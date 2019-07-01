名古屋代表美食特搜！ 吃過這一味才代表你去過名古屋喔

隨著各大航空直達名古屋的航線增加，拉近了台灣與名古屋的距離。坐擁繁華商場、獨特在地美食的名古屋成為旅人最期待的部分。

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★加藤珈琲店

充滿傳統老咖啡店氛圍的加藤珈琲店，提供多達數十種的精品咖啡，選購自世界各地榮獲金賞的優質咖啡豆自家烘焙。上午的特惠早餐，只要單點1杯咖啡（¥410），便會附上裸麥厚片吐司及水煮蛋，名古屋特有的小倉紅豆吐司也能在此品嚐。午後，不妨來份咖啡日式甜湯，是作家村上春樹也讚不絕口的絕妙甜品。

名古屋セット（名古屋套餐）¥540／除了特惠早餐，也全天候供應早餐套餐，品 嚐小倉紅豆吐司、水煮蛋及甜栗等道地名古屋滋味。 分享 facebook

金しゃち珈琲ぜんざい（金鯱咖啡甜湯）¥594／以咖啡取代傳統甜湯，再加上金箔，連不愛吃甜點的村上春樹也讚不絕口。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：愛知県名古屋市東区東桜 1-3-2

電話：+81-52-951-7676

營業時間：07：00∼18：00；六日假08：00∼17：00





★白壁カフェ 花ごよみ

坐落於寧靜住宅街道上的日式和風咖啡廳，由經營涮涮鍋、日式料理的太閣本店與名古屋市合作，將昭和時期著名女演員的住宅移築至白壁地區，打造能悠閒享用早餐的絕佳空間。不同於一般喫茶店的特惠早餐，花ごよみ推出的是咖啡搭配飯糰的日式早餐，另附豐盛配餐，成為當地人的私房名店。

モーニングサービス（特惠早餐／咖啡）¥410／每日10：00前，只要單點1杯飲品，就會附贈吐司、粥品或飯糰，另附沙拉及茶碗蒸，份量十足。 分享 facebook

みつぞろえ（精緻全餐）¥1036／可從9種口味的迷你丼中任選3種搭配的超人氣組合。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：愛知県名古屋市東区主税町 4-72 アーバニア主税町 1F

電話：+81-52-931-2346

營業時間：07：30∼23：00（LO 22：30）





★どて焼き 島正

僅有吧檯座位的店內宛如來到了昭和時期，創業於1949年的島正，自攤販起家，家族經營至今來到第3代，2代老闆仍坐鎮店內，看守著土手鍋，單憑職人經驗，適時增添味噌。漆黑的味噌黑輪，又稱為「土手燒（どて燒き）」，是名古屋特色美食。菜單僅6品項，單純卻有深度，可嚐到店家的用心。

盛り合せ（土手燒拼盤）¥1200／能一次品嚐豆腐、蒟蒻、雞蛋、里芋、白蘿蔔跟牛筋等品項的人氣組合。 分享 facebook

とでめし（小）（土手飯 ／小份）¥500／熱騰騰的白飯搭配入味的味噌牛筋、青蔥及半熟蛋，美味無比。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：愛知県名古屋市中区栄 2-1-19

電話：+81-52-231-5977

營業時間：17：00 ∼ 22：00





★鯛茶福乃

名古屋饕客必吃的高級料理店「野嵯和」，2016年在名古屋站旁開設了全新型態的餐廳，推出快餐式的日式早餐，僅以「鯛魚茶泡飯」一決勝負，提供早餐與定食，在人聲鼎沸的都會區也能享用道地和食。Q彈的魚肉搭配自家製芝麻醬的早餐，淋上現泡茗茶，暖心滋味讓人難忘。

あさ鯛茶（晨間鯛茶）¥ 950／08：00∼11：00 限定的早餐 ， 能像名古屋美食 「鰻魚三吃」一般，先品嚐芝麻醬鯛魚丼，再淋上現泡的茶湯製 成茶泡飯享用。 分享 facebook

除了主要的鯛魚餐點外，另附鯛魚鬆、生雞蛋等配菜，更添風味。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：愛知県名古屋市中村区名駅 3-28-12 大名古屋ビルヂング B1

電話：+81-52-414-4886

營業時間：08：00∼23：00（LO 22：30）





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