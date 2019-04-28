日本中部旅遊新選擇 「名古屋」近郊景點大公開！

很多人都覺得去日本就是要到東京、大阪，才會好玩又好逛，但其實來到名古屋更能讓你悠閒地體會濃濃的日本文化呢！名古屋位在大阪和東京的中間，幾乎名古屋近郊所有的觀光勝地都能搭乘電車或巴士前往，超級方便的！

除了規劃名古屋市的熱門景點，也可以將名古屋近郊的景點納入其中，讓你的行程更多元豐富，跟著小編一起看看名古屋附近有哪些近郊景點吧！

岐阜縣

★白川鄉 合掌村

白川鄉 圖／pixabay 分享 facebook

來到合掌村就像進入童話世界般，每個來過的人都想再回來一遍～位在名古屋不遠處，只要搭乘巴士約兩、三個小時就能到達，比其他城市更方便呢！如雙手合掌般的垂簷屋頂，寧靜單純的部落，四季皆有不同風景，尤其大家最期待的就是冬天鋪滿白雪、點上燈火的浪漫景色，合掌村內不僅可以參觀、餐廳，還有販賣一些明信片和伴手禮，小編強力推薦大家一定要來看看名不虛傳的世界文化遺產呀～

☞小編小叮嚀

有機會來的話，也可以安排一天住在這裡的民宿，更能體驗到不一樣的風味喔！

✔交通小撇步

搭乘名鐵高速巴士(岐阜巴士、濃飛巴士)至白川鄉

★飛驒市 飛驒高山

✎古街

古街 圖／Flickr 分享 facebook

古街充滿和風特色，因此還有小京都的美稱呢～街道旁兩側為江戶時代保存到現在的住宅，讓人來到這裡慢步、品嘗特色小吃、拍拍照，都有種走進日本舊街道的錯覺！

✎高山陣屋

高山陣屋 圖／Flickr 分享 facebook

高山陣屋也是必來的景點之一，是江戶時代進行統治管理的地方。這裡有官員府邸、收納稅收的糧倉，還有法院、警察局等，這些建築物也都保存至今，來到這裡還能感受一下當時的景象呢！

♢開放時間：8:45-17:00

♢門票：成人￥430

✎宮川朝市

宮川朝市 圖／官網 分享 facebook

高山的早市是日本三大早市之一，可以在這裡體驗充滿濃濃日本風味的早市，靠近街道的河邊有出售蔬菜、水果、醬菜等的露天小店，另一邊還販賣小吃、點心和工藝品，讓你邊逛邊吃～

✔交通小撇步

1.搭乘JR名古屋至JR高山，約2.5小時

2.搭乘高速巴士至高山(需預約)，約3小時

★岐阜市 岐阜城、金華山夜景

★岐阜市 岐阜城、金華山夜景 圖／kankou-gifu 分享 facebook

來到岐阜除了一定要參觀鼎鼎大名的岐阜城，也別忘了搭乘金華山纜車到山頂，在展望台上眺望岐阜的美麗街景，在限定期間內晚上六點後還會開放夜間展望台，讓你感受一下岐阜的絕美夜景～

✔交通小撇步

搭乘JR名古屋至JR岐阜，轉公車至岐阜公園，約1個小時左右

愛知縣

★犬山市

✎犬山城

犬山城 圖／Flickr 分享 facebook

日本國寶四城之一，是日本僅存的木造天守閣，喜歡蒐集古城的人必來朝聖呀！ 除了在外面欣賞犬山城被茂密樹林包圍的壯闊，有機會也要排一下隊到犬山城裡面走走、看看，還能到樓上往下欣賞風景，一定會讓你欣賞到不一樣的景色呢～

♢開放時間：9:00-17:00

♢門票：成人￥550、中小學生￥110

✎明治村

明治村 圖／官網 分享 facebook

明治村集合了明治時期六十多座重要建築，展現明治時期當時的建築與文化，包括帝國飯店、法庭、監獄、照相館等，甚至還有日本大文豪夏目漱石的家！來到這裡，絕對讓你感受到歷史的痕跡，彷彿進入日本明治時期呢～

♢開放時間：9:30-17:00

♢門票：成人￥1700

✔交通小撇步

搭乘JR名古屋至JR犬山站，轉乘犬山線至犬山遊樂園可到犬山城、轉乘巴士可到明治村，約1個小時左右。

★常滑市 常滑陶瓷會館

常滑市 常滑陶瓷會館 圖／Wikimedia 分享 facebook

常滑市又稱為招財貓的故鄉，以陶瓷器、海苔養殖聞名，並且保存著濃濃的日本文化～除了必看的巨大招財貓，也可以漫步在陶器散步道，路上除了有一些小店、咖啡屋，還有販售很多可愛的陶瓷製品，小編建議大家不妨可以來這裡好好享受一趟懷舊的悠閒之旅呢！

✔交通小撇步

搭乘JR名古屋至JR常滑，約1個多小時

★竹島

竹島 圖／pixabay 分享 facebook

位於愛知縣的竹島是蒲郡市的象徵，被指定為天然紀念物的珍稀島嶼，就像是縮小版的江之島！走過竹島橋便能到島上，島上有許多特別的神社不妨去參拜，竹島還有水族館非常適合帶小孩去參觀探索。它們春天的時候（黃金周）還會舉辦挖蛤蜊大會喔！

✔交通小撇步

從名古屋站乘坐JR東海道【豐島行】前往蒲郡站，約40分鐘

三重縣

★伊勢市

✎伊勢神宮

伊勢神宮 圖／Flickr 分享 facebook

日本第一神宮「伊勢神宮」一定大家都聽過吧！祭祀著象徵太陽的女神，是日本最高等級的神社呢！按照參拜的程序和指示從外宮到內宮，路上還可以邊逛內宮旁的おかげ横丁，安排一天參觀伊勢神宮，可以讓你深深體會到日本人的參拜禮儀，是個特別的體驗喔！

✔交通小撇步

搭乘JR名古屋至JR伊勢市，約1小時30分鐘

✎夫婦岩

夫婦岩 圖／Flickr 分享 facebook

在二見興玉神社的東參道，距離海岸約700公尺有顆玉神石，這裡可是一個重要地標「夫婦岩」，岩石之間綁上了注連繩，象徵結界之繩，而兩塊岩石也像極了相依為命的夫婦，還能保佑夫婦結緣和圓滿呢！重點是，從這裡能看到太陽升起的美景，是有名的觀日地點呢～

✔交通小撇步

搭乘JR名古屋至JR二見浦，步行約15分鐘

★鳥羽市 御木本真珠島

鳥羽市 御木本真珠島 圖／Flickr 分享 facebook

玉木本真珠島市是由玉木本幸吉試驗成功珍珠養殖方法的島嶼，這裡還設有珍珠博物館、玉木本幸吉紀念館、珍珠館場等供你參觀、逛街，而來到這裡不能錯過的就是海女表演！海女單憑著屏住呼吸就能以高超的潛水技術在短時間找到貝殼，絕對會讓你為之驚艷～

♢開放時間：8:30-17:00 (有特定日期)

♢門票：成人￥1500、學生￥750

✔交通小撇步

搭乘JR名古屋至JR鳥羽，步行約5分鐘

誰說名古屋很快就玩完的？除了待在名古屋市區，還可以利用一、兩天的時間選擇你喜歡的近郊景點去走走、逛逛，只要花幾個小時的車程，便能遠離塵囂到其他景點體會不一樣的日本風味，重點是！這些景點都離名古屋不遠，交通也都超級方便，繼續往名古屋周遭下手，玩也玩不完呢！

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