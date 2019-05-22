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周刊爆前立委霸地9千坪 馬場租約到期賴著不走還辦夏令營

那些被遺忘的 還有歌聲讓我們記住—追憶六四歌曲傷痕

走跳世界／遊日本佐渡島 搭神隱少女盆舟尋奇

2019-05-22 12:06聯合報 記者陳睿中／專題報導

身著傳統服裝的鬼太鼓，乃是佐渡島上重要的傳統文化。 記者陳睿中／攝影
身著傳統服裝的鬼太鼓，乃是佐渡島上重要的傳統文化。 記者陳睿中／攝影
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藍得恰到好處的天空、透澈見底的海水，還有路上遇到，眼睛笑瞇成一條線，說著「下次再來玩喔！」的漁村老嬤嬤，都令人感受到佐渡島帶來的平靜與自在。

「佐渡」很慢，慢到彷彿可以重新認識日本。儘管是僅次於沖繩的日本第二大島，但是佐渡島所散發的商業氣息，明顯淡了一點，反而保有更多的純樸感。

想要進到佐渡島的世界，可以從早晨的漁市開始。距離新潟航程約2小時的佐渡島，受到潮流交會的影響，擁有極為豐富的水產資源，從黑鮪魚、鰤魚等肥美的魚種，一直到蝦、蟹、貝等海產，統統都是佐渡海域的天然特產。

佐渡漁市一大早就可看見許多待售生猛海鮮。 記者陳睿中／攝影
佐渡漁市一大早就可看見許多待售生猛海鮮。 記者陳睿中／攝影
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從一大早開始，漁市就已經相當熱鬧。市場規模不大，但熱情不減。就算早春的氣溫稍涼，仍然看見戴著紅色帽子的採購代表，不斷在一簍簍的漁獲之間穿梭，用累積多年的功力，鎖定自家所需的好料。

紫菜、海參、章魚、鯛魚、松葉蟹及無數叫不出名字的魚種，分門別類地擺在地上，被斜照進來的陽光映著閃閃發光。戴黃色帽子的主持人，朝著漁獲不斷喊出標售的價格，舌頭轉得飛快，產生彷彿咒語般的旋律。一旦成交，買家就在產品貼上自家商號的標籤。一喊、一買，不斷重複，儘管觀賞的民眾無法出手購買，但看著眾人之間的角力，也是有趣。

盆舟體驗知易行難

其實佐渡的漁產特色，不單表現在食物上，更深深影響當地的文化。例如最具代表性的「盆舟」，看起來是一具直徑約150公分、高約60公分的木頭澡盆，由於吃水淺、沒有方向性且平穩，所以最適合被用來在岩岸之間，當作抓海螺、鮑魚、撿海菜的移動工具，如今已經是佐渡島的代表指標之一，更因為出現在電影「神隱少女」的場景之中，名氣大增。

佐渡島的盆舟，因為電影「神隱少女」而聲名大噪。 記者陳睿中／攝影
佐渡島的盆舟，因為電影「神隱少女」而聲名大噪。 記者陳睿中／攝影
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在小木海岸，民眾可以親自體驗划盆舟的樂趣。記者陳睿中／攝影
在小木海岸，民眾可以親自體驗划盆舟的樂趣。記者陳睿中／攝影
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從沢崎海岸發祥的盆舟，目前仍在小木海岸可見得到，亦是漁民重要的謀生工具，民眾付費也可上舟體驗化身「千尋」的樂趣。盆舟僅靠一根綁在船頭的木槳移動，划動時，雙腿打直、挺起背，雙手以八字畫圓的方式帶動盆舟移動。看著船伕划得輕鬆，實際嘗試卻是令人苦不堪言！不僅雙手為划槳而肌肉緊繃，更糟的是盆舟只顧著原地打轉，甚至還倒退，實在是需要點慧根才能駕馭。但據聞，佐渡島曾舉辦過盆舟大賽，有人就成功跨海抵達新潟，花多久時間？27小時！實在驚人。

穿著傳統服飾的盆舟女船員。記者陳睿中／攝影
穿著傳統服飾的盆舟女船員。記者陳睿中／攝影
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鬼太鼓不同流派

除了盆舟，「鬼太鼓」同樣是佐渡獨一無二的特色歷史文化。已經流傳數百年的佐渡鬼太鼓，在島上衍生出不同的流派，服裝、舞步與角色各有不同，但是同樣都是有戴著面具、身著傳統服飾的「鬼」擔任表演重心，並且搭配上節奏怦然有力的太鼓鼓隊表演；部分流派，還會搭配兩組獅子舞者，更添整體魄力。

