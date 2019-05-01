親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

天皇黃櫨染：#D74B22，日本凡人的「絕對禁色」

108會考衝刺／數學練考古題須完整手寫 非選易考生活題材

日本石垣島景點大揭密！帶你吃喝玩遍石垣島景點

2019-05-01 11:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

石垣島景點推薦：朝の石垣

石垣島景點＃１

川平灣

▲石垣島景點-川平灣。（圖／©Saori K/©JNTO）
▲石垣島景點-川平灣。（圖／©Saori K/©JNTO）
分享

所有石垣島景點之中，最不能錯過的莫屬於這個被稱為「日本最後的樂園」的川平灣。這裡可是被認證為米其林三星等級的一個非常厲害的石垣島景點。也同時被選為「日本百景之一」！來到這就必須搭搭看這裡的觀光玻璃船，船底的透明玻璃讓你能一覽這片得過許多獎項的美妙海底，觀看海龜在美麗珊瑚礁旁悠遊。搭乘遊船的定價為一人1,000日圓。可以先確認每趟發船的時間，好安排後續行程。

石垣島景點＃２

鐘乳洞

石垣島上的鐘乳石洞原本可是在海底的珊瑚礁，而在這個潮濕多雨的亞熱帶環境中，這裡鐘石生成的速率可是在全日本中以快速而聞名的喔！不過，現今我們看到的這個鐘乳石洞還是花費了好幾萬年才生成，當地人將各種不同形狀的鐘乳石取了名字，像是可愛的龍貓石等等，都能感受到當地人的童心未泯！

石垣島景點推薦：夜の石垣

石垣島景點＃３

八重山螢火蟲

誰說在石垣島景點裡只能享受白天的陽光沙灘？其實，到了晚上更能感受石垣島的魅力！在每年3月到6月，來到石垣島還能看到一千隻以上的螢火蟲亂舞，觀賞炫光奪目的螢火蟲表演，那種環繞在身邊的璀璨是讓人無以名狀的感動。推薦一家子帶著大朋友小朋友，來嘗試這場人生必嘗試的一場奇幻旅程。

石垣島景點＃４

天然的觀星台-星空保護區

▲石垣島景點-石垣島星空祭。（圖／南の島の星まつり実行委員会官方臉書）
▲石垣島景點-石垣島星空祭。（圖／南の島の星まつり実行委員会官方臉書）
分享

空氣清新，沒有很多高建築物，夜晚光害也少的石垣島，跟有點過度商業的沖繩比起來，在整個石垣島幾乎只要你在沙灘上抬起頭，就是一個巨大的觀星平台。在這邊也推薦幾個能夠盡情觀星的石垣島景點。像是波照間島星空観測塔，就在號稱「日本最南端的石碑」附近，抬頭就能遠眺夜空中最閃亮的南十字星。甚至其他離島像是，竹富島，小浜島等在觀星行程中都是很有名的石垣島景點。

石垣島景點推薦：食の石垣

石垣島景點＃５

A&W 美式漢堡店

▲石垣島美食景點-A&W速食。（圖／A&W官方網站）
▲石垣島美食景點-A&W速食。（圖／A&W官方網站）
分享

A&W之於沖繩就如同丹丹之於南部，小丑漢堡之於函館一樣地有名！尤其是在曾經被美軍駐紮的沖繩，美式料理又比其他地方更道地，是連日本人都會特地跑來沖繩享用的美味。

在石垣島上的A&W分店就在730紀念碑附近，有到這踩點的話，別錯過了這個必去的石垣島景點，餐點的部分基本上與一般的速食店一樣，不過可愛的捲捲薯條，特色的麥根沙士，熱狗堡等等都值得大家來嘗試看看這個離台灣最近的道地美國味！

營業時間：09:00–23:00

電話：+81 980-83-1234

地址： 日本〒907-0022 沖縄県石垣市字大川245  

石垣島景點＃６

邊銀食堂

▲石垣島美食景點-邊銀食堂辣油。（圖／辺銀食堂・石垣島ラー油のサイト）
▲石垣島美食景點-邊銀食堂辣油。（圖／辺銀食堂・石垣島ラー油のサイト）
分享

相信大家一定知道沖繩著名的辣油，但其實最早就是從石垣島上的這間小餐廳發陽光大的。邊銀食堂本店位於石垣公設市場附近，可以看到招牌上寫著「ラー油」，ラ是念法LA的片假名，整個單字就是辣油的意思，非常好懂，走進去就對了。

