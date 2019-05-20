萌翻天！北陸必訪可愛動物區給你最療癒的日本行

海洋資源豐富、保有自然生態的北陸，自古人與動物和諧相處，有些村落還流傳著跟動物相關的傳說。到這看看可愛動物跟海洋生物療癒心靈、補充滿滿活力！

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★西山動物園

西山公園於1985年在境內開設的免費動物園，以紅棕色的可愛小熊貓聞名，自1986年每年進行繁殖，數量是日本第1。展示區分為室內及室外，室內展示區裡還有小熊貓專用吊橋，抬頭就能看見小熊貓，能近距離觀察小熊貓玩耍、吃東西等可愛模樣。另飼養長臂猿、黑葉猴等多種珍稀動物。

親人活潑的小熊貓吸引眾多國內外旅客前往參觀。 分享 facebook

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【景點資訊】

地址：福井県鯖江市桜町 3 丁目 8-9

電話：+81-778-52-2737

開放時間：09：00∼16：30





★月うさぎの里

緣起於「月兔傳說」的月兔村，傳說江戶時代永井町有位青年幫助了受傷的白兔，日後村中因連日豪雨導致農損慘重，那隻白兔便出現停止了豪雨，村莊自此夜夜明月高掛、稻作豐收，因而成為永井町的吉祥物。廣場有約50隻各種品種的兔子，能隔手套抱兔、體驗餵食。園內還有月兔神社、商品店等。

在加賀溫泉鄉泡湯後不妨到遠離塵囂的月兔村，欣賞兔子與四季美景。 分享 facebook

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【景點資訊】

地址：石川県加賀市永井町 43-41

電話：+81-761-73-8116

開放時間：09：00∼17：00





★のとじま水族館

能登半島是知名旅遊勝地，其中能登島水族館可說是當地必去的景點之一！以能登半島近海迴游魚為中心，館內共展出約500個品種、4萬隻生物，以「能與水中生物近距離接觸」為宗旨，除了能體驗魚類餵食、與海豚近距離接觸外，還有高人氣的企鵝散步時間，能享受企鵝在腳邊走動的療癒時光。

平日11：00、13：00及六日假11：00、14：00、15：30 是企鵝的散步時間，把握機會跟企鵝一起逛水族館吧！ © のとじま水族館 分享 facebook

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【景點資訊】

地址：石川県七尾市能登島曲町 15-40

電話：+81-767-84-1271

開放時間：09：00∼17：00；12／1∼3／19 09：00∼16：30（最後入館時間皆為閉館前 30 分鐘）





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