親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

108年大學指考 生物科試題與解答（含非選）

中職／龍隊首輪指名劉基鴻 野手連6年狀元

名古屋代表美食特搜！ 吃過這一味才代表你去過名古屋喔

2019-07-01 16:33Japan Walker

隨著各大航空直達名古屋的航線增加，拉近了台灣與名古屋的距離。坐擁繁華商場、獨特在地美食的名古屋成為旅人最期待的部分。

分享

★加藤珈琲店

充滿傳統老咖啡店氛圍的加藤珈琲店，提供多達數十種的精品咖啡，選購自世界各地榮獲金賞的優質咖啡豆自家烘焙。上午的特惠早餐，只要單點1杯咖啡（¥410），便會附上裸麥厚片吐司及水煮蛋，名古屋特有的小倉紅豆吐司也能在此品嚐。午後，不妨來份咖啡日式甜湯，是作家村上春樹也讚不絕口的絕妙甜品。

名古屋セット（名古屋套餐）¥540／除了特惠早餐，也全天候供應早餐套餐，品 嚐小...
名古屋セット（名古屋套餐）¥540／除了特惠早餐，也全天候供應早餐套餐，品 嚐小倉紅豆吐司、水煮蛋及甜栗等道地名古屋滋味。
分享

金しゃち珈琲ぜんざい（金鯱咖啡甜湯）¥594／以咖啡取代傳統甜湯，再加上金箔，連...
金しゃち珈琲ぜんざい（金鯱咖啡甜湯）¥594／以咖啡取代傳統甜湯，再加上金箔，連不愛吃甜點的村上春樹也讚不絕口。
分享

分享

【店家資訊】

地址：愛知県名古屋市東区東桜 1-3-2

電話：+81-52-951-7676 　

營業時間：07：00∼18：00；六日假08：00∼17：00


★白壁カフェ 花ごよみ

坐落於寧靜住宅街道上的日式和風咖啡廳，由經營涮涮鍋、日式料理的太閣本店與名古屋市合作，將昭和時期著名女演員的住宅移築至白壁地區，打造能悠閒享用早餐的絕佳空間。不同於一般喫茶店的特惠早餐，花ごよみ推出的是咖啡搭配飯糰的日式早餐，另附豐盛配餐，成為當地人的私房名店。

モーニングサービス（特惠早餐／咖啡）¥410／每日10：00前，只要單點1杯飲品...
モーニングサービス（特惠早餐／咖啡）¥410／每日10：00前，只要單點1杯飲品，就會附贈吐司、粥品或飯糰，另附沙拉及茶碗蒸，份量十足。
分享

みつぞろえ（精緻全餐）¥1036／可從9種口味的迷你丼中任選3種搭配的超人氣組合...
みつぞろえ（精緻全餐）¥1036／可從9種口味的迷你丼中任選3種搭配的超人氣組合。
分享

分享

【店家資訊】

地址：愛知県名古屋市東区主税町 4-72 アーバニア主税町 1F 　

電話：+81-52-931-2346 　

營業時間：07：30∼23：00（LO 22：30）


★どて焼き 島正

僅有吧檯座位的店內宛如來到了昭和時期，創業於1949年的島正，自攤販起家，家族經營至今來到第3代，2代老闆仍坐鎮店內，看守著土手鍋，單憑職人經驗，適時增添味噌。漆黑的味噌黑輪，又稱為「土手燒（どて燒き）」，是名古屋特色美食。菜單僅6品項，單純卻有深度，可嚐到店家的用心。

盛り合せ（土手燒拼盤）¥1200／能一次品嚐豆腐、蒟蒻、雞蛋、里芋、白蘿蔔跟牛筋...
盛り合せ（土手燒拼盤）¥1200／能一次品嚐豆腐、蒟蒻、雞蛋、里芋、白蘿蔔跟牛筋等品項的人氣組合。
分享

とでめし（小）（土手飯 ／小份）¥500／熱騰騰的白飯搭配入味的味噌牛筋、青蔥及...
とでめし（小）（土手飯 ／小份）¥500／熱騰騰的白飯搭配入味的味噌牛筋、青蔥及半熟蛋，美味無比。
分享

【店家資訊】

地址：愛知県名古屋市中区栄 2-1-19 　

電話：+81-52-231-5977 　

營業時間：17：00 ∼ 22：00 　


★鯛茶福乃

名古屋饕客必吃的高級料理店「野嵯和」，2016年在名古屋站旁開設了全新型態的餐廳，推出快餐式的日式早餐，僅以「鯛魚茶泡飯」一決勝負，提供早餐與定食，在人聲鼎沸的都會區也能享用道地和食。Q彈的魚肉搭配自家製芝麻醬的早餐，淋上現泡茗茶，暖心滋味讓人難忘。