推薦大家來試試店內的不同品項，尤其是推推炸醬麵。日韓中台雖然都有炸醬麵，但各地的作法、麵體，醬料其實都不太一樣，因此特別推薦大家來吃看看，所有石垣島景點中也很推薦這家當地美食。

營業時間： 11:30–14:00  /  19:00–21:30

電話：+81 980-88-7803

地址：〒907-0022 沖縄県石垣市大川199-1

石垣島景點＃７

Mirumiru本舗

▲石垣島美食景點-ミルミル本舗。（圖／ミルミル本舗）
▲石垣島美食景點-ミルミル本舗。（圖／ミルミル本舗）
分享

位於海灘附近一座小高地的Mirumiru本舖（ミルミル）本店，能夠俯瞰石垣島美麗的海景，也是欣賞日落的一個私房景點。來石垣島必吃的石垣牛漢堡就在這裡，除此之外還能品嘗來自伊盛牧場的牛奶所做的冰淇淋，真是一大享受。

▲石垣島美食景點-ミルミル本舗。（圖／ミルミル本舗）
▲石垣島美食景點-ミルミル本舗。（圖／ミルミル本舗）
分享

拿著一隻冰淇淋，坐在店裡遠看前方正要慢慢沒入海平線那端的夕陽，看著撒在海平面上的金閃閃光芒，所有石垣島景點之中最適合在這裡享受日落前的暖暖時光。

營業時間：10:00–19:00

電話：+81 980-87-0885

地址：〒907-0024 沖縄県石垣市新川1583-74

石垣島景點＃８

炭火焼肉 やまもと

石垣牛可是日本和牛中能夠與松阪牛，神戶牛名列一起的超有名和牛種類之一，來到石垣島景點怎麼可能不特別安排一餐燒肉呢？

即使石垣牛一餐不便宜，也無法擊退大家想吃和牛的決心，每次到此都是座無虛席，因此推薦大家都可以先打電話來預定位置。若是不會日文也可以請飯店或旅館的服務人員幫忙訂位喔。

營業時間： 17:00–21:00

電話：+81 980-83-5641

地址：〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町２丁目5-18

想知道更多自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

石垣島沖繩螢火蟲

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

預訂趣吧達人帶路，訂製專屬於您的自由行。趣吧提供個性化、客製化旅遊體驗、戶外探索、私房景點、交通票券與包車旅遊，藉由達人帶路探索亞洲在地文化。趣吧提供旅行三大保證，透明化的價格、安全的旅行體驗、專屬線上即時客服，讓旅程安心又自在。

WEB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家官網 ｜ FB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家粉絲團
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

福井必去3景點！豪華日式美味　最強的「鰻魚料理」專門店推薦

2019-05-01 10:00

東京近郊小旅行！「江之島、鎌倉」不只有新鮮美食又有遼闊海景

2019-05-01 08:00

日本中部旅遊新選擇 「名古屋」近郊景點大公開！

2019-04-28 10:05

11.2KM「彩虹之路」 日本神秘5湖隱藏小漁村

2019-04-23 08:01

日本「福井嶺南」4處能量景點！在療癒的海潮聲中醒來

2019-04-11 09:00

白雪皚皚！富士山不容錯過的８大精彩體驗

2019-04-09 10:00

日本福井大推薦！４個讓你可以放鬆心靈的好居所

2019-04-03 08:01

春天賞不一樣的「櫻」　7個你該到到「富士芝櫻祭」走紅毯的理由！

2019-04-02 10:03

周遊巴士玩「金澤」新舊融合的魅力小京都！

2019-03-31 22:00

一張美濃和紙 成就一處江戶時代商賈輻輳之地-美濃町古街

2019-03-10 15:11

「下呂溫泉之旅」悠閒泡湯賞景...還有限定花火、百年合掌村

2019-03-09 22:00

在最高海拔賞景、滑雪、喝咖啡！日本離天空最近的咖啡館「2612 Café」

2019-03-08 12:38

懶人包／立山黑部交通、景點、美食 & 金澤、白馬一次玩透透

2019-03-07 10:29

體驗合掌民宿生活！ 五箇山相倉聚落住一晚 一泊二食超推薦

2019-03-06 22:01

自然愛好者的天堂 日本「乘鞍高原」的絕景秘境

2019-03-04 21:02

氣勢恢弘！神奈川第一賞楓景點「大山」

2019-02-17 21:00

蟬聯16年！TOP.1日式庭園「足立美術館」

2019-02-15 21:00

富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(上)

