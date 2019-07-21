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北陸小京都！金澤魅力滿滿　交通、景點美食、自由行懶人包

2019-07-21 08:00FunTime旅遊比價

日本金澤是近年在台灣興起的日本新景點，日本三大園的兼六園，還有狂刷IG的金澤「游泳池」，有著「北陸小京都」別名的金澤位在日本北陸地區的石川縣，還鄰近白川鄉合掌村、高山一帶，行程安排超方便！本期小編整理了金澤交通及景點懶人包，帶大家一起前進「北陸小京都」，一起來看看吧！

前往金澤

金澤 圖／Flickr
金澤 圖／Flickr
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新幹線

前往金澤的交通可以選擇搭乘2015年開通的北陸新幹線，方便又省時，建議購買JR PASS周遊券。

➤玩日本中部西部一帶→高山北陸周遊券，可以玩白川鄉、高山，或是大阪玩到名古屋。

➤從東京出發→前往金澤的交通可以選擇北陸拱型新幹線（東京-金澤）就很划算！

JR特急Thunderbird

➤JR西日本的特別急行列車（特急）雷鳥號列車，從大阪或京都出發都可以抵達金澤。

高速巴士

窮遊的小資族選擇金澤的交通可以考慮搭乘高速巴士，雖然需要較長時間，但比較省錢！

➤從大阪至金澤的所需時間約5小時，費用約3500日圓左右

➤從京都到金澤的話約需4小時，費用大約2500~4000日圓。

➤從東京出發約需花8小時的路程，費用約4500~8000日圓。

（票價狀況依據官網或現場規定）

金澤內部交通

在金澤境內的交通以巴士為主，怕麻煩的話可以選擇搭乘城下町金澤周遊巴士，多數知名的景點都可以逛完喔！

巴士 圖／Wikimedia
巴士 圖／Wikimedia
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城下町金澤周遊巴士（城下まち金沢周遊バス）

車資：均一車資 200日圓

小編提醒你☛使用北鐵巴士一日券比較划算

搭車處：金澤站東口7號

停靠站：金澤21世紀美術館、兼六園、長町武家屋敷、近江町市場、東茶屋街、妙立寺（忍者寺）。

兼六園區間巴士（兼六園シャトル）

車資：均一車資 平日 大人200日圓 小孩100日圓、週末及假日 大人100日圓 小孩50日圓。(可使用城下町金澤周遊一日券)

搭車處：金澤站東口6號

停靠站：香林坊、武藏ヶ辻．近江町市場、金澤21世紀美術館、兼六園、南町・尾山神社等。

町巴士（まちバス）

時間：僅週末和假日行駛

車資：均一車資 大人100日圓 小孩50日圓

搭車處：金澤站東口5號

停靠站：武藏ヶ辻．近江町市場、金澤21世紀美術館、兼六園、香林坊東急廣場等。

北鐵巴士一日券 (北鉄バス１日フリー乗車券)

這個乘車券可厲害了，同時可以搭乘「城下町金澤周遊巴士」 及「兼六園シャトル」兩種巴士，非常方便！

票價：大人500日圓 小孩250日圓

票券販賣場所：金澤站內觀光情報中心購買、北鐵站前中心（靠近1號乘車處）、片町服務中心、北鐵巴士服務中心武蔵エムザ店

票券旅遊地點優惠：志摩（折50日圓）、武家屋敷跡 野村家（折50日圓）、金澤21世紀美術館（團體價折扣）等。

金澤必去景點

金澤城（金沢城）

金澤城 圖／Wikimedia
金澤城 圖／Wikimedia
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金澤城曾是加賀藩主前田氏的居城，這裡的歷史是一段不斷發生火災再重建的迴圈，從1546年金澤御堂的創建開始，大約每隔20年到30年就會發生一次損失慘重的大火，而在1759年金澤城大火最為嚴重，城內的建築物全數燒毀，花了3年才重建完成。現在金澤城是規模廣大的公園以菱櫓等重建歷史古蹟為中心，是金澤相當重要的景點之一。

開放時間： 07:00~18:00 （3月至10月15日） 08:00~17:00 （10月16日至2月）

門票：

➤金澤城公園—自由參觀

➤菱櫓、五十間長屋、橋爪門続櫓—全票 310日圓、學生 100日圓

地址：石川縣金澤市丸之内1

交通：

➤搭乘北陸鐵道公車11號、12號或91號路線約10分鐘，在「兼六園下」站下車，徒歩約1分鐘即可抵達。

➤搭乘城下町金澤周遊巴士約15分鍾，在「兼六園下」站下車，徒歩約1分鐘即可抵達。

兼六園

兼六園 圖／Flickr
兼六園 圖／Flickr
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每個地方都會有一個超人氣代表景點，金澤的代表景點就是兼六園，絕對是到金澤旅遊必訪景點。「兼六」為兼具六勝之意，在這裡四季都可以看到不同的風景，不論是賞櫻、賞楓還是賞雪景，都非常適合唷！值得一提的是，冬季的雪吊在兼六園可是十分出名的景象呢！

