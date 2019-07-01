名古屋代表美食特搜！ 吃過這一味才代表你去過名古屋喔
隨著各大航空直達名古屋的航線增加，拉近了台灣與名古屋的距離。坐擁繁華商場、獨特在地美食的名古屋成為旅人最期待的部分。
★加藤珈琲店
充滿傳統老咖啡店氛圍的加藤珈琲店，提供多達數十種的精品咖啡，選購自世界各地榮獲金賞的優質咖啡豆自家烘焙。上午的特惠早餐，只要單點1杯咖啡（¥410），便會附上裸麥厚片吐司及水煮蛋，名古屋特有的小倉紅豆吐司也能在此品嚐。午後，不妨來份咖啡日式甜湯，是作家村上春樹也讚不絕口的絕妙甜品。
【店家資訊】
地址：愛知県名古屋市東区東桜 1-3-2
電話：+81-52-951-7676
營業時間：07：00∼18：00；六日假08：00∼17：00
★白壁カフェ 花ごよみ
坐落於寧靜住宅街道上的日式和風咖啡廳，由經營涮涮鍋、日式料理的太閣本店與名古屋市合作，將昭和時期著名女演員的住宅移築至白壁地區，打造能悠閒享用早餐的絕佳空間。不同於一般喫茶店的特惠早餐，花ごよみ推出的是咖啡搭配飯糰的日式早餐，另附豐盛配餐，成為當地人的私房名店。
【店家資訊】
地址：愛知県名古屋市東区主税町 4-72 アーバニア主税町 1F
電話：+81-52-931-2346
營業時間：07：30∼23：00（LO 22：30）
★どて焼き 島正
僅有吧檯座位的店內宛如來到了昭和時期，創業於1949年的島正，自攤販起家，家族經營至今來到第3代，2代老闆仍坐鎮店內，看守著土手鍋，單憑職人經驗，適時增添味噌。漆黑的味噌黑輪，又稱為「土手燒（どて燒き）」，是名古屋特色美食。菜單僅6品項，單純卻有深度，可嚐到店家的用心。
【店家資訊】
地址：愛知県名古屋市中区栄 2-1-19
電話：+81-52-231-5977
營業時間：17：00 ∼ 22：00
★鯛茶福乃
名古屋饕客必吃的高級料理店「野嵯和」，2016年在名古屋站旁開設了全新型態的餐廳，推出快餐式的日式早餐，僅以「鯛魚茶泡飯」一決勝負，提供早餐與定食，在人聲鼎沸的都會區也能享用道地和食。Q彈的魚肉搭配自家製芝麻醬的早餐，淋上現泡茗茶，暖心滋味讓人難忘。
【店家資訊】
地址：愛知県名古屋市中村区名駅 3-28-12 大名古屋ビルヂング B1
電話：+81-52-414-4886
營業時間：08：00∼23：00（LO 22：30）
留言