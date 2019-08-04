大阪1小時「神戶動物王國」和可愛動物零距離接觸

Tina@ReadyGo

來神戶玩，除了去北野異人館以外，神戶動物王國也是很值得來的一個點。神戶動物王國離大阪只要約一小時的交通時間，非常的方便。園區內依照動物種類規劃了不同的生態區，從水池到草原造景什麼都有，也有許多餵食秀和表演，加上大多位於室內展區，不用擔心會受到天氣影響，帶小孩或和親朋好友一起來都很適合！

#園區資訊

交通

從機場：搭乘巴士到機場碼頭搭高速船，再轉乘電車到動物王國

從大阪：搭乘電車到神戶三宮站下車，再轉搭Port Liner線

更多交通資訊看這裡

購票

一般票：1800日幣

兒童票：1000日幣 (6-12歲)

營業時間

平日：10：00～17：00 （最終入場時間 16：30）

周末：10：00～17：30 （最終入場時間 17：00）

每週四休園 (暑假例外)

#園區規劃

園區內分成可愛動物區、猛獸區、水池區、草原區、企鵝區等等，特別的地方是，還有貓貓狗狗的近距離接觸區，和騎馬以及騎駱駝體驗，動物種類很豐富，待上一整天都沒問題。

動物接觸角

一進園就會看到可愛動物區，可以進到柵欄內摸摸兔子和天竺鼠，旁邊也有販售飼料，購買後就能邊餵兔子邊跟他們合照啦！ Tina@ReadyGo 分享 facebook Tina@ReadyGo 分享 facebook

可愛動物區旁邊是小貓小狗區，有限制場次和入場時間，建議可以一進園就抓準時間先排隊入場。 Tina@ReadyGo 分享 facebook

非洲濕地、水之谷

再往前走，就會來到水池區，可以看到萌萌的水豚君，和鴨子等水禽類，每天14:45還會有鵜鶘的飛行秀喔。水池旁邊還有非洲濕地區，可以看到超大陸龜和最萌的樹懶！神戶動物王國最可愛的動物之一就是樹懶了！可以超近距離的和樹懶拍照喔~ Tina@ReadyGo 分享 facebook Tina@ReadyGo 分享 facebook 圖：IG@ken02121982 分享 facebook

岩之谷

2018年才新成立的岩之谷區，有山貓、黑熊等猛獸，近看他們會發現有另一番的萌感呢。 圖：IG@doreenpeng 分享 facebook 圖：IG@doreenpeng 分享 facebook

戶外廣場

園區最後面是草原區，不但能騎駱駝、騎馬，還能餵食草泥馬、近距離接觸袋鼠，為你的動物園之旅畫下滿足的句點。 圖：IG@chuwen_v 分享 facebook 圖：IG@12_anting 分享 facebook

#表演和餐廳

禽鳥飛鳥秀

動物王國每天從早到晚都有表演和餵食秀，最值得一看的就是11:30的禽鳥飛鳥秀了。指導員一聲令下，貓頭鷹、老鷹等猛禽便會從觀眾頭上低空飛過，從廣場一頭迅速飛到另外一邊。

>>詳細表演時間看這裡 IG@gam_teena 分享 facebook

鮮花浴

園區內也有許多家餐廳和紀念品店，自助餐、漢堡、咖哩等等都有，讓你可以繞完一圈後好好填飽肚子，並把可愛的玩偶帶回家。

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