鬼太鼓擁有多個流派，每個手勢、步伐都有其意義。記者陳睿中／攝影
鬼太鼓擁有多個流派，每個手勢、步伐都有其意義。記者陳睿中／攝影
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4月開始，佐渡島上不只櫻花盛開，各個村落的鬼太鼓團隊為了祈求豐收，並為村落消災祈福，也會開始於村內遶境的祭典活動，為家家戶戶帶來祝福。尤其最後前往神社前，為神明獻上表演時，更是最具吸引力的時刻。

圓目怒睜、有著獠牙、雙角與披頭長髮的鬼舞者，雙手持著粗短的鼓棒，在不止息的鼓聲中登場。配合著鼓聲的旋律，只見舞者們不斷踏著狂野而不失節奏的步伐，以強烈的肢體力量，展現出佐渡島流傳百年的歷史風範；而在狂野之餘，又可見到舞者藉由鼓棒的握法、方向等細緻動作，透露出藏於面具下的豐沛情緒。尤其部分村落的祭典時間還是落在日落時分，揮散在空中的鬼髮、扭動著的身軀，還有咚咚作響的鼓聲，統統在燈籠的微光照映之下，交織成畫，更顯獨特與觀賞樂趣。

鬼太鼓的舞蹈之中，可看見舞者藉由手勢、鼓棒來表達細緻的情緒。記者陳睿中／攝影
鬼太鼓的舞蹈之中，可看見舞者藉由手勢、鼓棒來表達細緻的情緒。記者陳睿中／攝影
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在佐渡島上的太鼓，其實不僅可以欣賞，更可以親自體驗！在佐渡太鼓體驗交流館之中，有聞名全球的太鼓表演團體「鼓童」坐鎮。藉由團隊中優異的鼓手帶領之下，民眾可以認識桶子太鼓、和太鼓各種類型的太鼓知識，還可以享受親手打擊太鼓的樂趣。

佐渡太鼓體驗交流館內，有使用600年以上樹木所製成的巨型太鼓「豬鼻子小弟」。 記...
佐渡太鼓體驗交流館內，有使用600年以上樹木所製成的巨型太鼓「豬鼻子小弟」。 記者陳睿中／攝影
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藉由觸摸鼓面，可以感受到巨型太鼓帶來的強烈震撼感。記者陳睿中／攝影
藉由觸摸鼓面，可以感受到巨型太鼓帶來的強烈震撼感。記者陳睿中／攝影
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鼓童乃是創於1981年的太鼓表演團體，已經在全球舉行過千餘場的演出，備受國際肯定。在體驗館內，學員可以近距離欣賞太鼓老師所帶來的太鼓演奏，能感受到太鼓滿滿的生命力。尤其兩座使用600年以上樹木所製成的巨型太鼓「山藥先生」與「豬鼻子小弟」，更會帶來令全身為之振動的巨大震撼。

佐渡太鼓體驗交流館之中，有太鼓表演團體「鼓童」坐鎮，帶領民眾體驗太鼓。記者陳睿中...
佐渡太鼓體驗交流館之中，有太鼓表演團體「鼓童」坐鎮，帶領民眾體驗太鼓。記者陳睿中／攝影
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千石船展示館

有海，就會有船。在江戶時代，自京都、大阪等大城市向外輸運物資的商船，被稱為「北前船」。而被北前船航線列為中途港口的小木港，在約1750年至1850年期間，最為興盛。貴重的商品、各地的文化還有船員，都藉由一艘艘的船隻在此匯聚，凝聚成新的力量。雖然現在港口與木船已不敵時代的轉變，但仍成為小木港的歷史珍寶。

千石船展示館中，展示有過去北前船復原船「白山丸」，為日本第一座完整復刻的千石船。...
千石船展示館中，展示有過去北前船復原船「白山丸」，為日本第一座完整復刻的千石船。 記者陳睿中／攝影
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在佐渡國小民俗博物館（千石船展示館）中，就展示有過去運輸業盛行時，穿梭於佐渡海域的北前船復原船「白山丸」。白山丸最初建造於安政5年（西元1858年），全長23.75公尺，寬度7.24公尺，為日本第一座完整復刻的千石船，從巨大的船身，以及可達512石積的積石數，都可以感受得到當時海運昌隆的盛況。另外在博物館內，還同時展有約3萬件佐渡舊時的民俗資料與物件，更可以感受到先人在此生活的足跡。

不僅千石船，千石船展示館中還有約3萬件佐渡舊時的民俗資料與物件。 記者陳睿中／攝...
不僅千石船，千石船展示館中還有約3萬件佐渡舊時的民俗資料與物件。 記者陳睿中／攝影
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正因為北前船帶來龐大的海運貿易，「宿根木」這座海村聚落也因應而生，為船員、水手、鐵匠等職業人士提供棲身之地。如今，此地已經被列選為日本重要的傳統建築物群保存地區，處處都可以看見歲月遺留下來的爪痕。

