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體驗江戶時代旅人風情　漫步中山道「馬籠宿與妻籠宿」

2019-08-23 10:04窩日本

【撰文:Joshua Yang/ 窩日本】

古老的江戶時代，城市與城市間的交通仍有賴人們的雙腳，也因此發展出了重要的江戶五街道。中山道，是當時連接東京京都的大動脈之一，在長達530 Km的旅途中，共設有69個宿場(住宿休息處)，其中位於日本中部的馬籠宿及妻籠宿，不只保持了當時濃濃的江戶氣息，還可以沿著古老的中山道，從馬籠宿徒步到妻籠宿，途中山林風景優美，更能體驗古人旅行趕路的風情。就讓我們一起來看看如何玩這馬籠宿及妻籠宿吧!

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馬籠宿、妻籠宿在哪裡?

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馬籠宿及妻籠宿，位於歧阜縣及長野縣的兩縣交界處。位置大約是東京與京都的中間。由於此路線是沿著木曾山脈旁的木曾川而建，故也被稱為木曾路。名古屋為鄰近最大且交通最方便的城市。

馬籠宿、妻籠宿交通

名古屋出發至馬籠宿:

電車(可搭配JR東海發行的立山黑部、高山、松本地區周遊券):

從名古屋搭乘JR特急WideView Shinano列車(特急ワイドビューしなの，自由座2500日幣)或快速電車(1320日幣)，至JR中津川站轉乘北惠那巴士至馬籠宿(560日幣)。

巴士:

從名古屋名鐵巴士中心(名鉄バスセンター)搭乘直達馬籠宿站，約1hr30分，票價1860日幣。可搭乘名古屋-飯田線及名古屋-箕輪線。

名古屋出發至妻籠宿:

電車(可搭配JR東海發行的立山黑部、高山、松本地區周遊券):

從名古屋搭乘JR特急WideView Shinano列車(特急ワイドビューしなの，自由座2840日幣)或快速電車(1660日幣)，至JR南木曾站轉乘御嶽巴士(おんたけ)至妻籠宿(600日幣)。

馬籠宿與妻籠宿間交通:

御嶽巴士(おんたけ)可連接馬籠宿及妻籠宿

高山市往返馬籠宿、妻籠宿交通:

高山濃飛巴士新開的旅遊巴士線，目前只有早上8:10分從高山出發，下午15:00從妻籠宿返回高山市的往返巴士，票價單程是3200日幣，往返5500日幣，適合想往返兩地的朋友，但目前此路線持昇龍道周遊券僅能折抵500日幣，且冬季(12月-3月)不行駛，大家需要特別注意。

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中山道與馬籠宿、妻籠宿

在江戶時代，連接日本國內及東京的五條主要大動脈，被稱為江戶五街道，包括東海道、甲州道中、日光道中、奧州道中及中山道。

中山道的起點為東京的日本橋，終點為京都的三条大橋，在全長530 Km的旅途中，共有69的宿場，又被稱為中山道69次。與全長503 Km的東海道相比，雖然同樣以日本橋為起點、京都為終點，但東海道的中途需要渡海及越過河川，在古時是相對較危險的旅程，所以有許多旅者，還是會選擇路途較遠的中山道來通行。

江戶時代，天皇家為了維繫與德川家的關係，歷史上有多次將公主嫁至德川家，而這些公主從京都到東京皆是走中山道，因此中山道也被稱為「姬街道」。

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在中山道的其中一段，是沿著木曾川所打造約70Km的道路，自古以來被稱為「木曾路」，共有11所宿場。由於街道的風土及景觀極具代表性，在江戶時代的浮世繪甚至都以木曾路作為中山道的代稱來描繪。

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妻籠宿為中山道第42號宿場，而馬籠宿則為第43號宿場、也是木曾路的最南端，目前連接兩宿場的中山道，是所有道路中保存最好的部分，也因此吸引各國旅客，來此親身體驗當年江戶時代的種種風情。

由於1882年，沿著木曾川所建的國道開通，並在1912年國鐵中央線也全線開通，從妻籠宿及馬籠宿通過的旅客幾乎消失，兩村形同路上的孤島，經濟也快速下滑。直到日本經濟進入高度成長期時，妻籠宿及馬籠宿才以觀光地的姿態，再一次的重生。

馬籠宿

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一下巴士站即為馬籠宿的入口，也是一連串上坡的開始。馬籠宿是沿著山坡地所建成，兩側的石垣及石板路十分有特色，主要功用是不讓土壤流失，採用了木曾石及御影石，因此馬籠宿也被稱為石板的宿場。

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在馬籠宿南側入口處，會看到這被稱為桝形(日文念作masu)的道路結構。將道路彎成直角的設計，主要是模仿城郭建築，作為防禦軍事目的，一來不讓敵軍進入時將村子內部一眼看清，二來可以預留伏兵且較不易通行。