あさ鯛茶（晨間鯛茶）¥ 950／08：00∼11：00 限定的早餐 ， 能像名古...
あさ鯛茶（晨間鯛茶）¥ 950／08：00∼11：00 限定的早餐 ， 能像名古屋美食 「鰻魚三吃」一般，先品嚐芝麻醬鯛魚丼，再淋上現泡的茶湯製 成茶泡飯享用。
分享

除了主要的鯛魚餐點外，另附鯛魚鬆、生雞蛋等配菜，更添風味。
除了主要的鯛魚餐點外，另附鯛魚鬆、生雞蛋等配菜，更添風味。
分享

【店家資訊】

地址：愛知県名古屋市中村区名駅 3-28-12 大名古屋ビルヂング B1 　

電話：+81-52-414-4886 　

營業時間：08：00∼23：00（LO 22：30）


更多日本精彩旅遊內容，請上《Japan Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

名古屋咖啡早餐

Japan Walker

《Japan Walker》專以日本旅遊為主題的雜誌，每月提供來自日本的流行情報，擁有最即時、最專業、最多元的優點，透過編輯的整輯企劃，隨時掌握各種吃喝玩樂的流行動態，將是前往日本旅行時的最佳工具。
FB：Japan Walker 粉絲團

相關新聞

紅葉聖地健行！日本「涸沢＋上高地」氣勢恢宏的絕景

2019-06-07 09:00

前進日本北陸！細細品味「和風建築」的懷舊風情

2019-06-02 11:14

走跳世界／遊日本佐渡島 搭神隱少女盆舟尋奇

2019-05-22 12:06

萌翻天！北陸必訪可愛動物區給你最療癒的日本行

2019-05-20 15:21

走跳世界／日本佐渡金銀島 圓一個淘金夢

2019-05-14 11:23

天婦羅、炸蝦飯糰、鰻魚飯　「名古屋必吃美食」推薦特輯

2019-05-07 10:02

福井必去3景點！豪華日式美味　最強的「鰻魚料理」專門店推薦

2019-05-01 10:00

東京近郊小旅行！「江之島、鎌倉」不只有新鮮美食又有遼闊海景

2019-05-01 08:00

日本中部旅遊新選擇 「名古屋」近郊景點大公開！

2019-04-28 10:05

11.2KM「彩虹之路」 日本神秘5湖隱藏小漁村

2019-04-23 08:01

日本「福井嶺南」4處能量景點！在療癒的海潮聲中醒來

2019-04-11 09:00

白雪皚皚！富士山不容錯過的８大精彩體驗

2019-04-09 10:00

日本福井大推薦！４個讓你可以放鬆心靈的好居所

2019-04-03 08:01

春天賞不一樣的「櫻」　7個你該到到「富士芝櫻祭」走紅毯的理由！

2019-04-02 10:03

周遊巴士玩「金澤」新舊融合的魅力小京都！

2019-03-31 22:00

在最高海拔賞景、滑雪、喝咖啡！日本離天空最近的咖啡館「2612 Café」

2019-03-08 12:38

懶人包／立山黑部交通、景點、美食 & 金澤、白馬一次玩透透

2019-03-07 10:29

體驗合掌民宿生活！ 五箇山相倉聚落住一晚 一泊二食超推薦

2019-03-06 22:01

自然愛好者的天堂 日本「乘鞍高原」的絕景秘境

2019-03-04 21:02

氣勢恢弘！神奈川第一賞楓景點「大山」

2019-02-17 21:00

蟬聯16年！TOP.1日式庭園「足立美術館」

2019-02-15 21:00

富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(上)

