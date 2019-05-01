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東京近郊小旅行！「江之島、鎌倉」不只有新鮮美食又有遼闊海景

2019-05-01 08:00窩日本

【撰文:Sharon/ 窩日本】

江之島、鎌倉是最適合一日往返，輕旅行的地點。非常建議大家在東京的旅程中，穿插這個既能品嚐新鮮美食又能欣賞遼闊海景的近郊旅行。一探東京近郊的寧靜、感受大自然的震撼。

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交通方式

由於前往江之島、鎌倉的交通方式非常多元，今天要跟大家介紹的是簡單、又經濟實惠的玩法！快拿起你的旅遊筆記，看完就可以準備出發了！

至「新宿車站」搭乘「小田急小田原線快速急行」至「藤沢」轉車，換乘「小田急江ノ島線」就能直達「片瀬江ノ島」，車程只需一小時十二分鐘，車資只需627日圓! (IC卡價) 如此佛心的價格、搭配路痴也能輕鬆駕馭的轉乘方式(只需轉乘1次)，小編真的真心推薦!

接下來簡單介紹一下本次旅行的路線規劃:

新宿(搭乘小田急)→片瀬江ノ島(步行)→江ノ島、

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再來全部都搭乘「江ノ島電鐵」:江ノ島→鎌倉高校前→七里ケ浜→長谷→鎌倉(使用一日券無限搭乘只要600日圓)

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結束「江ノ島電鐵之旅」後再搭乘「ＪＲ湘南新宿ライン快速」（往宇都宮方向）回新宿，搭快速線都不用轉乘真的很幸福！

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我們話不多說，馬上展開我們的旅程吧！

P.S. 如上述我是先玩江之島才到鎌倉，大家也可以照上述行程「逆著玩」，先到鎌倉再到江之島呦～因為搭乘方式簡單好懂，一切都很Free大家可以照著自己心情走！

特色車站—片瀬江ノ島駅(片瀨江之島站)

片瀬江ノ島駅其實是距離「江之島」本人最近的車站了。有沒有發現他的外型實在太Q了！ 片瀬江ノ島站的外型是模仿「龍宮」所建造的，色彩繽紛、童話般的造型也十分獨特！別忘了和旅伴與他合影呦！

長的很可愛的片瀨江之島站
長的很可愛的片瀨江之島站
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江之島精選必點美食—生しらす(生魩仔魚)

到江ノ島必吃的就是「生魩仔魚」啦(沙丁魚的幼魚)！我和旅伴選在距離片瀬江ノ島站步行只需５分鐘的「江之島小屋」享用我們到江之島的第一餐（充滿海味的一餐）！

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店面十分低調的小屋，當天在外面排隊的都是日本人，我們只等了大約１５分鐘就進店了，一進到店裡是個完全不一樣的世界，海味十足，我們迫不及待要享用美食囉！

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這是我第一次嘗試生的魩仔魚，看到透明、亮晶晶的魩仔魚真的又期待又害怕受傷害…因為一直很害怕腥味會很重，但是萬萬沒想到根本就不用擔心腥味的問題，吃起來幾乎沒有腥味！搭配隨餐附贈的蔥、薑、蒜食用更是別有一番風味。順帶一提，為了保護生態，每年的1月到3月江之島會禁捕魩仔魚，而2019年則已經於3月11日起解禁，也就是說可以放心去品嘗美食啦！大家千萬要記得出發前先google一下解禁了沒哦！

帶領我們一探究竟—江之島弁天橋

要通往本日的主角江之島之前，要先步行通過這條「江ノ島弁天橋」。由於現在江之島已經成為著名的旅遊景點每日湧進大量的觀光客，需要堅固的水泥橋。但其實早在1891年，起初這條連結江之島的橋是木製的哦！ 我可以瞭解大家迫不及待想前進江之島的心情，但是提醒大家千萬不要忘記和親朋好友在這裡拍照留念哦！

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江之島探索之旅的大門—「弁財天仲見世通り」

通過江ノ島弁天橋後，映入眼簾的是這個被選為指定文化財的青銅色鳥居，有別於一般紅色的鳥居，這個青銅色的鳥居更添神秘感。從這裡開始你可以慢慢欣賞歷史建築、品嚐當地美食，同時也是通往江島神社的表參道。各位愛美的女性注意啦！從這裡開始充滿無數個階梯和上坡，選擇當日穿搭請三思而後行 (笑)。

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本文在土產方面就不做贅述，但還是簡單跟大家說一下江之島的名物。 特產：鰹魚料理、鎌倉海老(伊勢海老、伊勢蝦)、ワカメ (Wakame海帶)、還有前面提到的シラス(Shirasu)，大家到餐廳點餐，或是想買特產回家時，千萬別錯過這些選擇哦！

另外買紀念品回家時，可以挑選當地有名的貝細工(かいざいく)也就是用貝殼加工製成的小物，髮夾、吊飾、飾品等等…。 如果走累了想來點心，女夫饅頭（めおとまんじゅう）無論當點心或是拿來送禮都非常合適！ 最後是江之島「中村屋羊羹店」的名物: 海苔羊羹（のりようかん)，都是公認的伴手禮選擇哦！