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馬籠宿的建築保留了濃濃的古老江戶風格，但這些建築並非當時所流傳下來的建物。在1895年及1915年的兩次大火中，所有的歷史建築全部都被燒毀，如今看到的是復原後的建物。

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馬籠宿馬籠宿越往高處爬，記得回頭看看身後的風景，每一次回頭都能看到不同樣貌的馬籠宿美景。

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高札場，是幕府時代向庶民揭示法令的地方，如同現今的官方告示板。

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另一側出口處，會來到這見晴台，可以看見木曾山脈最南部的惠那山(2192m)、一整片山林及馬籠宿的美麗風景。

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從見晴台再往後走，就會看到這個告示牌，也就進入了舊中山道，可以一路通往妻籠宿。

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馬籠宿到妻籠宿大約8Km，徒步單趟約3小時，途中會經過標高801公尺的馬籠峠、男滝、女滝及大妻籠宿等地。

從馬籠宿到此路程最高點的馬籠峠，是全長2公里、爬升200公尺的短急坡道，而從妻籠宿到馬籠峠則是全長6公里、爬升370公尺的緩坡，為了不想感覺一直在爬坡且讓後段路程較輕鬆，這次選擇從馬籠宿往妻籠宿走。

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路途中會有些道路是與普通道路重疊，但一路上都有告示牌指示，大家不用擔心會走錯。

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木曾路的國道由於風景優美且大多是山路，在假日天氣好時會有許多重機車友在此通過，大家通過時除了觀賞帥氣的重機呼嘯而過，也要注意過馬路的安全。

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路上有時會經過只有幾戶人家的小村落，古老建築的樣式也讓中山道更多了一分懷舊的氣息。

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經過一段努力的上坡路，已不記得花了多少時間來到這馬籠峠茶屋。大家都在此稍作休息，喝杯咖啡飲料再上路。中山道在喜愛大自然的歐美客中可是相當有名，一路上大多都是遇到外國臉孔。

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越過馬籠峠後開始進入下坡，道路也進入了森林的健行路線。

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畢竟是在深山裡，偶爾的熊出沒也不是沒有可能，因此路上設置了許多敲鐘，路過的旅人可以敲一下避免熊靠近。

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途中會經過這間「一石栃立場茶屋」。立場茶屋指的是宿場與宿場中間給旅人休息用的場所，而這間一石栃立場茶屋剛好是在馬籠宿與妻籠宿的中間。以前這裡有七間建築，如今只剩這間江戶時代後期的牧野家住宅保存。

如果春天時能坐在這賞櫻，相信會是讓人難忘的體驗。

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繼續沿著山林步道往前，會有一條岔路通往瀑布男滝、女滝。左側是男滝而右側是女滝。古時的旅人常在此休閒避暑，且據傳當時的中山道不像現今是從瀑布的上方經過，而是另有道路從瀑布旁通過。

走過這個下坡彎道，柳暗花明又一村，來到的是大妻籠宿。

走過大妻籠宿，目的地妻籠宿也就不遠囉。

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全長約8公里，從早上11點多啟程抵達妻籠宿已下午2點多，果然須耗費2-3小時左右。

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妻籠宿也同樣因為交通的變革而沒落過，但後來開始發展觀光，在保留歷史風土景觀的原則下，將建物進行解體復原、以及不同程度的修理，在1976年登錄國家重要傳統建造物保存地區。

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作為宿場，妻籠宿同樣有作為防禦作用的桝形(日文念作masu)結構，將道路彎成直角的設計。

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這一帶被稱為寺下的街道(山丘上為光德寺)，妻籠宿在1968年的復原工程中，就是以寺下街道為中心，開始所有的保存工事，將江戶時代的風景復原。

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大家可以爬上通往光德寺的階梯，一覽整個妻籠宿景觀。

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妻籠宿也有許多修建後的民宿經營，不少外國遊客都選擇在此居住一晚，據說晚上的妻籠宿又是完全不同的氣氛。

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即使適逢假日，來訪的遊客只略多了一點點，完全是可接受的程度。在宿場中散步拍照完全不會覺得人多不舒服，絕對不是個只能拍人頭的觀光景點。

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旅程接近尾聲，買了一點伴手禮，沒想到紙袋的設計也這麼漂亮，拍起來很有旅遊廣告的感覺。

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回程時的巴士站位於最後面的妻籠宿第一停車場，不管是要回馬籠宿或是JR南木曾站都非常便利，不過大家還是要先查一下巴士時間，不要錯過一班還要再等一個小時喔。

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如今交通便捷，人們已不再使用這些古老的山道，但保留下來的歷史風土民情，卻是值得我們去探訪了解。如果你喜歡歷史、江戶時代的風情、外加大自然健行，到日本中部旅遊時，不妨來一趟馬籠宿、妻籠宿的中山道之旅吧。

窩日本推薦閱讀：鳥取縣-前進鳥取砂丘與砂之美術館-交通及景點全攻略-日本也有沙漠?　

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