耐走的鞋子和耐髒的衣服

更多詳細資訊在這裡

＃行程推薦

圖/上高地官網
圖/上高地官網
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去程的巴士有停靠大正池、帝國飯店和巴士總站，若想造訪前兩個景點，記得要先下車。回程到巴士總站搭公車時，記得提早到達去領取號碼牌，才能確保有回程車班的位置喔。

如果打算一天來回上高地，可選擇2小時的行程，中間加上拍照、休息的時間，大概也能花上快一天。如果安排在上高地住一晚，則可以選擇3小時的行程。想要挑戰更遠的登山路線，則可以選擇5小時的行程，在徳沢住一晚後再走回上高地搭公車下山。

2小時：上高地巴士總站→河童橋→梓川左岸→明神池→梓川右岸→河童橋→上高地巴士總站

3小時：上高地巴士總站→河童橋→岳澤濕原→明神池→河童橋→Weston碑→田代橋・穂高橋→’上高地巴士總站

5小時：上高地巴士總站→河童橋→明神→徳沢→新村橋→徳沢→明神橋→明神池→河童橋→Weston碑→田代橋・穂高橋→上高地巴士總站

＃景點介紹

河童橋

河童橋是上高地最有名的景點之一，從橋上可以看到透徹潔淨的溪水，也可以看到遠方山峰的長年積雪。附近有飯店、餐廳及禮品店，總是十分熱鬧。日本小說家芥川龍之介在這裡獲得靈感而創作了小說《河童》，更為河童橋增添了不少名氣。

圖/上高地粉絲專頁
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明神池

從河童橋沿著河流繼續往上游走，就能到達明神池。清澈見底的池水被周圍茂盛的綠林所圍繞，靜謐的氣氛讓人感到十分放鬆。明神池旁還有著名的穗高神社可以參拜，以及提供現烤魚料理的嘉門次小屋。

圖/上高地粉絲專頁
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圖/IG@takilog_takichan
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大正池

大正池是火山噴發所形成的堰塞湖，清晨時刻，滄桑老樹裹著朦朦晨霧立於池中，增添了大正池的神祕感。而當日正當中時，青山藍天映照在池面上，又成了另一幅醉人的美景。要前往大正池，記得要在往上高地巴士總站的路上，提前在大正池站下車喔。

圖/上高地粉絲專頁
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岳澤濕原

從河童橋出發，沿著步道朝明神池方向步行5到10分鐘，即可抵達上高地最美的景點之一，岳澤湿原。翠綠的水面和一旁的枯枝，形成一幅極具禪意的風景畫。

圖/上高地粉絲專頁
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圖/上高地粉絲專頁
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WESTON碑

這座石碑是為了紀念英國傳教士Walter Weston而建的，他不只將西式登山運動帶到上高地，也推廣上高地的美到世界各地。

圖/上高地官網
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徳沢

從上高地步行到徳沢大約要花兩個小時的時間。到徳沢可以選擇住在徳沢園，除了有提供早晚餐、販賣各種零食外，設備和房間也比一般的山屋高級很多，可以在舒服的房間內欣賞夜晚的星空，或選擇在徳沢園前方的草地露營。

圖/徳沢園
圖/徳沢園
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延伸閱讀>>【日本｜大阪、京都】好住好食私房大推薦

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