小編小知識☛雪吊：雪季之前都會在樹幹旁豎立柱子以保護樹枝不會因為積雪而折斷

開放時間：07:00~18:00 （3月至10月15日） 08:00~17:00 （10月16日至2月）

門票：全票 310日圓、學生 100日圓

地址：石川縣金澤市兼六町1

交通：

➤在JR「金澤」站轉撘北陸鐵道公車11號、12號或91號路線約10分鐘，在「兼六園下」站下車，徒歩約1分鐘即可抵達。

➤搭乘城下町金澤周遊巴士約15分鍾，在「兼六園下」站下車，步行約1分鐘即可抵達。

金澤21世紀美術館（金沢21世紀美術館）

金澤21世紀美術館 圖／Wikimedia
金澤21世紀美術館 圖／Wikimedia
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金澤21世紀美術館是最近狂刷IG的人氣景點，開館於2004年10月9日，建築師為SANAA事務所，主要的設計概念來自事務所中的女性建築師妹島和世，不僅被譽為「最美的美術館」，同時也獲得了威尼斯建築雙年展的金獅獎！這裡建築充滿現代感，有著玻璃帷幕的圓形建築，周圍草坪上有許多藝術裝置，非常燒記憶卡容量哪！金澤21世紀美術館內部最火紅的景點則是藝術家林德羅．厄利什的作品《泳池》（The Swimming Pool）！巧妙利用美術館的天窗加上一層水，並加上假的泳池扶手，從上面來看就像真的泳池，民眾在底下走動完全沒問題，各種網美藝術照都在這裡取景唷！

營業時間：10:00～18:00（週五、週六至20:00）（週一以及日本過年期間公休）

門票：成人1000日圓，不同展覽票價不同，可上官網查詢>>

地址：石川県金沢市広坂1-2-1

交通：搭乘城下町金澤周遊巴士約15分鐘，於「広坂‧21世紀美術館（石浦神社前）」下車。

金澤車站

金澤車站 圖／Wikimedia
金澤車站 圖／Wikimedia
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金澤不僅有最美的美術館，還有獲美國著名旅遊雜誌所評選「世界最美的車站」之一的金澤車站，位於金澤車站的東門有個特殊的鼓門，外觀以兩個金澤的傳統樂器小鼓做設計；車站內透明的玻璃屋頂相當美觀，大家來金澤一定要好好拍照唷！

東茶屋街

東茶屋街 圖／Wikimedia
東茶屋街 圖／Wikimedia
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想要體驗江戶時代的氛圍，絕對不能錯過金澤的東茶屋街，茶屋是日本傳統的遊藝‧飲食場，在江戶時代是觀賞藝妓及演奏的場所。東茶屋街以具有歷史價值的茶屋街之姿與京都祇園、主計町茶屋街齊名，東茶屋街的茶屋「志摩」被選為國家文化財，在這附近不但能接觸到日本的歷史文化，也能享受漫步在街道的樂趣。

小編好康報☛從10月開始的半年期間，每週的星期六就會在三個茶屋街上舉行「藝妓的藝」觀賞會。

地址：石川縣金澤市東山

交通：搭乘城下町金澤周遊巴士，於「橋場町」站下車，步行約五分鐘即可到達。

金澤必吃美食

金澤後廚房_近江町市場

近江町市場 圖／Wikimedia
近江町市場 圖／Wikimedia
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在東京有築地市場，在大阪有黑門市場，在函館有函館朝市，在札幌則有中央批發市場及二條市場，在金澤一定要來的景點就是近江町市場，近江町市場的源頭可追溯回1721年，約300年間一直是金澤市民的後廚房。市場內有多達180家店鋪，各種海鮮和農產水果應有盡有，讓喜愛海鮮的小編口水直流哪！是美食饕客絕對不能錯過的地方！

近江町市場海鮮 圖／Flickr
近江町市場海鮮 圖／Flickr
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必吃海鮮☛

必吃海鮮 圖／FunTime
必吃海鮮 圖／FunTime
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營業時間：9:00～18:00（依店舗狀況時間不定）（週三店舖公休多）

地址：石川県金沢市上近江町50

交通：從金澤車站徒步約20分鐘，或者從金澤車站東口搭乘公共汽車在武藏辻站下車，就可抵達近江町市場。

近江町市場壽司

近江町市場壽司 圖／Flickr
近江町市場壽司 圖／Flickr
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近江町市場壽司位於近江町市場周邊，在中午時間和迴轉壽司もりもり一樣都是需要大排長龍的一間店。店內充滿了各式各樣的海鮮美食，首要主打為便宜的海鮮丼和壽司，但就算想要吃高級一點也不用擔心，店裡的海鮮丼價格從1000多日幣到3000日幣都有～ 大家可以根據自己的情況決定！握壽司則根據大家的喜好自己點拉～ 在店內用餐還會附上抹茶粉，有需要可以自己泡來享用～

營業時間：每日09:00～17:00 (依店家公告為準)

地址：石川縣金澤市下近江町28-1

交通：近江町市場壽司位於近江町周邊，從金澤車站徒步約15～20分鐘

迴轉壽司もりもり壽司

迴轉壽司もりもり壽司 圖／Flickr
迴轉壽司もりもり壽司 圖／Flickr
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金澤所在的石川縣，據說是日本迴轉壽司店密集度最高的縣市之一，其中以もりもり寿し迴轉壽司獲得許多觀逛光客的青睞。店內不僅提供新鮮的海鮮，還有中文螢幕點餐服務，所以即便不會日文也可以吃得到想要的海鮮美食！其中最著名的是螃蟹與白蝦，大家如果有機會到金澤一定要去嚐嚐～如果因為行程安排沒辦法到近江町市場，那麼不要擔心！迴轉壽司もりもり壽司在JR金澤站也設有分店，不過分店的人氣也很高，還是需要排隊哦～

營業時間：每日7:00～16:20(依店家公告為準)

地址：石川縣金澤市堀川新町3-1

交通：從金澤站出發徒步約15~20分鐘。若是想前往JR金澤站前店，徒步約1分鐘

除此之外，還有其他特色小吃小編就不一一列舉了～ 大家參考下表，快到近江町市場挖寶吧～

推薦小吃☛

推薦小吃 圖／FunTime
推薦小吃 圖／FunTime
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整理完以上的金澤景點和交通後，小編也超想去金澤的啦！立刻翻開筆記本規畫明年行程，大家快一起到FunTime廉價航空追優惠機票吧！

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