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江之島的三位女神—「江島神社」

江島神社屬於日本三大弁財天之一，江島神社包含奧津宮、中津宮、邊津宮，這三座神社分別祭祀女神三姊妹。現在無論是海神、水神、幸福、財富或是學益精進都可以到這邊來參拜哦! 由於江島神社占地廣大，三個神社是分布在江之島的各處，本篇遊記按照時間順序紀錄，後面也會簡單提到喔！

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值得一提的是江島神社有許多與信眾互動的規劃，讓旅客在虔誠參拜之餘也能感到樂趣。首先是這個位於邊津宮前的「茅の輪くぐり」，據說按照照片右方的指示參拜就能消災、去穢、保平安。

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再來是深受大人歡迎的「洗錢白龍王」顧名思義就是能招財運啦！(太貪心了吧竟然洗500圓)

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最後是中津宮的「水琴窟（すいきんくつ）」:先抽一張開運水みくじ，抽到的時候只會是一張白紙，要拿去水琴窟浸水籤詩的結果才會顯現，小編抽到小吉，真的是非常的開心！特別的是將水摽到水琴窟時會發出悅耳的音樂，這個用文章無法分享，大家勢必去試一試哦！

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對了貼心的日本在主要景點都有設置「手機自拍架」，無論是神社還是海景都能輕鬆入鏡，對獨自旅遊的旅客真友善，情侶或是閨密也不須尷尬，合照不求人！

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忘記跟大家說江之島有很貼心的「手扶梯」上山服務，就是可以搭乘手扶梯直達山頂，但是小編自詡年輕人，決定一步一腳印啦！也因為徒步上山，發現許多美景，也給了自己吃冰淇淋的理由（誤）。

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請各位拍美景的同時也要注意安全哦！

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其實江之島上有許多野貓，貓咪雖然可愛，但一想到棄養他們的人就覺得可惡 😥 呼籲大家真的要領養代替購買，讓貓咪們能有個溫暖的家。（其實我不是貓派人士，比起貓咪我比較喜歡狗，但是照片中的這隻貓真的有名模的氣勢欸也太美了吧！） 在結束江之島之旅前，當然要來支冰淇淋消消暑，冰淇淋的種類琳瑯滿目，我選了「日本酒」口味的冰淇淋，在風景壯麗的江之島品嘗另類的冰淇淋，我都醉了！ 😳

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「江ノ島電鐵」(江之電)展開電車之旅

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佇立於車站外的小鳥雕像，依季節會穿上不同的衣賞，迎接來自世界各地的旅客。我與旅伴購買了一日６００圓一日券，準備要展開電車之旅。

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如果你很幸運地來到第一車廂，就能看到電車緩緩穿越街道的景象，很適合用縮時攝影的方式記錄下來喔！

灌籃高手迷的聖地—「鎌倉高校前」

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如圖，第一站來到觀光客佔據的「鎌倉高校前」，能彷彿和流川楓在同一個時光背景下真的是非常美妙的事（把櫻木花道放哪裡？）但是呼籲大家還是注意安全…不要太失控、要聽交通指揮伯伯的話，萬萬不可闖紅燈只為拍到無路人的美照。

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可以趁逆光來幾張看海照，享受一下海風。有時間的話除了朝聖平交道、電車月台，專業的灌籃高手迷還會繞到鎌倉高校去實地考察一翻，想必重返故事場景會有不一樣的感動。

浪漫海岸線—「七里ヶ浜」(七里濱)

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七里ヶ浜有許多浪漫的小酒館或是下午茶店，有別於繁華的東京，在這裡可以真正的體驗優閒的午後。吹著海風、品嘗美食與好酒，眼前一整片海景更是讓人感到幸福破表。

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不瞞大家說我和旅伴到七里ヶ浜原本是想要捕捉「富士山」和「七里ヶ浜」的美景，沒想到富士山很有個性，沒有露面…大家有機會可以去碰碰運氣哦！如果幸運拍到「富士山＋七里ヶ浜」請私訊給我哈哈哈！

「長谷」—帶給我好運的鎌倉大佛

先把重點告訴大家，就是鎌倉大佛的開放時間從早上8:00至下午5:00(4~9月開到下午5:30)，如果要把他排在最後一站，請記得拿捏好時間安排。

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透過照片沒辦法感受當場看到大佛的震撼，銅製的如來佛像高13.35公尺，一進場我的心就慢慢靜下來，彷彿在大佛身邊能好好沉澱心靈，重新幫自己找到方向前進。 不瞞大家說當天因為大佛保佑，回家很幸運地發現自己通過了一個一直很想拿到的offer，誠心地感謝大佛保佑，我也不會讓您失望的。

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旅程來到尾聲，我的胃卻還尚未滿足。一直想吃章魚仙貝卻因為江之島人潮擁擠沒機會下手，沒想到在長谷車站周邊就有一家滿足我的味蕾！看老闆現場製作比臉還大的仙貝就是一種樂趣，味道更不用說，讓人流連忘返，想買個一打阿！

最後一站—「鎌倉」

天色已經慢慢黑，周圍的店家也開始準備打烊。這個時間漫步在鎌倉街頭，像個好奇寶寶對著小店東張西望，希望能發現一點驚喜。

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這片美麗的晚霞，替我們的一日遊畫上完美的句點，真心希望讀者們有時間也能一訪江之島、鎌倉體驗當地風情，體驗不一樣的日本行。

窩日本推薦閱讀：(鎌倉)鎌倉一日遊景點推薦–除了灌籃高手的平交道，你還有這些選擇!　

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冰淇淋美景富士山

窩日本

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