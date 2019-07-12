如世外桃源般的奈良天川村，讓夏季來趟涼感水岸旅吧

被標高1000∼2000公尺山群包圍的天川村，坐擁名列世界遺產 的大峯山、日本百大名水、溪谷 和鐘乳石，夏季平均溫度22度的絕佳避暑地，甚至擁有﹁關西 輕井澤﹂美譽的奈良秘境，適合來趟清涼的夏日慢旅。

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★みたらい渓谷

來到以清澈水質聞名的天川村，就一定要到御手洗溪谷親眼見證這碧綠溪水。溪水源流來自世界遺產「紀伊山地靈場和參詣道」大 峯 山的山上川，在此形成大大小小的瀑布，溪水清透見底、景色悠然，夏季時特別涼爽宜人。附近村落會不定期舉辦護溪活動，除了保持溪水環境，也同時傳遞保護自然生態的重要性。

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【景點資訊】

地址：奈良県吉野郡天川村北角

電話：+81-747-63-0999（天川村觀光諮詢處）





★Café TOMO

天川村有座名為面不動鍾乳洞的洞窟，洞窟附近有獲選日本名水百選的採水場，被稱為「ごろごろ水」的湧水甘甜味美，讓天川村獲名水之鄉的美名。位於洞川溫泉街中心、創業超過40年的Café TOMO，以來自國外的講究咖啡豆搭配ごろごろ水沖泡的咖啡香醇到令人驚艷，還能搭配日式或西式甜點享用。

特製 吉野葛湯¥400／以吉野名產的特級吉野葛製成。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：奈良県吉野郡天川村洞川 226-2

電話：+81-747-64-0452

營業時間：09：00∼18：00





★天の川カフェ

洞川溫泉街與訂房網站「じゃらんnet」合作的期間限定「天川咖啡旅宿方案」，只要在じゃらん預約此住宿方案，就能在充滿日式懷舊氣氛的洞川溫泉街享受緣廊晚茶。燈籠點亮的溫泉街上，11間旅館會將拉門卸下、露出緣廊，並準備不同的茶點或下酒菜，讓旅客穿著浴衣在緣廊乘涼賞月、享用輕食。

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パステルカラーのきらきらクリームソーダ（繽紛冰淇淋汽水）¥400／杯／旅館久保治的可愛汽水。 分享 facebook

星アイスもなか （星星冰淇淋最中餅）¥400／旅館枡源提供最中餅、布丁。 分享 facebook

【活動資訊】

地址：奈良県吉野郡天川村洞川温泉街

電話：+81-747-64-0820（洞川溫泉旅館聯合會）

開放時間：即日起∼9／29舉辦日的19：00∼21：00





★大峯山 龍泉寺

約1300年前創建的龍泉寺，據傳日本修驗道始祖「役行者」在修行時發現湧出清水的「龍之口」泉水，爾後便在泉池旁興建祀奉八大龍王的龍泉寺以祭祀祈福。龍之口水溫全年保持在10度左右，據傳只要飲用泉水就能治病，因此吸引各地信徒前來求靈水。由於水質清澈，每到夏季便會有許多螢火蟲飛舞。

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6月下旬∼7月中旬能在此欣賞螢火蟲。 分享 facebook

【景點資訊】

地址：奈良県吉野郡天川村洞川 494

電話：+81-747-64-0001

開放時間：佛堂08：00∼17：00；園內 24hr





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