2019-02-11 12:00

逛逛日本老街！「倉吉赤瓦白壁土藏群」遊記

2019-02-07 21:00

日本鐵道之旅！鐵道迷必訪「名古屋磁浮鐵道博物館」

2019-02-05 11:00

「秋芳洞」一日遊　遊歷日本規模最大的鐘乳石洞

2019-01-31 21:02

日本富士山櫻花玩法搶先看！2019富士山櫻花景點、美食推薦

2019-01-29 10:46

期間限定！2019白川鄉合掌村最新點燈、交通懶人包

2019-01-28 21:57

重現神隱少女！日本新潟外海「佐渡島」划著木盆舟在水上漂流

2019-01-18 08:00

不用飛過半個地球！「日本埼玉」感受濃濃北歐風情

2019-01-01 11:02

名古屋自遊行　機場交通、必買一次看懂！

2018-12-29 16:30

「日本茨城」神秘之景！白浪間的鳥居　還有星辰點點的夜空

2018-12-26 16:48

日本版九份！緩慢時光中的慵懶小城「尾道」

2018-12-25 21:00

富士山一日遊！富士山day tour景點美食交通

2018-12-20 09:00

隈研吾操刀設計「日本平設計展望台」一覽富士山美景

2018-12-16 11:00

被高聳雪牆圍繞的限時美景！「立山黑部」4月中旬開山

2018-12-12 17:50

跟好姐妹來趟日本新潟「楓」女子旅

2018-12-11 09:00

長野綠意之旅 好姐妹一起洗滌身心靈、享松茸大餐

2018-11-27 22:00

賞櫻首班車 伊豆河津櫻驚豔之旅

2018-11-20 10:55

長野秋楓之時 姐妹們來趟 美人の溫泉日記

2018-11-19 08:00

去日本散步吧！秋日の愉快駕車旅行

2018-11-07 08:00

冬季限定！ 日本北陸嘗極品美饌

2018-10-30 10:00

日本「名古屋老舖」特搜！鰻魚控必吃的經典美味

2018-10-28 10:00

2000棵櫻花！「粉紅花海」狂炸佐渡真野公園　入夜還有夜櫻可以看

2019-04-14 09:30
看更多

熱門文章

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

2019-04-08 11:20

日女為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

2019-04-09 14:34

日本紙鈔將改版 萬元鈔由福澤諭吉換渋澤榮一

2019-04-09 10:24

這就是真愛！爺奶穿情侶裝玩迪士尼　背影照閃瞎3.5萬人

2019-04-09 16:04

梅、菫、櫻中選！這3色成為日本「令和」代表色

2019-04-08 00:14

又要被收稅！日本中部國際機場9月起加收保安服務費

2019-04-08 20:12

白雪皚皚！富士山不容錯過的８大精彩體驗

2019-04-09 10:00

韓國三大賞櫻景點 享受櫻吹雪的浪漫！

2019-04-08 22:49

超過千隻貓咪出沒！有龍貓神秘感的尾道「貓の細道」

2019-04-09 11:27

離台僅2小時！福岡５間「IG打卡人氣名店」心動美食趕快筆記！

2019-04-08 08:00

來去武士家作客！京都「武家屋敷日置亭」樸實卻精緻的美味

2019-04-08 11:00

快速記憶「釜山」美食、景點簡潔整理包！好吃到尖叫的厚豬肉塊

2019-04-07 22:00

島根國寶名城「縣松江城」幽靜的山間海濱之旅

2019-04-08 21:00

跟著「嚕嚕米主題樂園」埼玉開幕，走入北歐繪本世界

2019-04-08 10:00

走跳世界／韓流新體驗 寺廟寄宿滌雜念

2019-04-09 11:54

超療癒寶可夢咖啡廳體驗！ 一起來東京當寶可夢訓練大師吧

2019-04-10 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top