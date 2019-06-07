紅葉聖地健行！日本「涸沢＋上高地」氣勢恢宏的絕景

【作者:mikeya!】

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關於日本中部的『上高地』

上高地是日本非常知名的旅遊勝地。這個位在中部的國家公園被高聳的北阿爾卑斯山脈環繞，氣勢恢宏，景色優美，彷如人間仙境，因此被譽為是神明降臨的地點。上高地夏季時涼爽的溫度吸引的遊客前往避暑健行，秋季豐富的紅葉讓原本美麗的景觀更加如詩如畫，因此在開放季節吸引大批海外遊客前往遊覽。

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上高地著名的景觀：高聳的峽谷山脈前搭配豐富的秋季色彩

此外，上高地有多條登山步道通往日本著名的百名山如槍ヶ岳，穗高岳，燒岳等，登山季期間吸引大批登山愛好者前往挑戰。許多位置絕佳的山屋與露營場地，在週末與連休假期往往一位難求，特別是九月底與十月初的紅葉時期，賞楓的登山客人數暴增，必須提早規劃安排才能訂到理想的山屋。

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關於涸沢紅葉

涸沢是日本知名的冰河圈谷，直徑大約為兩公里，是日本最大規模的圈谷。這個被冰河侵蝕而形成的巨型山谷，由數座超過3千米的高聳山峰：奧穗高岳、涸沢岳，北穗高岳所包圍，不管是夏季碧綠的山景，或是秋季豐富的3段紅葉，都是極具特色的美景。

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我們買的登山雜誌幾乎都會在秋季介紹凅沢這個熱們的紅葉聖地健行路線

從上高地前往涸沢的登山步道非常適合初階者，而經驗豐富的登山客則以此為基地，繼續前往挑戰更困難的穗高連峰。險峻的山脈，灰白色的裸岩，豐富的植物，座落在冰河圈股的山小屋，下方妝點著五顏六色的帳篷，這樣夢幻的山景畫面，讓涸沢成為日本非常熱門的登山景點。

由上高地公車站前往涸沢主要的住宿山屋單程大約要七個小時，前半段大部分是非常平坦好走的碎石路，過了本谷橋後才開始是連續上坡。所以有些體力好的登山客會會選擇住宿在上高地，當天往返涸沢，但是涸沢的日出美景極具特色，因此非常推薦在涸沢住宿一晚，隔天觀賞完日出後再悠閒的下山。

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涸沢標高：2.309m

登山適期：7月中至10月中（歷年紅葉通常落在9月底至10月初）

登山難度：初級

步行距離：全程約30公里

高低差：約800米

登山雜誌的標準登山計畫：

Day1.上高地巴士站（1小時）明神（1小時）德澤（1小時10分）橫尾（3小時30分）涸沢。夜宿：涸沢山屋

Day2.涸沢小屋（3小時）橫尾（1小時10分）德澤（1小時）明神（1小時）上高地巴士站

交通

為了要維護上高地的自然環境，除了巴士與計程車外，租車自駕或是私家車自釜隧道開始禁止通行，無法開車前往上高地，建議將車停在平湯停車場或澤渡停車場，再轉乘大眾交通前往上高地。

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新宿站–JR中央本線特急(約2小時40分)–松本站

東京站–長野新幹線(約1小時40分)–長野站–JR篠之井線(約1小時10分)–松本站

新大阪站–東海道新幹線(約50分)–名古屋站–JR中央本線特急(約2小時)–松本站

大阪站–JR北陸本線特急(約3小時15分)–高山站–JR高山線(約2小時30分)–富山站

名古屋站–JR中央本線特急(約2小時)–松本站...

原文出處：涸沢 (涸澤)＆上高地の紅葉登山健行

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