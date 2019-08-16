媽！我去爬富士山了！網友的「吉田路線」行前預備分享

【作者:HC9798】

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媽！我去爬富士山了拉

現在想起來還是一場如夢般的回憶，一不小心答應了這個邀約

先說說我自己的狀況-極度討厭爬山、跑步很容易喘、固定打羽球、沒了。

完全是個爬山生手，最後富士山之夢止於8.5合目

但還是想記錄下來這趟哀哀叫的旅程！

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爬山前

1.【專業裝備】

爬山前的前置工作不可少，因為平常沒有在登山野營，所以比較專業的裝備我們直接用租的！

選擇的是日本當地的yamarent可依照爬山的路線，選擇租借及歸還的地點

線上先挑好要租的裝備還可以打85折(需先刷卡)，非常適合旅人！

因為選擇吉田路線上下，所以我們是新宿店租-吉田五合目(雲上閣一樓)歸還

裝備的部分我們選擇初級登山六件組合裝另外外加禦寒手套、登山褲

初級登山六件組合裝¥15000

(1)上下裝Gore-Tex雨衣(到七合目我們就穿上雨衣防寒了，因裏頭會穿厚外套、登山褲，所以建議大一號)

(2)登山包(因應天數我們選擇30L大小)

(3)登山鞋(附贈厚襪一雙，因為內穿厚襪，建議預定大半號比較合適)

(4)登山杖(兩支一組，到店取貨時建議檢查登山杖是否可以拴緊，不會因為抵著石頭就縮點，那很麻煩)

(5)頭燈(確認是否會亮，備用電池要帶著)

綁腿(附贈的，下山怕砂石進入鞋子內比較需要)

(7)羽絨防寒服(約到八合目還有晚上都需要穿著，太冷了！)

---以上是六件組的內容物---

我們外加了登山褲(¥2500)以及禦寒手套(¥1000)都非常需要！手腳並用的登山路，裝備真的不可省。

建議到店時裝備都要試用、試穿，SIZE不合都還可以換，預留時間到店，因為店不大需要等待時間，我們在店裡就耗了近一小時！

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2.【高山症預防藥物】

雖然富士山3776m的高度在專業人士眼中不算大山，但如果平常沒有爬山習慣的人

最好還是購買藥物來防治高山症，畢竟一切都生疏，若是能防範更多不可預知的問題

那就太好了~~~

朋友到藥局詢問專業藥師的建議是紅景天搭配丹木斯一起吃，早晚各一次登山前後都要吃

有些副作用像是手麻、利尿...等，建議一定要詢問專業的藥師噢！

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3.【其他預備事項】

(1)腳指甲要修剪好，下山路很難走...腳指甲太長會爆血或是受傷

(2)防曬保濕要做好，下山後大家臉都大脫皮，很不舒服，帽子一定要帶！！！

(3)¥100零錢要多準備幾個，上廁所一次¥200、金剛印一次¥300...都需要零錢

(4)攜帶型氧氣罐，我們在租裝備的地方直接購買¥810，每個合目也都有，只是價格可能是1.5-2倍

(5)濕紙巾或乾洗手(山上缺水，路上風沙也大，自備最方便)

(6)眼罩、耳塞(山小屋很擁擠，大家肩並肩睡，如果不是那麼好入眠的人可以備妥)

(7)小垃圾袋(富士山沒有垃圾桶，垃圾都請自行帶走！！！)

(8)水(至少1.5L，上山還好，每個山小屋都可以買，但下山的時候一個購物的地方都沒有!!!!!!下山一定要準備充足的水)...

原文出處：【日本 山梨】 2019媽！我去爬富士山了(吉田路線行前預備分享)

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