福井必去3景點！豪華日式美味 最強的「鰻魚料理」專門店推薦





賞味炭燒河鰻丼飯

▲品嚐當地鰻魚料理名店鰻屋源與門的碳燒鰻魚丼飯。 分享 facebook

三方湖所產的河鰻具有嘴尖尾圓的特徵，味道是公認的美味。目前若狹町有4家有名的鰻魚料理專門店，可以品嚐到新鮮極致的鰻魚飯。非常受當地人喜愛的「鰻屋源與門」，以炭火烘烤的魚皮吃起來超脆、肉質本身充滿彈性，淋在米飯上的醬汁香而不膩，除了單點鰻魚丼，還有搭配炸豬排的雙拼組合。更有不少人會點上一整條特重鰻魚超豪華選擇。

▲非常受當地人喜愛的「鰻屋源與門」，以炭火烘烤的魚皮吃起來超脆、肉質本身充滿彈性，淋在米飯上的醬汁香而不膩。 分享 facebook





探索日本遺產「鯖街道」

▲重要的日本遺產鯖街道。 分享 facebook

小浜市位於福井縣西南，古時屬「若狹国」。小浜鄰近的若狹灣因地形特殊，自古以來蘊藏著豐富的魚類。 古代由於「京都」沒有海，魚類必須仰賴鄰近地區的輸入。因此連結「小浜」與「京都」的「若狹街道」 便成為了重要運輸道路。其中，又以「鯖魚」最出名，故「若狹街道」又被稱為了「鯖街道」。經過1200多年，這條全長近80公里的運輸路線，於2015年被認定為重要的「日本遺產」。在「御食國若狹小濱食文化館」裡，精彩展示了這段歷史。位於二樓的若狹工房提供瑪瑙鑰匙圈、和紙明信片的製作、若狹漆筷研磨等體驗。

小浜市的漆筷產量佔日本最大，嵌入貝殼、蛋殼或金銀箔等特殊材料，然後反覆塗上漆料，再透過研磨， 使嵌入的貝殼等物顯現，為若狹漆筷的特色。

▲小浜市的漆筷產量佔日本最大。 分享 facebook





在濱海的草莓農場體驗農家樂

▲在位於海邊的草莓園盡情品嚐各種草莓的滋味。 分享 facebook

2018年的春天，在大飯郡高濱町的海邊出現了一座座白色溫室─Jolly Farm草莓農場。走進溫室可以不必擔心天氣，盡情享受採果樂趣。這個位於海邊的草莓園主要出產「四星」(よつぼし)、「紅頰」(べにほっぺ)及「章姬」(あきひめ)等三個品種。以先進設備栽種出品質絕佳的草莓，並製作美味的大福、果醬、蛋糕等草莓製品。任摘任吃體驗在進園後，首先會由專人解說採摘方法及注意事項，之後便有1小時的時間任摘任吃。甜酸味道對比鮮明的「紅頰」，果肉軟嫩而味道較甜的「章姬」，還有味道清雅並散發莓香的「四星」，3款草莓各有迷人魅力！

▲以先進設備栽種出品質絕佳的草莓，並製作美味的大福、果醬、蛋糕等草莓製品。 分享 facebook





景點介紹

鰻屋源與門

地址｜福井縣三方上中郡若狹町三方52-6

電話｜+81-770-45-0035

網址｜www.bit.ly/2N7ZUVb

營業｜週一∼週六：上午11:00∼14:00，週日：上午11:00∼15:00

價位｜鰻魚飯3,500円

御食國若狹小濱食文化館

地址｜福井縣小濱市川崎3-4

電話｜+81-770-53-1000

網址｜www.bit.ly/2SC3kFV

價位｜磨漆筷子的體驗1,000円/位

營業｜3/1∼11/30:9:00∼18:00；12/1∼2/末:9:00∼17:00；休 星期三(例假日開館)、過年期間(12/28∼1/5)

Jolly Farm草莓農場

地址｜福井縣大飯郡高濱町和田55-101

電話｜+81-770-50-9024

網址｜www.bit.ly/2TSMTBm

價位｜國中生以上全票2,000円，國小生1,000円

營業｜9:30/11:00/12:30/14:00/15:30(週一、週五休，必須預約)





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