2020年白川鄉合掌村點燈日程公布！世界遺產級絕景預約小攻略

以如童話般夢幻的白川鄉合掌村，同時也作為世界遺產而著名，而其一年一度的冬季點燈，更常被譽為「一生必見一次」的絕景。白川鄉觀光協會官網已於7/1公佈了2020年的點燈活動日程，有計劃要前往的同學們，可以開始著手規劃囉！

時程公布 旅行計劃先下手





如果近年有在計劃前往白川鄉，或是有關注日本酷樂小跟班的報導，應該知道現在想要入村參加點燈活動，必須事前預約，若沒有預約，當日即便前往現場，也無法入村，因而事前的規劃絕對是成行的重要前提。根據白川鄉觀光協會官網的公告，2020年的冬季夜間點燈活動將舉辦6回，具體日期分別如下：





圖片截取自 白川鄉觀光協會官方網站 分享 facebook

其中1/13雖是星期一，卻是日本的國定假日。





預約攻略小筆記 記好關鍵日程





圖片來源：AC寫真 / シロップ 分享 facebook

目前官方公開了點燈活動日程，你有看好想要前往的場次了？在決定出發日程前，可以先決定是要選擇自助還是跟團出遊，若沒有太多時間follow接下來一系列的預約手續，可以選擇報名國內旅行社的團，讓旅行社為你代勞。往年各大小旅行社都有相關旅遊商品，儘管2020年新商品尚未上架，有意計畫的同學可以致電旅行社詢問狀況。





若想要自助遊規劃行程，那麼下面這些時間點就要多費心留意了。





一般最理想的行程，是當夜可以留宿村內，只不過現在點燈期間的村內留宿一樣全採取預約抽選制，並預計在8月初開始網上預約，並在9月10日左右聯絡中選者。村內可選擇的住宿地，大家可以事前參考白川鄉觀光協會官網上的資料，上面記載了包括費用金額。

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但不幸無法留宿村內，勢必得當日來回，這時你可以有以下選擇：

自駕來回

若想要自駕的同學，需要事前預約停車場，這部分預計在9月10日後開放預約，額滿為止，且預約後不可取消。租車時也一定要記得使用雪地輪胎及雪鍊，方便車子在雪地中能安全行動。

巴士行程

除了留宿村內的選項外，在白川鄉點燈期間，當地也有夜行巴士行程可選擇，但也需要事前預約。由於非點燈活動期間，夜行巴士行程一般沒有營運，因而具體預約情報，預計將在7月中旬左右會公布在各客運公司網站。小編整理幾家往年有相關服務的巴士如下，給大家參考看看：

加越能巴士 | 濃飛巴士（有中文、英文） | 富山地方鐵道（支援中文、英文）

其中濃飛巴士還有計程車遊覽的行程可參考。另外像KKday去年也有推初白川鄉點燈巴士一日遊的行程，這對於想要規劃自助遊行程的同學來說也是個不錯的選擇，可關注看看今年冬天是否也有一樣的商品推出。

圖片來源：AC寫真 / フランク 分享 facebook

看到這裡，是不是對規劃白川鄉合掌村的點燈之旅有一些頭緒了呢？

畢竟是世界遺產級的美景，想要一睹她的風采，就早早行動起來囉。

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