前進日本北陸！細細品味「和風建築」的懷舊風情

除了金澤21世紀美術館外，北陸還有許多令人驚豔的日式風情的古老建築也毫不遜色，都值得細細品味。

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★成巽閣

加賀藩藩主前田齊泰為了讓母親頤養天年所造的居所，1樓為華麗的武家書院建築，可見精緻的鏤空花鳥木雕、金箔粉末的壁紙等充滿雅趣的設計；2樓為數寄屋風書院建築，房間的配色大膽，融入了中國與西洋的建築特色，細部刻畫細緻入微。整體建築展現了武家的氣派，又不失女性的優雅。

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【景點資訊】

地址：石川県金沢市兼六町 1 番 2 号

電話：+81-76-221-0580

開放時間：09：00∼17：00（最終入館 16：30）





★志摩

1820年建造的茶屋，完善保留了江戶時代的風格，現為日本國家指定重要文化財。茶屋2樓為過去藝妓接待客人的空間，房內擺放了琵琶、古箏等樂器。來到1樓則可參觀從前茶屋儲藏食物的地下室及藝妓梳妝準備的房間。最後可到1樓的「寒村庵」品嚐金澤和菓子，觀賞幽靜庭園，享受茶屋的靜謐時光。

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【景點資訊】

地址：石川県金沢市東山一丁目 13-21

電話：+81-76-252-5675

開放時間：09：00∼18：00；12 月∼2 月 09：00∼17：00





★武家屋敷跡 野村家

至今仍保有過往濃厚色彩的武家屋敷遺跡「野村家」，最具看頭的便是曾獲美國庭園雜誌評選為日本最美庭園第三名的庭園，擁有北陸地區難以栽種的山桃、椎木，及圍繞名石奇岩的流水景觀。來到接待藩主的上段之間則可一窺當時繪師細膩的工法，鑑賞內部隔間紙門上的狩野畫派畫家的山水畫作品。

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【景點資訊】

地址：石川県金沢市長町 1-3-32

電話：+81-76-221-3553

開放時間：08：30∼17：30；10月∼3 月 08：30∼16：30





★樂翠亭美術館

改建屋齡70年的和風宅邸的美術館，結合了現代藝術與日式庭園，打造摩登感的藝術空間。以倉庫為展示空間，收錄了草間彌生、村上隆、KAWS等知名藝術家的作品，藉由日式傳統建築的寂靜感襯托出作品的張力，令人耳目一新。鑑賞完作品後，還可到生機勃勃的日式庭園散步，感受四季變化之美。

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【景點資訊】

地址：富山県富山市奥田新町 2-27

電話：+81-76-439-2200

開放時間：10：00∼17：00





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