宿根木老屋聚落

踏進宿根木，一股強烈的歷史懷舊空氣襲面而來，若不是有我們這群興奮的觀光客，整座小村落寧靜的像塊透明的茶凍。蜿蜒的小路，為視野迎來一間又一間的木造老屋，每一間都純樸可愛。沒有過多的色彩，只有木材日夜吸收陽光、月色、海風與雨水後，散發出的沉穩感；更可看出部分木料，是從廢棄船體上拆下後，重新於陸地上重生的痕跡，顯示出過去居民善用物資的智慧。用石頭壓在屋頂上、避免被風吹走的「石置板葺」，也顯示出與海共存的生活態度。

宿根木最具代表性的「三角屋」，曾經是女星吉永小百合的拍照取景地。 記者陳睿中／攝...
宿根木最具代表性的「三角屋」，曾經是女星吉永小百合的拍照取景地。 記者陳睿中／攝影
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用石頭壓在屋頂上、避免被風吹走的「石置板葺」，顯示出宿根木與海共存的生活態度。記...
用石頭壓在屋頂上、避免被風吹走的「石置板葺」，顯示出宿根木與海共存的生活態度。記者陳睿中／攝影
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雖然導覽時間為60分鐘，但是宿根木實在值得老屋控多逗留一點時間，好好享受此地的空氣。在眾多老屋之中，村落中建築水準最高的「清九郎」、過去為船工家的「金子屋」，都可付費入內參觀，而其中最具代表性的「三角屋」，屋如其名，為全村唯一一棟三角形的房屋，穩當當地坐落在三叉路口中央。特殊的角度，帶來新奇的視覺感，甚至連吉永小百合也曾在三角屋留下紀念照。

宿根木村內擁有寧靜的古樸氛圍，相當怡人。記者陳睿中／攝影
宿根木村內擁有寧靜的古樸氛圍，相當怡人。記者陳睿中／攝影
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但欣賞老屋之餘，別忘記此地可是交流各地商品的要鎮之一。在樸實的外表下，老屋內可看見塗著紅漆的梁柱、圓桌，還有雅致的拉門等華麗風設計，令人感受到強烈的反差感，更不用說在這種環境下，還能品嘗到口味新潮的義大利麵、戚風蛋糕等洋式餐點，重點是均出乎意料的美味，讓這座小村莊更加迷人。

宿根木最深處的称光寺，已經有300多年的歷史。 記者陳睿中／攝影
宿根木最深處的称光寺，已經有300多年的歷史。 記者陳睿中／攝影
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日本朱鹮棲息地

佐渡島還有另一個觀賞、也幾乎是貫穿全島的重點「朱䴉」。原本是在日本各地可見的朱䴉，因受到環境破壞等因素而大幅減少。在2003年，日本原生的最後一隻野生朱䴉也宣告滅絕，後來經過中日雙方團隊的合作繁殖計畫，終於讓朱䴉在2008年於佐渡島重新開始生活。

曾經在日本滅絕的朱䴉，如今是佐渡島最知名的動物明星。 記者陳睿中／攝影
曾經在日本滅絕的朱䴉，如今是佐渡島最知名的動物明星。 記者陳睿中／攝影
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根據統計，目前自然生存下的野生朱䴉，全日本共有348隻，除了33隻居地不明之外，其餘315隻均在佐渡島內生活。身為日本最後的朱䴉棲息地，佐渡島處處都可見到朱䴉的相關主題物件，讓人不注意到也難。民眾除了極度幸運能夠在野外看見朱䴉飛翔的姿態，在鄰近加茂湖的朱䴉森林公園，內部設有朱䴉的相關展廳，能夠快速理解朱䴉的生態、野外滅絕、人工繁殖等等歷史。而且最重要的一點，就是能看見朱䴉的實際生活。

在朱䴉森林公園，可以透過各種資料來認識朱䴉。記者陳睿中／攝影
在朱䴉森林公園，可以透過各種資料來認識朱䴉。記者陳睿中／攝影
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在透明的玻璃窗後，園方打造了模擬朱鷺自然生存的環境。旅客能夠看見朱䴉飛翔、孵育的姿態；若是幸運，還有機會看見朱䴉打開雙翼，甚至是降落在小池旁捕魚的模樣，非常具有教育意義。

如果你想去

名生旅行社

台北市中山區松江路289號

02-2502-0388

佐渡國小民俗博物館

佐渡市小木地區270番地-2

佐渡太鼓體驗交流館

佐渡市小木金田新田150-3

朱䴉森林公園

佐渡市新穂長畝383-2

老屋博物館公園

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