2019-02-11 12:00

逛逛日本老街！「倉吉赤瓦白壁土藏群」遊記

2019-02-07 21:00

日本鐵道之旅！鐵道迷必訪「名古屋磁浮鐵道博物館」

2019-02-05 11:00

「秋芳洞」一日遊　遊歷日本規模最大的鐘乳石洞

2019-01-31 21:02

日本富士山櫻花玩法搶先看！2019富士山櫻花景點、美食推薦

2019-01-29 10:46

期間限定！2019白川鄉合掌村最新點燈、交通懶人包

2019-01-28 21:57

重現神隱少女！日本新潟外海「佐渡島」划著木盆舟在水上漂流

2019-01-18 08:00

不用飛過半個地球！「日本埼玉」感受濃濃北歐風情

2019-01-01 11:02

名古屋自遊行　機場交通、必買一次看懂！

2018-12-29 16:30

「日本茨城」神秘之景！白浪間的鳥居　還有星辰點點的夜空

2018-12-26 16:48

日本版九份！緩慢時光中的慵懶小城「尾道」

2018-12-25 21:00

富士山一日遊！富士山day tour景點美食交通

2018-12-20 09:00

隈研吾操刀設計「日本平設計展望台」一覽富士山美景

2018-12-16 11:00

被高聳雪牆圍繞的限時美景！「立山黑部」4月中旬開山

2018-12-12 17:50

跟好姐妹來趟日本新潟「楓」女子旅

2018-12-11 09:00

長野綠意之旅 好姐妹一起洗滌身心靈、享松茸大餐

2018-11-27 22:00

賞櫻首班車 伊豆河津櫻驚豔之旅

2018-11-20 10:55

長野秋楓之時 姐妹們來趟 美人の溫泉日記

2018-11-19 08:00
看更多

熱門文章

沖繩動物園14隻脫逃猴全數捕獲 竟是自己拿鑰匙開門

2019-06-29 19:00

哈日族還在等什麼？ 台幣升破31日圓換匯見0.28字頭

2019-07-01 10:04

OMG！麥當勞期間限定「海鹽焦糖冰淇淋」　超酥脆焦糖表層＋霜淇淋收服冰品控的心

2019-06-24 12:35

日本旅遊如何挑鮮奶 盒頂有玄機「長知識了」

2019-06-17 09:50

酒鬼們找到寶了！日本推出「不醉梅酒」喝了還能消除疲勞

2019-06-24 18:01

連《魔法公主》也來取材！日本「5大苔蘚秘境」　整片翠綠的夢幻美景

2019-06-26 18:24

日本名城巡禮！制霸5座日本「最」強名城

2019-06-30 10:00

非吃不可！東京新宿「拉麵激戰區」８家各系拉麵佼佼者報你知

2019-06-26 12:06

保證不雷! 日本佐賀「基山休息站」人氣土產TOP3

2019-06-26 23:30

史上最大！40米的KAWS巨型公仔展 7月登陸日本富士山

2019-06-25 11:55

在新開幕「茶」主題旅宿裡的日本茶文化五感體驗

2019-06-22 12:47

如何玩東京台場！場好逛又好買、閃耀海景賞不完

2019-06-30 11:53

風景、名畫變肥皂！到釜山「手工皂工坊」製作專屬紀念品

2019-06-24 07:31

嚇壞乘客！ 京都嵐電推期間限定「觀音電車」　天花掛滿「千手裝飾」 網民：好恐怖

2019-07-01 12:40

快tag哈日好友！羽田機場徵求「試玩員」 免費到東京玩3天

2019-06-22 10:30

首爾明洞懶人包！帶你換錢、購物、吃好料全攻略

2019-06-24 09:00

夏日海島度假首選！沖繩離島渡嘉敷島５玩法

2019-06-28 11:02

讓你全年都沉醉在酸甜滋味中！東京草莓甜點專賣店 – 三軒茶屋いちびこ

2019-06-27 11:01

大阪美食裝可愛！ ５家創意甜點變身成卡哇伊造型變得更美味了

2019-06-24 12:19

日本新潟6強地震 有海嘯風險

2019-06-18 21:41

直飛青森！奧入瀨溪流+青森屋 兩個星野一趟摘集

2019-06-15 11:01

跟著米奇扮幽靈！東京迪士尼「萬聖節」9月10日登場 必看「詭祕盛典」表演秀

2019-06-22 17:59

沖繩自駕好去處 7個超好玩新景點！

2019-06-19 09:00

名古屋代表美食特搜！ 吃過這一味才代表你去過名古屋喔

2019-07-01 16:33

開幕第一晚！ 入住日本第一家無印良品旅店　帶你一窺所有驚喜 (MUJI HOTEL GINZA)

2019-06-18 12:02

福岡MARK IS玩樂購！吃和牛、玩VR、逛100日圓店

2019-06-19 21:28

樂遊大邱 啃炸雞、汗蒸幕、瘋玩E-WORLD樂園

2019-06-19 10:01

MARK IS福岡momochi 吃和牛 玩VR 逛超市 待整天不無聊

2019-06-20 22:35

一招變可愛！ 札幌日農幫大根加Emoji　蘿蔔形狀太醜不再怕賣不出去

2019-06-10 12:02

行家才知道！ 東京不吃不可「最強醬油拉麵」６選

2019-06-12 12:01

東京三層樓三種用途的獨棟質感私房咖啡廳－MEALS ARE DELIGHTFUL

2019-06-20 10:04

暑假來去沖繩+石垣島自助遊！交通、景點、美食、WiFi懶人包

2019-06-09 09:00

從天滿站出發，體驗大阪最長商店街「天神橋筋商店」的在地美食文化

2019-06-18 09:02

揭秘！福岡旅遊必去景點Top10　好吃好玩全都這裡

2019-06-06 11:22

透明獨木舟、浮潛一次玩！ 沖繩水上活動推薦12選

2019-06-13 09:03

我愛獨旅！一個人漫游京都的美好

2019-06-10 22:45

7 公尺高的HELLO KITTY相迎！東京首間「三麗鷗直營路面店」開幕

2019-06-16 11:05

首爾必逛！韓國東大門逛街地圖總整理

2019-06-10 11:02

讓我們一起前進東北！日本特搜宮城景點、美食大公開

2019-06-06 16:49

韓國明洞歷久不衰的「Q彈冷麵」-咸興麵屋

2019-06-03 11:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top