天婦羅、炸蝦飯糰、鰻魚飯 「名古屋必吃美食」推薦特輯

不用多說大家都知道日本是台灣人相當喜愛的出國選擇，日本各地都好逛好買又好吃，其中，名古屋不僅是日本國內知名的工業大城，更有許多讓人津津樂道的特色美食；現在台灣更有直飛中部國際機場的廉航航線，去品嚐名古屋美食超級方便！本期小編為大家整理名古屋美食推薦特輯，讓大家去名古屋旅遊的時候，可以輕鬆把當地美食都放進肚子裡，一起來看看吧！

鰻魚飯系列

あつた蓬莱軒

蓬來軒 圖／キキ 分享 facebook

名古屋也是個好逛好買又好吃的地方。鰻魚三吃的名古屋美食推薦就是這家！這間「蓬萊軒」號稱是鰻魚三吃的起源店，而且在日本知名餐廳評論網擁有超高評價，在用餐時間絕對大爆滿，一定要做好排隊的心理準備，建議在非用餐時段前往，可以減少排隊之苦唷！這家鰻魚飯蒲燒醬汁偏重口味，味道濃郁又下飯，口感風味絕佳又多變，絕對是實至名歸的超級名店！

交通：地鐵傳馬町站的4號出口出站步行約5分鐘

ひつまぶし備長

這間「備長」鰻魚飯是一間以名古屋為根據地，之後拓展到東京、大阪、福岡等地的鰻魚飯三吃專賣店，在東京就有銀座、池袋、晴空塔三間分店，有名程度不在話下，是絕對正統的名古屋美食！「備長」鰻魚飯重視碳烤的焦香，店家強調現烤，在現場能夠觀看師傅烤鰻魚的手法，迷人的香味四溢，讓人胃口大開，是一定要吃的名古屋美食！到名古屋地下街逛逛的時後就來吃吧！

交通：JR名古屋駅太闔通口エスカ(ESCA)地下街內

まるや本店

まるや本店 圖／FunTime小編 分享 facebook

在當地人的名古屋美食推薦第一名就是這家まるや本店，比起遠近馳名的「蓬萊軒」和「備長」，這間鰻魚飯更深得名古屋人的心，光在中部地區就有八間分店，除了本身鰻魚飯可口又好吃，還有附送紫蘇，紫蘇的清爽香味和濃郁的鰻魚飯搭配得宜，美味的程度自然不在話下！到名古屋旅遊一定要來吃！

交通：JR名古屋站名鉄百貨店本館9樓飲食街

★經典必學：鰻魚飯三吃★

如果想透徹的品嚐到鰻魚飯的各種美味，可以參考以下三種吃法：

第一吃 品嚐原味！

通常人氣的鰻魚飯名店，都是在顧客點單之後才上火碳烤，透過炭烤將鰻魚的肥美鹹香帶出來，熱騰騰上菜是品嚐到鰻魚飯原汁原味的最佳時機，肥滿鰻魚、飽滿白米以及濃郁醬汁打造的銷魂口感，讓人難以忘懷。

第二吃 口感加分！

鰻魚飯通常會附上一小碟佐料，蔥花、海苔與芥末，也會根據不同店家有所更動，有些還會有薑、紫蘇、芝麻，都可以讓鰻魚飯口感更加昇華，豎起大拇指也不夠讚！

第三吃 熱湯暖肚！

最後一種吃法就是湯泡飯，將鰻魚飯加入高湯湯頭，可以感受熱湯的暖滋味，與鰻魚飯本身的香甜搭配得渾然天成，讓人讚不絕口！

天むす炸蝦飯糰

在日本料理中，自然也少不了炸物，名古屋美食推薦清單裡，也有好吃的「天婦羅」與「飯糰」，這間「千壽」炸蝦飯糰將炸蝦天婦羅夾入飯糰內，小巧玲瓏又好入口，熱騰騰的白米又鬆又軟，雖然外觀看起來很簡單，但美味程度真的超優！是必吃的名古屋美食唷！重點是，名古屋不僅美食多，住宿也很划算呢！

地址：愛知縣名古屋市中區大須4-10-82

交通：名古屋市營地下鐵「上前津站」下車步行2分鐘

味噌煮込みうどん 味噌烏龍

煮込みうどん 味噌烏龍 圖／amamotoya.co.jp 分享 facebook

入冬之後，來碗熱騰騰的湯麵是相當享受的一件事，名古屋美食中有一道必吃的「味噌煮烏龍麵」，其中人氣最高的是「山本屋本店」，使用花了3年釀造的特製紅味噌來調理，濃厚調味的烏龍麵，口感有咬勁，從麵到高湯都非常地講究，連名古屋當地居民都超級喜愛！是必吃的名古屋美食推薦！

地址：愛知縣名古屋市中區榮2-14-5 山本屋本店榮大樓1F

交通：名古屋市營地下鐵「伏見站」步行7分鐘

世界の山ちゃん 酥炸雞翅

世界の山ちゃん 圖／Flickrキキ 分享 facebook

吃美食就是要配美酒！炸雞翅是人氣名古屋美食之一，更是下酒菜的絕品！包裹在鮮嫩多汁雞翅外的麵衣很薄、完全不油膩，淋上特製醬料，撒上胡椒帶出香味，讓人人吮指回味，香酥的口感與美酒搭配得宜，大家到名古屋一定要嘗試一下！值得一提的是，名古屋車站附近就有很多高品質的住宿可以選擇唷！

地址：愛知縣名古屋市中區錦3-18-12

交通：名古屋市營地下鐵「榮站」步行馬上

矢場ドン

矢場ドン 圖／ Mulish 分享 facebook

名古屋有許多不容錯過的美食，這間味增豬排在名古屋也相當有名。豬排炸得剛剛好酥脆酥脆不會太過於油膩，味增的題為讓豬排多了一分特別。這間豬排店還有販賣咖哩、鐵板燒等不同的口味，不妨來嘗試看看！

地址： 名古屋市中区大須 3-6-18

交通：地下鉄名城線「矢場町駅」4番出口徒步五分

餅文總本店 銘菓‧蒸米條

蒸米條 圖／Wikimedia 分享 facebook

介紹完上述的名古屋美食，接下來這個就是名古屋美食推薦清單中的甜點囉！蒸米條其實就是日本的蒸菓子，在名古屋最有名的蒸米條店就是「餅文總本店」，這裡的蒸米條外觀與羊羹非常相似，但其實種類不同，以米粉為原料的蒸米條，口感相當Q彈，抹茶、黑糖口味都有，還有季節限定，都是店內人氣商品，非常適合做為名古屋伴手禮唷！

地址：愛知縣名古屋市南區豐2-36-24

交通：從道德站搭公車於「豐二丁目站」下車步行2分鐘

看完上述介紹的名古屋美食，大家是否跟小編一樣一直吞口水呢？馬上去找最優惠的名古屋機票，飛去好好玩一趟、吃一趟吧！

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