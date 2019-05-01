日本石垣島景點大揭密！帶你吃喝玩遍石垣島景點

石垣島景點推薦：朝の石垣

石垣島景點＃１

川平灣

▲石垣島景點-川平灣。（圖／©Saori K/©JNTO） 分享 facebook

所有石垣島景點之中，最不能錯過的莫屬於這個被稱為「日本最後的樂園」的川平灣。這裡可是被認證為米其林三星等級的一個非常厲害的石垣島景點。也同時被選為「日本百景之一」！來到這就必須搭搭看這裡的觀光玻璃船，船底的透明玻璃讓你能一覽這片得過許多獎項的美妙海底，觀看海龜在美麗珊瑚礁旁悠遊。搭乘遊船的定價為一人1,000日圓。可以先確認每趟發船的時間，好安排後續行程。

石垣島景點＃２

鐘乳洞

石垣島上的鐘乳石洞原本可是在海底的珊瑚礁，而在這個潮濕多雨的亞熱帶環境中，這裡鐘石生成的速率可是在全日本中以快速而聞名的喔！不過，現今我們看到的這個鐘乳石洞還是花費了好幾萬年才生成，當地人將各種不同形狀的鐘乳石取了名字，像是可愛的龍貓石等等，都能感受到當地人的童心未泯！

石垣島景點推薦：夜の石垣

石垣島景點＃３

八重山螢火蟲

誰說在石垣島景點裡只能享受白天的陽光沙灘？其實，到了晚上更能感受石垣島的魅力！在每年3月到6月，來到石垣島還能看到一千隻以上的螢火蟲亂舞，觀賞炫光奪目的螢火蟲表演，那種環繞在身邊的璀璨是讓人無以名狀的感動。推薦一家子帶著大朋友小朋友，來嘗試這場人生必嘗試的一場奇幻旅程。

石垣島景點＃４

天然的觀星台-星空保護區

▲石垣島景點-石垣島星空祭。（圖／南の島の星まつり実行委員会官方臉書） 分享 facebook

空氣清新，沒有很多高建築物，夜晚光害也少的石垣島，跟有點過度商業的沖繩比起來，在整個石垣島幾乎只要你在沙灘上抬起頭，就是一個巨大的觀星平台。在這邊也推薦幾個能夠盡情觀星的石垣島景點。像是波照間島星空観測塔，就在號稱「日本最南端的石碑」附近，抬頭就能遠眺夜空中最閃亮的南十字星。甚至其他離島像是，竹富島，小浜島等在觀星行程中都是很有名的石垣島景點。

石垣島景點推薦：食の石垣

石垣島景點＃５

A&W 美式漢堡店

▲石垣島美食景點-A&W速食。（圖／A&W官方網站） 分享 facebook

A&W之於沖繩就如同丹丹之於南部，小丑漢堡之於函館一樣地有名！尤其是在曾經被美軍駐紮的沖繩，美式料理又比其他地方更道地，是連日本人都會特地跑來沖繩享用的美味。

在石垣島上的A&W分店就在730紀念碑附近，有到這踩點的話，別錯過了這個必去的石垣島景點，餐點的部分基本上與一般的速食店一樣，不過可愛的捲捲薯條，特色的麥根沙士，熱狗堡等等都值得大家來嘗試看看這個離台灣最近的道地美國味！

營業時間：09:00–23:00

電話：+81 980-83-1234

地址： 日本〒907-0022 沖縄県石垣市字大川245

石垣島景點＃６

邊銀食堂

▲石垣島美食景點-邊銀食堂辣油。（圖／辺銀食堂・石垣島ラー油のサイト） 分享 facebook

相信大家一定知道沖繩著名的辣油，但其實最早就是從石垣島上的這間小餐廳發陽光大的。邊銀食堂本店位於石垣公設市場附近，可以看到招牌上寫著「ラー油」，ラ是念法LA的片假名，整個單字就是辣油的意思，非常好懂，走進去就對了。

推薦大家來試試店內的不同品項，尤其是推推炸醬麵。日韓中台雖然都有炸醬麵，但各地的作法、麵體，醬料其實都不太一樣，因此特別推薦大家來吃看看，所有石垣島景點中也很推薦這家當地美食。

營業時間： 11:30–14:00 / 19:00–21:30

電話：+81 980-88-7803

地址：〒907-0022 沖縄県石垣市大川199-1

石垣島景點＃７

Mirumiru本舗

▲石垣島美食景點-ミルミル本舗。（圖／ミルミル本舗） 分享 facebook

位於海灘附近一座小高地的Mirumiru本舖（ミルミル）本店，能夠俯瞰石垣島美麗的海景，也是欣賞日落的一個私房景點。來石垣島必吃的石垣牛漢堡就在這裡，除此之外還能品嘗來自伊盛牧場的牛奶所做的冰淇淋，真是一大享受。

▲石垣島美食景點-ミルミル本舗。（圖／ミルミル本舗） 分享 facebook

拿著一隻冰淇淋，坐在店裡遠看前方正要慢慢沒入海平線那端的夕陽，看著撒在海平面上的金閃閃光芒，所有石垣島景點之中最適合在這裡享受日落前的暖暖時光。

營業時間：10:00–19:00

電話：+81 980-87-0885

地址：〒907-0024 沖縄県石垣市新川1583-74

石垣島景點＃８

炭火焼肉 やまもと

石垣牛可是日本和牛中能夠與松阪牛，神戶牛名列一起的超有名和牛種類之一，來到石垣島景點怎麼可能不特別安排一餐燒肉呢？

即使石垣牛一餐不便宜，也無法擊退大家想吃和牛的決心，每次到此都是座無虛席，因此推薦大家都可以先打電話來預定位置。若是不會日文也可以請飯店或旅館的服務人員幫忙訂位喔。

營業時間： 17:00–21:00

電話：+81 980-83-5641

地址：〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町２丁目5-18

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